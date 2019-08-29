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Текст:   Наталья Козлова 
17:19 29.08.2019

Дом по стартовой цене

Росреестр рассказал, как получить сведения о кадастровой стоимости недвижимости

Росреестр проинформировал граждан, какими способами они могут получить сведения о кадастровой стоимости своего объекта недвижимости.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В ведомстве корреспонденту "РГ" подчеркнули: кадастровая цена домов, дач и гаражей - важный показатель. Она нужна для назначения налога на землю и имущество юридических и физических лиц в субъектах России, там, где региональные органы власти приняли такое решение. Также сведения о кадастровой стоимости нужны для ряда операций с недвижимостью, например, оформления аренды или наследства.

Фото: istock
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Информация о кадастровой стоимости вносится в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Росреестр предложил несколько способов получения из ЕГРН такой информации.

Так, на сайте Росреестра можно получить выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости. Такая выписка дается бесплатно в течение трех рабочих дней. Выписку из ЕГРН можно получить в МФЦ лично или отправив запрос по почте. В МФЦ срок оказания услуги больше на два дня.

Кадастровая цена - важный показатель для назначения налога на землю и имущество граждан

Узнать кадастровую стоимость дома или гаража можно и в "личном кабинете" Росреестра. Он расположен на главной странице сайта ведомства. Для авторизации в "личном кабинете" используется подтвержденная учетная запись пользователя на едином портале госуслуг. Посмотреть кадастровую стоимость можно и с помощью сервиса "Запрос посредством доступа к ФГИС ЕГРН".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Получить ключ доступа к сервису можно в "личном кабинете" Росреестра. И, наконец, стоимость недвижимости можно узнать в режиме онлайн с помощью сервисов "Публичная кадастровая карта" и "Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online", которые доступны на главной странице сайта Росреестра.

В Росреестре просят обратить внимание на то, что по Закону "О государственной кадастровой оценке" появились новые правила проведения государственной кадастровой оценки, вступления в силу и оспаривания ее результатов.

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