России по силам сохранить лидирующие позиции в мировой энергетике

Перспективы развития нефтегазовой отрасли в контексте новых геополитических и экономических задач были актуализированы в мае этого года с утверждением Доктрины энергетической безопасности РФ.

Документ стратегического планирования обозначает основные вызовы и угрозы для отечественного ТЭК. Среди них - замедление роста мирового спроса на энергоресурсы, смещение центра экономического развития в АТР, увеличение ресурсной базы углеводородного сырья и усиление конкуренции на фоне снижения качества отечественной минерально-сырьевой базы и износа основных производственных фондов. Однако высокий потенциал отрасли позволяет нашей стране не только нивелировать негативное влияние внешних и внутренних факторов, но и по-прежнему претендовать на мировое лидерство.

Сейчас Россия занимает ведущие позиции в мире по объемам добычи и экспорта всех энергоресурсов, обладает самой крупной энергосистемой в мире. Но в условиях геополитического кризиса и разрастающихся санкций очевидно, что и нынешний, и следующий год для нашей нефтегазовой отрасли будут не самыми простыми. Исходя из того, что топливно-энергетический комплекс обеспечивает жизнедеятельность всех отраслей экономики, его решающий вклад в формирование основных финансово-экономических показателей страны очевиден.

Инновационный путь развития, обозначенный в основополагающих документах отрасли, ставит перед отечественными компаниями ТЭК вполне конкретные задачи. Россия должна сохранить лидирующие позиции в мировой энергетике, а нефтегазовая отрасль должна стать крупным генератором инноваций и развиваться как наукоемкая. Основные направления развития заключаются в приумножении сырьевой базы, наращивании мощностей производства и объемов продаж, дальнейшем внедрении инноваций и импортозамещения.

И стабильные результаты работы российских нефтегазовых компаний вселяют оптимизм. Минувший год стал значимым по многим показателям. Если говорить о нефтяной отрасли, здесь по итогам минувшего года общий объем добычи выше, чем в 2017 году, - добыто более 556 миллионов тонн. В газовой отрасли извлечены рекордные объемы газа - 733 миллиарда кубов. При этом на 20 миллиардов кубометров, или почти на 10 процентов, вырос экспорт газа.

На зарубежных рынках "Газпром" прочно занимает первое место в мире среди публичных компаний по запасам углеводородов. По объему добычи и ее годовому приросту компания также мировой лидер и превосходит ближайших конкурентов более чем вдвое. Как рассказал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, коэффициент восполнения запасов газа Группы "Газпром" составил 1,6. "По международным нормам это очень высокий показатель. И мы его держим на уровне выше единицы на протяжении последних четырнадцати лет", - подчеркнул он.

Нефтегазовая отрасль должна стать генератором инноваций и развиваться как наукоемкая

Развитие отечественного газового бизнеса обеспечивается своевременным созданием новых центров газодобычи. Основной прирост запасов газа получен на Ленинградском и Южно-Киринском месторождениях. В рамках Восточной газовой программы идет освоение Чаяндинского и Ковыктинского месторождений, которые стали базовыми для Якутского и Иркутского центров. Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение будет введено в эксплуатацию уже к концу этого года. Ковыктинское месторождение готовится к переводу из опытно-промышленной разработки в стадию промышленной эксплуатации. Продолжается его геологическое изучение, сооружаются подъездные пути и площадки для буровых установок. Продолжается развитие Сахалинского центра газодобычи. Здесь ведется строительство эксплуатационных скважин на Южно-Киринском месторождении.

На Ямале в 2018 году введен в строй третий газовый промысел Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения и таким образом обеспечен его вывод на проектную мощность - 115 миллиардов кубометров газа в год. Этот объем равен суммарным поставкам нашего газа в Германию, Италию, Великобританию, Францию, Чехию в 2018 году. При этом запасы Бованенково составляют 3,7 триллиона кубов, а его эксплуатация будет вестись до 2128 года, то есть еще более ста лет. Газ месторождения наполняет магистрали Северного газотранспортного коридора - новой, важнейшей газовой артерии для России и Европы.

Нефть недаром зовут "черным золотом": ее запасы гарантируют государствам энергетическую независимость, а продажи - наполняемость казны. Фото: REUTERS

Российские компании ТЭК продолжают активное освоение Ямала. Вслед за Бованенковским началось полномасштабное освоение Харасавэйского месторождения. Его запасы газа составляют 2 триллиона кубов. Проектный уровень добычи из его залежей рассчитан на 32 миллиарда кубометров ежегодно. "Впереди у нас не менее масштабные перспективы освоения ямальских газовых ресурсов - от Крузенштернского месторождения до Тамбейской группы с ее извлекаемыми запасами 7,7 триллиона кубометров. Огромные ресурсы, уникальный опыт работы в арктических условиях, наши технологии доставки ямальского газа на рынки - все это обеспечивает Ямалу ключевую роль в российской газовой отрасли XXI века и место стратегического газодобывающего бассейна на пространстве от Атлантики до Тихого океана", - уверен Алексей Миллер.

Идет успешная эксплуатация уникального проекта "Приразломное" на шельфе Арктики, где на практике осваиваются технологии горизонтального бурения с применением гидроразрыва пласта и боковых открытых стволов на Мессояхском месторождении, применяются инновационные методы разработки баженовской свиты. На терминале "Ворота Арктики" уже внедрена инновационная технология нулевого сброса, предотвращающая загрязнение акватории Обской губы. Инновационный характер носит и производство в России импортозамещающих катализаторов. Одновременно увеличивается глубина переработки сырья, расширяются география и номенклатура сбыта премиальных нефтепродуктов.

Как считает министр энергетики Александр Новак, Арктика обладает большим ресурсным потенциалом, для раскрытия которого необходимо разработать эффективную систему стимулов и регулирования. "Для того чтобы развивать и Арктику, и те месторождения, которые требуют развития инфраструктуры, необходим, с одной стороны, комплексный подход, чтобы создать единую систему. С другой стороны, сложились достаточно разные условия, поэтому система стимулирующих мер должна учитывать специфику и самих месторождений, и геологических условий, и наличия транспортной инфраструктуры", - рассказал глава ведомства.

Принятие стимулирующих мер особенно актуально с учетом того, что на очереди - новые грандиозные проекты, прежде всего освоение арктического шельфа, разработка предполагаемых месторождений нефти и газа на треугольнике Мурманск - Чукотка - Северный полюс. По свидетельству экспертов, ни одна из крупных нефтеносных провинций не сравнится с этим регионом. По их оценкам, к 2050 году арктический шельф будет обеспечивать до трети всей российской нефтедобычи. Северный Ледовитый океан - богатейший по ресурсам, а 70 процентов наших прогнозных ресурсов связаны с регионами Баренцева и Карского морей.

Инвестировать необходимо не только в увеличение объемов добычи, но и в геологоразведку, воспроизводство минерально-сырьевой базы

В одном Штокмановском месторождении залегает как минимум 3,5 триллиона кубометров газа. По своему совокупному нефтегазовому потенциалу осадочные бассейны российского арктического шельфа сравнимы с крупнейшими нефтегазоносными регионами мира.

Но что бы эффективнее использовать природный потенциал страны, необходимо устранить сложившиеся препятствия на пути развития отрасли, считает президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль. В их числе старение основных фондов, массовое выбытие мощностей из эксплуатации, острый дефицит инвестиций и, как следствие, отставание с внедрением новых технологических процессов, современного оборудования.

Открытие новых месторождений компенсирует не более трети от годовой добычи нефти. Запасы нефти высокопродуктивных месторождений, дающих более 60 процентов добычи, выработаны более чем наполовину. Средний дебет новых скважин ниже 13 тонн в сутки против 48 тонн в середине 1990-х. Уровень проектных работ невысок - в последние годы отставание фактической добычи от проектной составило около 70 миллионов тонн в год.

Эксперт особо подчеркнул, что сегодня остро назрела необходимость выработать новую парадигму развития ТЭК. Ее составной частью, по сути, уже стала Доктрина энергетической безопасности РФ, но нужно двигаться дальше, рассматривая и обсуждая новые задачи, направленные на содействие инновационным процессам, реализацию программ импортозамещения.

Эксперты отмечают, что конкретное воплощение этих планов, как и будущее нефтегазовой промышленности в целом, зависит от того, какие технологии будут использоваться нашими компаниями, какое оборудование они смогут применить, какие методы разработки сложных и трудных месторождений будут использованы, какие специалисты придут завтра в на предприятия. Здесь главный ориентир - на капитальные вложения не только в увеличение объемов добычисырья, но и в геологоразведку, воспроизводство минерально-сырьевой базы, широкое использование цифровых технологий, в научные исследования, в образование всех уровней.

В целом стоит отметить, что компании ТЭК за последние - очень нелегкие - годы не только сохранили устойчивость, но и реализуют новые проекты. Дальнейшие задачи, которые стоят перед всеми специалистами нефтегазовой отрасли: рабочими, учеными и инженерами -можно сформулировать достаточно просто: больше открывать месторождений нефти и газа, полнее извлекать углеводородное сырье и рационально использовать все его ценные компоненты, выгодно продавать не только сырье, но и продукты глубокой нефте- и газохимической переработки.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Ирина Фурсова