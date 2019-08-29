Россия и Китай определят стратегию сертификации самолета CR929

Создание Инженерного центра станет следующим этапом в реализации проекта Китая и России по разработке широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера CR929. В ходе заседания стороны договорились о создании совместной рабочей группы для определения стратегии сертификации типовой конструкции воздушного судна.

Самолет CR929 разрабатывается компанией CRAIC. Это совместное предприятие китайской компания COMAC и российской Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Базовая версия лайнера сможет перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12 тысяч километров.