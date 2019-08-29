Россия и Китай определят стратегию сертификации самолета CR929

В рамках китайско-российского проекта самолета CR929 появится Инженерный центр. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. На IV заседания подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности российская и китайская стороны подробно обсуждали вопросы, связанные с выполнением эскизного проекта лайнера, передает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Создание Инженерного центра станет следующим этапом в реализации проекта Китая и России по разработке широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера CR929. В ходе заседания стороны договорились о создании совместной рабочей группы для определения стратегии сертификации типовой конструкции воздушного судна.
Самолет CR929 разрабатывается компанией CRAIC. Это совместное предприятие китайской компания COMAC и российской Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Базовая версия лайнера сможет перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12 тысяч километров.