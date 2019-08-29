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29.08.2019 22:02
Рубрика: Власть

К читателям журнала "Узбекистан - Россия"

Текст: Ботиржон Асадов (Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Российской Федерации)
Российская газета - Спецвыпуск № 193(7951)
Дорогие друзья!
Ботиржон Асадов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Российской Федерации. Ботиржон Асадов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Российской Федерации.
Ботиржон Асадов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Российской Федерации.

Вашему вниманию предлагается специальный журнал "Узбекистан - Россия", посвященный современному прогрессу Республики Узбекистан, его возможностям в различных сферах, современному состоянию и перспективам дальнейшего развития узбекско-российского стратегического партнерства. Издание приурочено к очередной годовщине государственной независимости Республики Узбекистан, которую мы празднуем 1 сентября.

В настоящее время в нашей стране под руководством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева осуществляются масштабные реформы по совершенствованию системы государственного управления, модернизации и либерализации экономики, созданию благоприятной деловой среды, привлечению иностранных инвестиций и технологий. Результаты преобразований проявляются в последовательном повышении благосостояния населения, активизации темпов роста национальной экономики, увеличении туристского потока, "взлете" интереса зарубежного делового сообщества к нашей республике, повышении ее авторитета на мировой арене.

Запущенные в нашей стране процессы создали благоприятную возможность для поднятия узбекско-россий-ского взаимодействия на качественно новый уровень, наращивания масштабов сотрудничества в сферах политики, торговли и инвестиций, культуры и туризма. Отрадно отметить, что сегодня Узбекистан и Россия - стратегические партнеры, которым удалось достичь весомых результатов в развитии всесторонних и многоплановых отношений, сформировать солидную договорно-правовую базу, охватывающую практически все направления взаимодействия. Между двумя государствами созданы механизмы эффективного диалога по различным направлениям в духе стратегического партнерства и союзничества. Это стало возможным благодаря личным дружественным связям и доверительному диалогу между лидерами наших стран - Шавкатом Мирзиёевым и Владимиром Путиным. Главы наших государств регулярно проводят двусторонние переговоры, встречаются в рамках международных саммитов и обсуждают вопросы взаимовыгодного сотрудничества во время телефонных разговоров.

Государственный визит Президента Российской Федерации Владимира Путина в Республику Узбекистан в октябре 2018 года и состоявшиеся переговоры на высшем уровне еще раз подтвердили обоюдное стремление сторон к развитию взаимовыгодных связей и наполнению межгосударственного сотрудничества конкретным практическим содержанием.

Прорывным событием стал государственный визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Российскую Федерацию в апреле 2017 года. Новые горизонты взаимодействия открыл государственный визит Президента Российской Федерации Владимира Путина в Узбекистан в октябре 2018 года, в рамках которого были проведены первый Форум межрегионального сотрудничества между Россией.

и Узбекистаном, а также совместный Образовательный форум. Переговоры на высшем уровне еще раз подтвердили обоюдное стремление сторон к развитию взаимовыгодных связей и наполнению межгосударственного сотрудничества конкретным практическим содержанием. Положительная динамика развития и последовательного укрепления узбекско-российских отношений позволяет строить амбициозные планы на будущее.

Позиции Ташкента и Москвы по ключевым вопросам мировой политики близки и или совпадают. Осуществляется системное взаимодействие в рамках ООН, СНГ, ШОС, ОБСЕ, ЭСКАТО, других авторитетных международных и региональных структур.

Новый импульс получили межпарламентские связи. Узбекскую часть Комиссии по межпарламенсткому сотрудничеству возглавляет первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафоев, российскую - заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Ильяс Умаханов. В Законодательной палате Олий Мажлиса образована Межпарламентская группа по сотрудничеству с Государственной Думой Федерального Собрания РФ.

Приоритетным направлением в отношениях двух стран является торгово-экономическое сотрудничество. Россия стабильно занимает лидирующие позиции в списке внешнеэкономических партнеров нашей республики.

В настоящее время объем российских инвестиций в узбекскую экономику превышает 9 миллиардов долларов, а взаимный товарооборот в 2018 году достиг 5,7 миллиарда долларов, причем эти показатели демонстрируют устойчивую тенденцию роста.

При участии российских партнеров в Узбекистане возводится первая в Центральной Азии атомная электростанция, которая ознаменовала собой зарождение новой стратегической отрасли в узбекской экономике. Такие ведущие энергетические компании, как "Лукойл" и "Газпром", ведут поиск и освоение углеводородных месторождений в нашей стране.

Постоянной "сверке часов" и обсуждению дополнительных возможностей служит Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией, заседания которой регулярно проводятся с участием руководителей отраслевых министерств и ведомств. Свою необходимость и эффективность доказал запущенный в ходе государственного визита Президента России Владимира Путина в Узбекистан в октябре 2018 года новый формат взаимодействия - Узбекско-Российская совместная комиссия на уровне глав правительств.

Позитивную динамику демонстрируют связи в культурно-гуманитарной сфере. Представители культуры и искусства Узбекистана и России принимают активное участие в фестивалях, форумах, концертах, выставках и других мероприятиях, проводимых на территориях двух стран. Интенсифицируется взаимодействие между вузами двух стран, создаются филиалы российских вузов в нашей стране.

Данный журнал стал результатом сотрудничества посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации с официальным печатным органом правительства Российской Федерации "Российская газета". Совместный проект нацелен на повышение информированности российской общественности об Узбекистане и качественно новом уровне двусторонних отношений, который стал возможным благодаря политической воле глав наших государств. Очень важно, что журнал предоставляет свои страницы для изложения мнений представителям различных официальных и деловых кругов Узбекистана и России, то есть тем, кто практически заинтересован в многогранном узбекско-российском сотрудничестве, готов высказать конкретные предложения о дальнейшем наращивании взаимовыгодных связей.

Убеждены, что ознакомление с содержанием этого журнала поможет читателям наших стран лучше узнать и понять друг друга, будет способствовать углублению ориентированного на будущее взаимовыгодного сотрудничества, наращиванию многоплановых отношений в самых различных областях.

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