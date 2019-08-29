Хорезмскую область без преувеличения можно считать одним из очагов мировой цивилизации.

Уже несколько тысячелетий назад здесь были развиты искусство, ремесла и науки. И сегодня, в результате последовательных реформ, проводимых уважаемым президентом нашей страны, в Хорезмской области идет огромная работа по развитию всех отраслей экономики и социальной сферы, наращиванию инвестиционного потенциала.

Область обладает развитой транспортной инфраструктурой, промышленностью, сельским хозяйством и огромным туристическим потенциалом. На долю сельского хозяйства приходится около половины валового регионального продукта. В области выращиваются хлопок, пшеница и более миллиона тонн фруктов и овощей. В структуре промышленности области преобладает машиностроение, доля которого составляет более 40 процентов. Из международного аэропорта областного центра - Ургенча самолеты летают во многие крупные города мира, включая Москву и Санкт-Петербург, Милан и Париж. Кроме того, по железной дороге осуществляются регулярные рейсы в города России и Казахстана.

Гостям Хорезмской области есть что здесь посмотреть. Невозможно не упомянуть Хиву, в которой расположена жемчужина Востока - музей-заповедник Ичан-кала, включенный в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Приехав в этот прекрасный город, каждый будет очарован его сказочной красотой.

Фарход Эрманов, хоким Хорезмской области: С российскими партнерами идет не только активная торговля. Пятая часть всех совместных предприятий в Хорезмской области созданы с участием российского капитала

В 2018 году Хорезмскую область посетили 123 тысячи иностранных туристов - это в два раза больше, чем в 2017-м. В результате растущего турпотока быстрыми темпами развивается и инфраструктура туризма. Современных гостиниц, торговых центров и ресторанов становится все больше. Если в 2018 году в регионе насчитывались 69 отелей, то к концу текущего года их число достигнет 104, а количество мест в них удвоится и превысит 5,1 тысячи.

Туристы приезжают в основном из стран Европейского союза и Юго-Восточной Азии. Турпоток из России также растет быстрыми темпами - по итогам прошлого года число гостей увеличилось более чем в три раза - до десяти с лишним тысяч человек. Это не очень большая цифра, но потенциал для расширения потока туристов из России огромен. Планируется, что в этом году в Хорезмскую область приедет в два с половиной раза больше россиян, чем годом ранее. Россия остается одним из наших ключевых партнеров. 5 апреля 2017 года в Москве было подписано Соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Российской Федерации о содействии межрегиональному сотрудничеству. Документ предусматривает сотрудничество в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, сельском хозяйстве, социальной сфере, включая здравоохранение, охрану окружающей среды и другие направления.

В рамках этого соглашения делегация Хорезмской области в 2018 году посетила Волгоград и Астрахань, где был подписан ряд инвестиционных и торговых соглашений на общую сумму 32,7 миллиона долларов. На первом Российско-узбекском форуме по межрегиональному сотрудничеству, состоявшемся в Ташкенте 18-19 октября прошлого года, было подписано больше двух десятков торговых и инвестиционных соглашений на общую сумму почти в 200 миллионов долларов.

По итогам прошлого года на долю России пришлось тридцать процентов от внешнеторгового оборота Хорезмской области, или 72 миллиона долларов. Из Хорезма в Россию экспортируются хлопковое волокно, готовые текстильные изделия и продукты питания. Российские предприятия поставляют древесину, машины и оборудование, пластмассы, цветные и черные металлы, а также фармацевтическую продукцию.

С российскими партнерами идет не только активная торговля. Пятая часть всех совместных предприятий в Хорезмской области созданы с участием российского капитала. Всего же в регионе работает более сотни СП. Например, филиал автозавода "Дженерал моторc Узбекистан" - "Хорезм авто", выпускающий до 60 тысяч легковых автомобилей в год, совместное узбекско-китайское предприятие UzXCMG по производству экскаваторов, грейдеров, погрузчиков и др. С компаниями из Европы и США открыты совместные предприятия в текстильной, пищевой, аграрной и других отраслях.

Для ведения предпринимательской деятельности в Хорезмской области государство представляет ряд льгот. В частности, вновь создаваемые микрофирмы и малые предприятия в сфере промышленности, расположенные в Янгиарыкском и Кошкупырском районах области, освобождены от уплаты единого налогового платежа до 1 января 2027 года, в остальных районах Хорезмской области - до 1 января 2022 года. Предприятия, относящиеся к фармацевтике, электротехнике и производству строительных материалов, освобождены от уплаты налога на имущество и земельного налога до 1 января 2022 года.

На территории области функционирует свободная экономическая зона "Хазарасп", участникам которой предоставляются налоговые и таможенные льготы на период от 3 до 10 лет в зависимости от объема инвестиций. Кроме того, в области расположены 6 малых промышленных зон. Государственные промышленные объекты на их территории передаются предпринимателям в аренду сроком на 5 лет с условием последующей приватизации.

Инвесторам из России Хорезмская область предлагает четыре приоритетных направления для сотрудничества. Первое - сельское хозяйство, в частности, развитие животноводства, птицеводства, садоводства и тепличных хозяйств. Фрукты, виноград и бахчевые, выращенные в Хорезмской области, отличаются высоким качеством, богатым вкусом, насыщены витаминами и, что самое важное, выращены без каких-либо химических воздействий и генетических изменений. В связи с этим мы предлагаем создать логистический центр для поставки в Россию высококачественных и натуральных фруктов, винограда и бахчевых по оптимальной цене в течение всего года.

Второе направление - организация текстильных кластеров (хлопковых и шелковых). В этом направлении мы предлагаем реализовать совместные проекты с российскими компаниями - лидерами текстильной отрасли.

Третье направление - это машиностроение, электротехника и химическая промышленность, в частности, совместное производство сельскохозяйственной техники. Сельхозтехника, производимая в России на протяжении многих лет, отличается высоким качеством, приемлемой ценой и соответствием местным условиям. Для дальнейшего расширения партнерства в этом направлении мы приглашаем российские компании к реализации совместных проектов на базе компании "УРГАНЧКОРММАШ" в городе Ургенч.

Четвертое направление - туризм. Два с половиной года назад был введен безвизовый режим для граждан 65 стран и упрощенный электронный визовый режим для граждан 76 стран, а также новые типы виз: "соотечественник", "студенческая", "академическая", "медицинская" и "паломническая". Мы уверены, что эти меры будут способствовать росту числа туристов, посещающих наш регион. В связи с этим предлагаем осуществить совместные проекты по строительству отелей и управлению ими и другими объектами туристической инфраструктуры.

Справка

Хорезмская область включает в себя 12 административных территорий, в том числе два города (Ургенч и Хива) и 10 районов. Численность населения области - 1,8 миллиона человек, 33,2 процента из них проживают в городах, 66,8 процента - в сельской местности. В области более 1000 учебных заведений, из них три высших, пять академических лицеев, а также 170 библиотек и других объектов образовательно-культурного назначения.