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29.08.2019 23:28
Рубрика: В мире

От прошлого к будущему

Россия была и остается одним из ключевых партнеров нашей области
Текст: Фарход Эрманов (хоким Хорезмской области)
Российская газета - Спецвыпуск № 193(7951)
Хорезмскую область без преувеличения можно считать одним из очагов мировой цивилизации.
Фарход Эрманов, хоким Хорезмской области. Фарход Эрманов, хоким Хорезмской области.
Фарход Эрманов, хоким Хорезмской области.

Уже несколько тысячелетий назад здесь были развиты искусство, ремесла и науки. И сегодня, в результате последовательных реформ, проводимых уважаемым президентом нашей страны, в Хорезмской области идет огромная работа по развитию всех отраслей экономики и социальной сферы, наращиванию инвестиционного потенциала.

Область обладает развитой транспортной инфраструктурой, промышленностью, сельским хозяйством и огромным туристическим потенциалом. На долю сельского хозяйства приходится около половины валового регионального продукта. В области выращиваются хлопок, пшеница и более миллиона тонн фруктов и овощей. В структуре промышленности области преобладает машиностроение, доля которого составляет более 40 процентов. Из международного аэропорта областного центра - Ургенча самолеты летают во многие крупные города мира, включая Москву и Санкт-Петербург, Милан и Париж. Кроме того, по железной дороге осуществляются регулярные рейсы в города России и Казахстана.

Гостям Хорезмской области есть что здесь посмотреть. Невозможно не упомянуть Хиву, в которой расположена жемчужина Востока - музей-заповедник Ичан-кала, включенный в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Приехав в этот прекрасный город, каждый будет очарован его сказочной красотой.

Фарход Эрманов, хоким Хорезмской области: С российскими партнерами идет не только активная торговля. Пятая часть всех совместных предприятий в Хорезмской области созданы с участием российского капитала

В 2018 году Хорезмскую область посетили 123 тысячи иностранных туристов - это в два раза больше, чем в 2017-м. В результате растущего турпотока быстрыми темпами развивается и инфраструктура туризма. Современных гостиниц, торговых центров и ресторанов становится все больше. Если в 2018 году в регионе насчитывались 69 отелей, то к концу текущего года их число достигнет 104, а количество мест в них удвоится и превысит 5,1 тысячи.

Туристы приезжают в основном из стран Европейского союза и Юго-Восточной Азии. Турпоток из России также растет быстрыми темпами - по итогам прошлого года число гостей увеличилось более чем в три раза - до десяти с лишним тысяч человек. Это не очень большая цифра, но потенциал для расширения потока туристов из России огромен. Планируется, что в этом году в Хорезмскую область приедет в два с половиной раза больше россиян, чем годом ранее. Россия остается одним из наших ключевых партнеров. 5 апреля 2017 года в Москве было подписано Соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Российской Федерации о содействии межрегиональному сотрудничеству. Документ предусматривает сотрудничество в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, сельском хозяйстве, социальной сфере, включая здравоохранение, охрану окружающей среды и другие направления.

В рамках этого соглашения делегация Хорезмской области в 2018 году посетила Волгоград и Астрахань, где был подписан ряд инвестиционных и торговых соглашений на общую сумму 32,7 миллиона долларов. На первом Российско-узбекском форуме по межрегиональному сотрудничеству, состоявшемся в Ташкенте 18-19 октября прошлого года, было подписано больше двух десятков торговых и инвестиционных соглашений на общую сумму почти в 200 миллионов долларов.

По итогам прошлого года на долю России пришлось тридцать процентов от внешнеторгового оборота Хорезмской области, или 72 миллиона долларов. Из Хорезма в Россию экспортируются хлопковое волокно, готовые текстильные изделия и продукты питания. Российские предприятия поставляют древесину, машины и оборудование, пластмассы, цветные и черные металлы, а также фармацевтическую продукцию.

С российскими партнерами идет не только активная торговля. Пятая часть всех совместных предприятий в Хорезмской области созданы с участием российского капитала. Всего же в регионе работает более сотни СП. Например, филиал автозавода "Дженерал моторc Узбекистан" - "Хорезм авто", выпускающий до 60 тысяч легковых автомобилей в год, совместное узбекско-китайское предприятие UzXCMG по производству экскаваторов, грейдеров, погрузчиков и др. С компаниями из Европы и США открыты совместные предприятия в текстильной, пищевой, аграрной и других отраслях.

Для ведения предпринимательской деятельности в Хорезмской области государство представляет ряд льгот. В частности, вновь создаваемые микрофирмы и малые предприятия в сфере промышленности, расположенные в Янгиарыкском и Кошкупырском районах области, освобождены от уплаты единого налогового платежа до 1 января 2027 года, в остальных районах Хорезмской области - до 1 января 2022 года. Предприятия, относящиеся к фармацевтике, электротехнике и производству строительных материалов, освобождены от уплаты налога на имущество и земельного налога до 1 января 2022 года.

На территории области функционирует свободная экономическая зона "Хазарасп", участникам которой предоставляются налоговые и таможенные льготы на период от 3 до 10 лет в зависимости от объема инвестиций. Кроме того, в области расположены 6 малых промышленных зон. Государственные промышленные объекты на их территории передаются предпринимателям в аренду сроком на 5 лет с условием последующей приватизации.

Инвесторам из России Хорезмская область предлагает четыре приоритетных направления для сотрудничества. Первое - сельское хозяйство, в частности, развитие животноводства, птицеводства, садоводства и тепличных хозяйств. Фрукты, виноград и бахчевые, выращенные в Хорезмской области, отличаются высоким качеством, богатым вкусом, насыщены витаминами и, что самое важное, выращены без каких-либо химических воздействий и генетических изменений. В связи с этим мы предлагаем создать логистический центр для поставки в Россию высококачественных и натуральных фруктов, винограда и бахчевых по оптимальной цене в течение всего года. 

Второе направление - организация текстильных кластеров (хлопковых и шелковых). В этом направлении мы предлагаем реализовать совместные проекты с российскими компаниями - лидерами текстильной отрасли.

Третье направление - это машиностроение, электротехника и химическая промышленность, в частности, совместное производство сельскохозяйственной техники. Сельхозтехника, производимая в России на протяжении многих лет, отличается высоким качеством, приемлемой ценой и соответствием местным условиям. Для дальнейшего расширения партнерства в этом направлении мы приглашаем российские компании к реализации совместных проектов на базе компании "УРГАНЧКОРММАШ" в городе Ургенч.

Четвертое направление - туризм. Два с половиной года назад был введен безвизовый режим для граждан 65 стран и упрощенный электронный визовый режим для граждан 76 стран, а также новые типы виз: "соотечественник", "студенческая", "академическая", "медицинская" и "паломническая". Мы уверены, что эти меры будут способствовать росту числа туристов, посещающих наш регион. В связи с этим предлагаем осуществить совместные проекты по строительству отелей и управлению ими и другими объектами туристической инфраструктуры.

Справка

Хорезмская область включает в себя 12 административных территорий, в том числе два города (Ургенч и Хива) и 10 районов. Численность населения области - 1,8 миллиона человек, 33,2 процента из них проживают в городах, 66,8 процента - в сельской местности. В области более 1000 учебных заведений, из них три высших, пять академических лицеев, а также 170 библиотек и других объектов образовательно-культурного назначения.

Инфографика "РГ"
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