Не прерывается масштабная работа по участию специалистов России и Узбекистана в международных и национальных мероприятиях. Надежной правовой основой взаимодействия в области охраны здоровья, медицинского образования и науки стало подписанное в 2017 году межправительственное соглашение. Документ придал новый импульс развитию двустороннего сотрудничества между Россией и Узбекистаном в сфере здравоохранения.

В период с 2017 по 2019 год между ведущими организациями в области здравоохранения, медицинского образования и науки России и Узбекистана было подписано более 30 горизонтальных соглашений по таким направлениям, как нейрохирургия, педиатрия, хирургия, кардиология, онкология.

Вероника Скворцова, министр здравоохранения Российской Федерации: Партнерство двух государств в сфере здравоохранения традиционно развивается в активном ключе как на двусторонней основе, так и в рамках целого ряда международных объединений: Совета по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества независимых государств, Всемирной организации здравоохранения, Шанхайской организации сотрудничества

Еще одним важным направлением нашей совместной работы является подготовка медицинских кадров. Совместные образовательные программы по различным направлениям реализует целый ряд медицинских вузов России и Узбекистана в рамках заключенных соглашений. Российские и узбекские специалисты образовательных организаций обмениваются визитами, лекциями по актуальным вопросам медицины. Сейчас в подведомственных Минздраву России вузах обучаются более двух тысяч граждан Республики Узбекистан, значительная часть которых - бесплатно по квоте, предоставляемой правительством Российской Федерации.

Образование - не единственное направление, по которому активно взаимодействуют наши страны. Так, в 2018 году в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре хирургии имени академика В.В. Вахидова впервые в истории медицины Узбекистана были проведены две трансплантации печени бригадой хирургов и анестезиологов под руководством академика Сергея Готье.

6-7 марта 2019 года Узбекистан посетила делегация Министерства здравоохранения Российской Федерации во главе с министром Вероникой Скворцовой. Состоялись переговоры в Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан и посещение нескольких медицинских учреждений страны.

При содействии российского Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева в Узбекистане организован Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр неврологии и инсульта. Весь спектр вопросов, по которым взаимодействуют наши страны, вряд ли можно уместить в формате одной журнальной статьи.

Дорогие друзья, вместе с поздравлениями с Днем независимости Республики Узбекистан примите пожелания здоровья, мира и добра! От имени Министерства здравоохранения Российской Федерации выражаю уверенность в дальнейшем укреплении наших профессиональных и дружественных связей на основе взаимного доверия и уважения!