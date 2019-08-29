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29.08.2019 22:10
Рубрика: Экономика

Потенциал, который еще предстоит реализовать

Россия поделится с Узбекистаном лучшими практиками в сфере производительности труда и госуправления
Текст: Максим Орешкин (министр экономического развития Российской Федерации)
Российская газета - Спецвыпуск № 193(7951)
Узбекистан - один из наиболее перспективных торгово-экономических партнеров России среди стран Содружества независимых государств.
Максим Орешкин, министр экономического развития Российской Федерации. Максим Орешкин, министр экономического развития Российской Федерации.
Максим Орешкин, министр экономического развития Российской Федерации.

Проиллюстрировать этот тезис просто: достаточно взглянуть на динамику товарооборота. Последние два года мы наблюдали уверенный рост - в 2017 году на 30 процентов, в 2018-м - на 20 процентов. Сейчас положительный тренд сохраняется, и за пять месяцев 2019-го товарооборот вырос на 14,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Столь внушительный прогресс, безусловно, свидетельствует об особом характере сотрудничества между нашими странами.

Существенный импульс развитию двусторонних отношений придают взаимные визиты на высшем и высоком уровнях. Важной платформой для укрепления сотрудничества стали документы, принятые в ходе государственного визита Президента России Владимира Путина в Узбекистан в октябре прошлого года. Речь, прежде всего, о межправительственной программе экономического сотрудничества до 2024 года и плане мероприятий по ее реализации.

Максим Орешкин, министр экономического развития Российской Федерации: Важной платформой для укрепления сотрудничества наших стран стали документы, принятые в ходе визита Президента России Владимира Путина в Узбекистан в октябре прошлого года

Практическое измерение двустороннего партнерства отражено в перечне перспективных проектов экономических операторов и договоренностях, достигнутых на заседаниях совместной комиссии по сотрудничеству на уровне глав правительств (30 мая этого года) и межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (24 апреля этого года). Отмечу, что такая четкая фиксация намерений и планов в сфере торгово-экономического партнерства - редкий пример слаженной работы властей и бизнес-сообществ двух стран. 

Говоря об инвестиционном сотрудничестве, мы традиционно называем телекоммуникационную и нефтегазовую сферы. Действительно, основные российские инвесторы в Узбекистане - "ЛУКОЙЛ", "Газпром", "ВымпелКом" - вложили в экономику республики около 9 миллиардов долларов. В то же время все больше новых отраслей вызывают интерес у представителей российского бизнеса.

Поток инвестиций теперь направляется в сельское хозяйство, машиностроение, металлургию. Отдельно отмечу совместные проекты с участием российских компаний "Ростсельмаш", "КАМАЗ", "ЧТЗ "УРАЛТРАК". Прямые инвестиции в Узбекистан из России в 2018 году выросли примерно на 40 процентов. Это отличный результат, который говорит о растущей инвестиционной привлекательности республики.

По моему мнению, особое значение имеет масштабный проект по сооружению первой АЭС в Узбекистане. Убежден, что он выведет взаимодействие между нашими странами на новый уровень и поможет развитию смежных отраслей. Решение подобных задач позитивно сказывается на общем состоянии экономики, насыщает рынок труда высококвалифицированными специалистами и создает базу для технологического рывка.

Помимо этого, большой блок в двусторонней повестке составляют вопросы, связанные с трансфером российских практик и технологий в сферах государственных услуг и цифровой экономики. Здесь считаю крайне перспективным обмен опытом в реализации национальных проектов.

Так, уже достигнута договоренность об оказании методической помощи Министерству экономики и промышленности Республики Узбекистан в создании модельного предприятия для программы по повышению производительности труда. Первой площадкой для внедрения принципов бережливости и оптимизации процессов станет электротехническое производство ташкентской компании Energo Systema. Уверен, что уже в ближайшем будущем коллеги смогут по достоинству оценить лучшие международные практики.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин, министр экономики Узбекистана Ботир Ходжаев (слева направо), Президент РФ Владимир Путин и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев (на втором плане слева направо) на церемонии подписания Программы экономического сотрудничества между правительством РФ и правительством Узбекистана на 2019-2024 годы и Плана мероприятий по ее реализации. Российско-узбекские переговоры в государственной резиденции "Куксарой". Ташкент, Узбекистан. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Также не могу не отметить большую совместную работу в сфере налогового администрирования. По линии Росреестра успешно реализуется пилотный проект по совершенствованию процедуры кадастрового учета, регистрации прав и кадастровой оценки объектов недвижимости. Сейчас он действует в одном из районов Ташкентской области, в дальнейшем планируем расширить его географию.

Наконец, самостоятельное значение приобретают активно развивающиеся межрегиональные связи. Нам удалось наладить системный обмен региональными делегациями, сейчас ведем отбор перспективных проектов.

Несмотря на очевидные успехи в двусторонних отношениях, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Потенциал сотрудничества между нашими странами очень велик, и нам еще только предстоит его реализовать. Это потребует упорной совместной работы, но с опорой на бизнес и при поддержке граждан России и Узбекистана нам удастся выполнить поставленные задачи.

Экономика ВЭД В мире экс-СССР Узбекистан
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