Узбекистан - один из наиболее перспективных торгово-экономических партнеров России среди стран Содружества независимых государств.

Проиллюстрировать этот тезис просто: достаточно взглянуть на динамику товарооборота. Последние два года мы наблюдали уверенный рост - в 2017 году на 30 процентов, в 2018-м - на 20 процентов. Сейчас положительный тренд сохраняется, и за пять месяцев 2019-го товарооборот вырос на 14,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Столь внушительный прогресс, безусловно, свидетельствует об особом характере сотрудничества между нашими странами.

Существенный импульс развитию двусторонних отношений придают взаимные визиты на высшем и высоком уровнях. Важной платформой для укрепления сотрудничества стали документы, принятые в ходе государственного визита Президента России Владимира Путина в Узбекистан в октябре прошлого года. Речь, прежде всего, о межправительственной программе экономического сотрудничества до 2024 года и плане мероприятий по ее реализации.

Максим Орешкин, министр экономического развития Российской Федерации: Важной платформой для укрепления сотрудничества наших стран стали документы, принятые в ходе визита Президента России Владимира Путина в Узбекистан в октябре прошлого года

Практическое измерение двустороннего партнерства отражено в перечне перспективных проектов экономических операторов и договоренностях, достигнутых на заседаниях совместной комиссии по сотрудничеству на уровне глав правительств (30 мая этого года) и межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (24 апреля этого года). Отмечу, что такая четкая фиксация намерений и планов в сфере торгово-экономического партнерства - редкий пример слаженной работы властей и бизнес-сообществ двух стран.

Говоря об инвестиционном сотрудничестве, мы традиционно называем телекоммуникационную и нефтегазовую сферы. Действительно, основные российские инвесторы в Узбекистане - "ЛУКОЙЛ", "Газпром", "ВымпелКом" - вложили в экономику республики около 9 миллиардов долларов. В то же время все больше новых отраслей вызывают интерес у представителей российского бизнеса.

Поток инвестиций теперь направляется в сельское хозяйство, машиностроение, металлургию. Отдельно отмечу совместные проекты с участием российских компаний "Ростсельмаш", "КАМАЗ", "ЧТЗ "УРАЛТРАК". Прямые инвестиции в Узбекистан из России в 2018 году выросли примерно на 40 процентов. Это отличный результат, который говорит о растущей инвестиционной привлекательности республики.

По моему мнению, особое значение имеет масштабный проект по сооружению первой АЭС в Узбекистане. Убежден, что он выведет взаимодействие между нашими странами на новый уровень и поможет развитию смежных отраслей. Решение подобных задач позитивно сказывается на общем состоянии экономики, насыщает рынок труда высококвалифицированными специалистами и создает базу для технологического рывка.

Помимо этого, большой блок в двусторонней повестке составляют вопросы, связанные с трансфером российских практик и технологий в сферах государственных услуг и цифровой экономики. Здесь считаю крайне перспективным обмен опытом в реализации национальных проектов.

Так, уже достигнута договоренность об оказании методической помощи Министерству экономики и промышленности Республики Узбекистан в создании модельного предприятия для программы по повышению производительности труда. Первой площадкой для внедрения принципов бережливости и оптимизации процессов станет электротехническое производство ташкентской компании Energo Systema. Уверен, что уже в ближайшем будущем коллеги смогут по достоинству оценить лучшие международные практики.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин, министр экономики Узбекистана Ботир Ходжаев (слева направо), Президент РФ Владимир Путин и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев (на втором плане слева направо) на церемонии подписания Программы экономического сотрудничества между правительством РФ и правительством Узбекистана на 2019-2024 годы и Плана мероприятий по ее реализации. Российско-узбекские переговоры в государственной резиденции "Куксарой". Ташкент, Узбекистан. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Также не могу не отметить большую совместную работу в сфере налогового администрирования. По линии Росреестра успешно реализуется пилотный проект по совершенствованию процедуры кадастрового учета, регистрации прав и кадастровой оценки объектов недвижимости. Сейчас он действует в одном из районов Ташкентской области, в дальнейшем планируем расширить его географию.

Наконец, самостоятельное значение приобретают активно развивающиеся межрегиональные связи. Нам удалось наладить системный обмен региональными делегациями, сейчас ведем отбор перспективных проектов.

Несмотря на очевидные успехи в двусторонних отношениях, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Потенциал сотрудничества между нашими странами очень велик, и нам еще только предстоит его реализовать. Это потребует упорной совместной работы, но с опорой на бизнес и при поддержке граждан России и Узбекистана нам удастся выполнить поставленные задачи.