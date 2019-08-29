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29.08.2019 22:37
Рубрика: Экономика

Дело техники

Российская промышленная корпорация - партнер в развитии Узбекистана
Текст: Сергей Чемезов (генеральный директор госкорпорации "Ростех")
Российская газета - Спецвыпуск № 193(7951)
Госкорпорация Ростех - одна из крупнейших промышленных компаний России. Она объединяет более 700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация.
Сергей Чемезов, генеральный директор госкорпорации "Ростех". Сергей Чемезов, генеральный директор госкорпорации "Ростех".
Сергей Чемезов, генеральный директор госкорпорации "Ростех".

В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, "КАМАЗ", Концерн Калашников, "Вертолеты России", Уралвагонзавод и др.

Ключевые направления нашей деятельности - транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Компания является ключевым поставщиком технологий "Умного города", занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем.

Ростех выступает партнером таких ведущих мировых производителей, как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

С учетом долгосрочного и многостороннего характера сотрудничества Ростеха и Республики Узбекистан в Ташкенте на постоянной основе функционирует представительство корпорации.

Сергей Чемезов, генеральный директор госкорпорации "Ростех": Сотрудничество "Ростеха" с узбекскими компаниями активно развивается. Корпорация может предложить Узбекистану технологические и инфраструктурные решения во многих отраслях

В апреле 2017 года в ходе визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Российскую Федерацию подписан меморандум о взаимопонимании между корпорацией и министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана. Документом предусмотрена совместная работа по ряду направлений двустороннего сотрудничества, в числе которых автомобилестроение, фармацевтика, медицинская техника, городское хозяйство, водоподготовка, управление воздушным движением, энергетика и композиционные материалы.

Одним из примеров успешной работы в рамках Меморандума является сотрудничество компаний "КАМАЗ" и "Узавторейлер" по совместной сборке автомобильной техники "КАМАЗ" на территории Узбекистана. Кроме того, "КАМАЗ" осуществляет закупки полуприцепов, произведенных на предприятии "Узавтотрейлер", для реализации на территории России и третьих стран.

Предприятия холдинга "Национальная иммунобиологическая компания" НПО "Микроген" и компания "Синтез" осуществляют поставки лекарственных препаратов в Узбекистан. В 2018 году их объем составил 206 миллионов рублей. На территории Узбекистана завод "Синтез" зарегистрировал более 75 наименований продукции, он является одним из крупнейших поставщиков антибактериальных препаратов в республику.

В июле 2019 года компания "Микроген" (под управлением "Нацимбио") зарегистрировала в республике два новых препарата-бактериофага и уже отправила в Узбекистан пилотную партию одного из антибиотиков в объе­ме более тысячи упаковок. Эти лекарства Узбекистан сможет использовать в разных областях, среди которых гастроэнтерология, урология, гинекология, хирургия и отоларингология. В России разработки широко применяются для предупреждения и локализации вспышек кишечных инфекций в зонах ЧС, а также для терапии инфекционных заболеваний у пациентов. Вместе с новыми лекарствами предприятие в общей сложности будет экспортировать в Узбекистан лекарственные средства более 20 наименований.

Благодаря имеющемуся опыту и выстроенным деловым связям компания "Швабе" в лице производственного объединения "Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова" является постоянным участником тендерных процедур, в том числе по закупкам различной медицинской техники государственного уровня и коммерческого характера. Продолжается активная работа по локализации в республике производства прошедших успешную апробацию в Ташкентском областном перинатальном центре инкубаторов для новорожденных. Большой интерес у узбекских специалистов вызвали производимые УОМЗ камеры, предназначенные для хранения препаратов и компонентов крови.

5 апреля 2017 года генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и министр внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан Элер Ганиев подписали меморандум о взаимопонимании и реализации совместных проектов в гражданской сфере. Подписание состоялось в ходе государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Российскую Федерацию. Фото: kremlin.ru

Обеспечение качественной водой населенных пунктов является актуальной задачей для руководства Узбекистана и среднеазиатского региона в целом. В этой связи особое значение приобретает реализация проекта совместного производства систем водоподготовки для обеззараживания и очистки воды НИИ "Полюс им. М.Ф. Стельмаха" и Фонда поддержки развития цифровой экономики "Цифровое доверие" (Республика Узбекистан) в Джизакской области. Ростех и Узбекистан намерены развивать сотрудничество в области композиционных материалов. Так, "РТ-Химкомпозит" планирует поставить в Узбекистан трубную продукцию и баллоны для компримированного газа для нужд ЖКХ и нефтегазохимической отрасли, а также продукцию медицинского назначения.

Сотрудничество организаций корпорации с узбекскими компаниями развивается весьма активно и разносторонне. Сегодня "Ростех" вместе со своими холдингами может предложить Узбекистану технологические и инфраструктурные решения во многих отраслях промышленности: от поставок современных вертолетов и грузовиков до строительства крупных энергетических объектов на территории страны. Для Узбекистана и всей Средней Азии "Ростех" - не просто партнер с богатой историей сотрудничества, а партнер в высокотехнологичном промышленном развитии всего региона. В качестве новых совместных проектов мы предлагаем узбекским партнерам комплексные решения в рамках технологий "Умного города", а также проекты в сфере информационной безопасности.

От лица Госкорпорации Ростех хочу поблагодарить руководство Республики Узбекистан за внимание, уделяемое реализации совместных проектов на территории республики. Выражаю уверенность в нашем дальнейшем плодотворном сотрудничестве. Пользуясь возможностью, хочу поздравить народ Узбекистана с Днем независимости, пожелать ему сплоченности и процветания! С радостью отмечаю обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и сотрудничества наших стран в политической, торгово-экономической и других сферах.

Экономика ВЭД В мире экс-СССР Узбекистан
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