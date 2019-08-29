Российские и китайские онкологи подписали договоры о сотрудничестве

Российские онкологи впервые по приглашению самой крупной профессиональной организации Азиатского региона - Китайской противораковой ассоциации участвовали в работе Международной китайской конференции по онкологии. Сегодня на вопросы "РГ" отвечает участник этого форума главный онколог России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.

Андрей Дмитриевич! Почему раньше не приглашали? А вот теперь Россия стала участником этого крупнейшего отраслевого события?

Андрей Каприн: На первый вопрос. пожалуй, не отвечу. А на второй... Думаю, потому что в России борьба с онкологическими заболеваниями стала национальным приоритетом в здравоохранении. Подготовка и реализация программы дала мощный толчок в области реформирования и развития онкологической службы в стране. Думаю, этого не могли не заметить наши зарубежные коллеги.

Я из тех, кто Фома неверующий. В Китае была. Их онкологическая служба порой удивляет и поражает. А нам на прошедшем форуме было о чем рассказать, чем удивить?

Андрей Каприн: В первый день форума мы посетили онкологический центр в городе Чунцин. Этот центр относится к высшей категории лечебных онкологических учреждений и помогает пациентам со всего юго-запада Китая. Наше внимание привлек широкий спектр генетических исследований, о которых немало говорилось и на самой конференции. Очень важно и то, что китайские коллеги искусно совмещают методы традиционной китайской медицины с современными технологиями. Но, поверьте, и нам было чем удивить китайских коллег. Например, спектр лучевых технологий, представленных в России, гораздо шире. Особенно они заинтересованы нашим опытом по применению брахитерапии на печени и поджелудочной железе: клиническим использованием отечественной протонной и фотодинамической терапии: методом эндоваскулярной радиоэмболизации опухоли печени. То же с применением отечественных микросфер в разы более дешевых, чем у бывших до сих пор монополистами производителей из Канады и Австралии...

Нам было чем удивить китайских коллег. Например, спектр лучевых технологий, представленных в России, гораздо шире

На форуме прошли встречи с представителями медицинской элиты крупнейших стран мира: России, Индии, США, Китая. Мы говорили о необходимости сотрудничества, общей стратегии развития онкологической службы, встречном движении друг к другу.

И в результате подписали сразу три соглашения о сотрудничестве...

Андрей Каприн: Это впервые в новейшей истории России. С кем именно? С Центральным онкологическим центром Чунцинского университета, Шанхайским онкологическим центром Университета Фудань и Китайской противораковой ассоциацией. Сотрудничество предусматривает двусторонние образовательные программы для медицинских специалистов, совместные исследования в области онкологии, урологии и радиологии, обмен опытом в создании системы оказания медицинской помощи, проведении совместных конференций...

Надеюсь, вы пригласили китайских коллег в руководимый вами НМИЦ радиологии? Убеждена, тот же Обнинск, одно из мест дислокации вашего центра, не может не впечатлить...

Андрей Каприн: Надеюсь, они посетят нас. Мы же все заинтересованы в развитии сотрудничества в борьбе с общим врагом по имени рак.