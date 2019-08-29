Российские и китайские онкологи подписали договоры о сотрудничестве

Андрей Дмитриевич! Почему раньше не приглашали? А вот теперь Россия стала участником этого крупнейшего отраслевого события?
Андрей Каприн: На первый вопрос. пожалуй, не отвечу. А на второй... Думаю, потому что в России борьба с онкологическими заболеваниями стала национальным приоритетом в здравоохранении. Подготовка и реализация программы дала мощный толчок в области реформирования и развития онкологической службы в стране. Думаю, этого не могли не заметить наши зарубежные коллеги.
Я из тех, кто Фома неверующий. В Китае была. Их онкологическая служба порой удивляет и поражает. А нам на прошедшем форуме было о чем рассказать, чем удивить?
Андрей Каприн: В первый день форума мы посетили онкологический центр в городе Чунцин. Этот центр относится к высшей категории лечебных онкологических учреждений и помогает пациентам со всего юго-запада Китая. Наше внимание привлек широкий спектр генетических исследований, о которых немало говорилось и на самой конференции. Очень важно и то, что китайские коллеги искусно совмещают методы традиционной китайской медицины с современными технологиями. Но, поверьте, и нам было чем удивить китайских коллег. Например, спектр лучевых технологий, представленных в России, гораздо шире. Особенно они заинтересованы нашим опытом по применению брахитерапии на печени и поджелудочной железе: клиническим использованием отечественной протонной и фотодинамической терапии: методом эндоваскулярной радиоэмболизации опухоли печени. То же с применением отечественных микросфер в разы более дешевых, чем у бывших до сих пор монополистами производителей из Канады и Австралии...
На форуме прошли встречи с представителями медицинской элиты крупнейших стран мира: России, Индии, США, Китая. Мы говорили о необходимости сотрудничества, общей стратегии развития онкологической службы, встречном движении друг к другу.
И в результате подписали сразу три соглашения о сотрудничестве...
Андрей Каприн: Это впервые в новейшей истории России. С кем именно? С Центральным онкологическим центром Чунцинского университета, Шанхайским онкологическим центром Университета Фудань и Китайской противораковой ассоциацией. Сотрудничество предусматривает двусторонние образовательные программы для медицинских специалистов, совместные исследования в области онкологии, урологии и радиологии, обмен опытом в создании системы оказания медицинской помощи, проведении совместных конференций...
Надеюсь, вы пригласили китайских коллег в руководимый вами НМИЦ радиологии? Убеждена, тот же Обнинск, одно из мест дислокации вашего центра, не может не впечатлить...
Андрей Каприн: Надеюсь, они посетят нас. Мы же все заинтересованы в развитии сотрудничества в борьбе с общим врагом по имени рак.