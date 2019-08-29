Российские школьники больше всех в мире испытывают стресс из-за учебы

Новости

В Коми проверят обстоятельства падения ребенка в кипяток 14:16
В ДНР рассказали о гибели ополченца в бою с диверсантами 14:16
В Крыму автомобиль рухнул с высоты 15 метров на пляжную палатку 14:15
Популярные банкоматы не смогли отличить купюры "банка приколов" от настоящих 14:08
В Кузбассе двое рабочих погибли при столкновении грузовых вагонов 14:06
Боец UFC уверен, что Порье разорвет Нурмагомедова 13:54
Калининградский суд отправил авиадебошира в колонию-поселение 13:52
В Саратове муж сжег жену и собственных родителей из-за ревности 13:40
Более двух тысяч детей СГ пройдут реабилитацию за счет союзного бюджета 13:35
Фестиваль Septembre Musical в Швейцарии посвятят русской культуре 13:33
Основатель Alibaba предложил работать лишь по 12 часов в неделю 13:33
Семья из Сибири обвинила турецкую клинику в изъятии органов у их дочери 13:29
Юрий Жирков отпраздновал день рождения на военном полигоне 13:25
В Сочи стало плохо ведущей "Новой волны" Лере Кудрявцевой 13:19
Россияне назвали свои любимые советские фильмы, актера и актрису 13:18
В Совфеде побывала делегация из конгресса США 13:16
В Петербурге появятся "мобильные участковые" 13:09
"Технодинамика" госкорпорации "Ростех" и СЭГЗ подписали соглашение о сотрудничестве 13:09
Новая Hyundai Creta: первые "живые" фото салона 13:04
В Петербурге у стрелявшего на детской площадке нашли арсенал оружия 13:02
Болельщики "Реала" хотят вернуть Роналду 13:02
Минск: МИД изложил позицию относительно участия в памятных мероприятиях в Варшаве 13:00
Минск и Брюссель еще не готовы к подписанию визового соглашения 12:59
Какие блюда опасно заказывать с доставкой на дом 12:56
Семья погибшей в Турции девочки поблагодарила врачей и дипломатов 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода в День знаний. Какой будет осень"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода в День знаний. Какой будет осень"
29 августа Вероника Скворцова и Лео Бокерия расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
29 августа Вероника Скворцова и Лео Бокерия расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
29.08.2019 14:05
Рубрика: Общество

Российские школьники больше всех в мире испытывают стресс из-за учебы

Текст: Ксения Колесникова
Российские школьники испытывают самый большой стресс из-за успеваемости по сравнению с учениками в других странах мира. На втором месте по этому показателю оказался Китай, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты глобального исследования "Уверенность в процессе обучения", проведенного аналитической компанией Harris Insights & Analytics и LEGO Education.
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

"Российские школьники больше всех испытывают стресс из-за успеваемости в школе. Об этом заявили 79% респондентов. В Китае так ответили 64%, на третьем месте - Германия - с 61%, - говорится в исследовании. - Также о том, что чувство тревоги и неуверенности мешает детям и подросткам в учебе, рассказали 68% российских учителей".

Фото: Татьяна Андреева
Как учащиеся необычной уральской школы готовятся к учебному году

При этом респонденты отметили, что именно оценки стали ключевым фактором, вызывающим стресс. Также в списке вызывающих тревогу - сравнение результатов одного ученика с успехами одноклассников. Например, с утверждением "Когда меня сравнивают с другими учениками, я чувствую беспокойство" положительно ответили 66% школьников из США, 55% - из России и 39% - из Германии.

Из-за тестов и экзаменов дети тоже переживают по всему миру. Так ответили 57% учеников в России, 58% - в Японии, 64% - в США, 66% - в Германии, 73% - в Китае.

Однако при всем при этом 80% российских школьников знают, что неудачи - это лишь часть процесса обучения.

Глобальное исследование "Уверенность в процессе обучения" (Confidence in Learning Poll) проводилось в 2019 году среди 5002 учащихся, 2001 родителя и 1152 педагогов из Америки, Германии, Китая, России и Японии. Были опрошены дети в возрасте от 5 до 18 лет.

Общество Образование
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо американских F-35
Медведчук рассказал о переговорах по обмену между Украиной и Россией
Британцы поддержали петицию против приостановки работы парламента
СК обвинил одного из командиров ВСУ в обстрелах Донбасса
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019