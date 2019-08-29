Российские школьники больше всех в мире испытывают стресс из-за учебы

"Российские школьники больше всех испытывают стресс из-за успеваемости в школе. Об этом заявили 79% респондентов. В Китае так ответили 64%, на третьем месте - Германия - с 61%, - говорится в исследовании. - Также о том, что чувство тревоги и неуверенности мешает детям и подросткам в учебе, рассказали 68% российских учителей".

При этом респонденты отметили, что именно оценки стали ключевым фактором, вызывающим стресс. Также в списке вызывающих тревогу - сравнение результатов одного ученика с успехами одноклассников. Например, с утверждением "Когда меня сравнивают с другими учениками, я чувствую беспокойство" положительно ответили 66% школьников из США, 55% - из России и 39% - из Германии.

Из-за тестов и экзаменов дети тоже переживают по всему миру. Так ответили 57% учеников в России, 58% - в Японии, 64% - в США, 66% - в Германии, 73% - в Китае.

Однако при всем при этом 80% российских школьников знают, что неудачи - это лишь часть процесса обучения.

Глобальное исследование "Уверенность в процессе обучения" (Confidence in Learning Poll) проводилось в 2019 году среди 5002 учащихся, 2001 родителя и 1152 педагогов из Америки, Германии, Китая, России и Японии. Были опрошены дети в возрасте от 5 до 18 лет.