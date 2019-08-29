Росстат выполнял проект по укреплению системы госстатистики девять лет, но так полностью и не внедрил новые технологии сбора и предоставления статистической информации, а оплаченное мобильное приложение сайта отсутствует, пришла к выводу Счетная палата (СП).

Работы проводились в рамках проекта "Развитие системы государственной статистики - 2", который стартовал в 2008 году, а завершиться должен был в 2018-м. Но сроки затянули, а расходы федерального бюджета выросли в три раза, с 40 до 121 миллиона долларов, констатировала СП.

Реализация проекта затянулась из-за длительных конкурсных процедур на заключение ключевого контракта по определению системного интегратора. Долго не могли определиться с требованиями к исполнителю и критериями определения победителя. Кроме того, мероприятия проекта корректировались, а исполнители не соблюдали договорные обязательств по поставкам оборудования и оказанию услуг.

Для разработки современных методик сбора и предоставления информации по контрактам привлекались различные эксперты, в том числе международные. Но некоторые из созданных ими продуктов остались невостребованными. "В ходе выборочной проверки контрактов установлено, что имущество, информационные ресурсы и методики, приобретенные в ходе реализации проекта в рамках четырех контрактов, Росстатом применяются не в полном объеме (частично)", - говорится в отчете СП.

Серьезно предполагалось поработать над сайтом службы статистики - обновить его дизайн и кольца сайтов, внедрить единую систему управления контентом, создать мобильное приложение для платформ iOS и Android. На эти цели было предусмотрено 64,6 миллиона рублей. Но мобильное приложение Росстата, разработка которого уже была оплачена, аудиторы не обнаружили. "На момент проверки дизайн официального интернет-сайта Росстата и кольца сайтов, размещенных в сети Интернет по адресу: http://gks.ru, не был обновлен", - констатировали в контрольном ведомстве. Обновленная единая система управления контентом сайта также не была внедрена.

СП не нашла мобильное приложение сайта Росстата, за которое заплатили миллионы рублей

В Росстате пояснили, что уже действует новый сайт (new.gks.ru). А мобильные приложения дорабатываются и будут представлены к 30 сентября этого года.

Но СП указала и на другие пробелы. Часть имущества и созданных информационных ресурсов используются неэффективно, считают в контрольном ведомстве. Вызвали сомнение у аудиторов и результаты обучения персонала Росстата. В отчетность включали сотрудников, которые прошли обучение не только в рамках проекта, но и самостоятельного госзаказа, на который из бюджета отдельно направлялись деньги.

В результате эффективность трат средств на "укрепление потенциала статистической системы Российской Федерации" в СП признали "неочевидной". Фактические значения показателей проекта не дают оснований сделать вывод о достижении его цели, считают в СП.

За непрозрачную методику сбора данных и расчета показателей Росстат в последнее время критиковали неоднократно. Помимо совершенствования методик нужна и реформа системы Росстата, отметил в беседе с "РГ" директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Например, можно было бы укрупнить территориальные органы. Тогда возникало бы меньше искажений при передаче информации, отметил он.