Новости

Лукашенко передал в подарок Трампу кортик, а его супруге - белорусский лен 18:54
Верфь "Звезда" поставит 15 танкеров-газовозов 18:52
В Севастополе проверят информацию о драке с участием военного 18:39
Владимир Колокольцев обсудил с министром ОАЭ двустороннее сотрудничество 18:39
"ВЭБ.РФ" выделит 111 млрд руб. на комплекс глубокой переработки углеводородов 18:38
В России разработали технологию разгона вертолетов до 600 км/ч 18:36
В Ленобласти в лесу потерялась шестилетняя девочка 18:14
Видео: носорог превратил автомобиль в груду металлолома 18:14
Рада утвердила Гончарука премьер-министром Украины 18:08
Болтон назвал переговоры с Лукашенко "очень важной встречей" 18:02
Mitsubishi Lancer Evo воскресят, но это будет не седан 17:55
В Шанхае будут арестовывать тех, кто трогает других людей в транспорте 17:53
"А мог бы и треснуть": Пригожин о ругани Киркорова на "Новой волне" 17:49
Роскосмос сообщил о штатной обстановке на МКС после сигнализации 17:46
У сотрудника петербургского детсада нашли туберкулез 17:43
В Петербурге жильцы дома-памятника ввели плату за вход в свою парадную 17:40
Российский турист погиб под колесами автобуса в Болгарии 17:39
В Сочи заложили памятные звезды "Новой волны" 17:29
Челябинские власти опровергли слухи об увольнениях врачей в Трехгорном 17:28
Porsche рассказал, сколько будет стоить новый Macan Turbo в России 17:25
Юрий Лоза прокомментировал скандал с Киркоровым в Сочи 17:15
На химическом заводе "Крымский титан" вновь остановили работу цеха 17:06
Скандал с Киркоровым на "Новой волне" назвали "семейным делом" 17:03
В Мурманске запустили новый рыбоперерабатывающий завод 16:48
Ученые выяснили, как влияет на здоровье интервальное голодание 16:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода в День знаний. Какой будет осень"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода в День знаний. Какой будет осень"
Куда жаловаться на шумных соседей
Куда жаловаться на шумных соседей
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
29.08.2019 18:08
Рубрика: Экономика

Кудрин ставит радиоточку

Счетная палата пришла к выводу, что за радио в домах берут слишком много
Текст: Евгений Гайва, Юлия Кривошапко
Плата за радиоточки в домах россиян устанавливается вопреки действующему законодательству, пришла к выводу Счетная палата (СП) по итогам проверки ФГУП "Российские сети вещания и оповещения" (РСВО). Поэтому, по мнению контрольного ведомства, люди отказываются от проводного радио. Однако это еще и система оповещения на случай ЧС, которую стоило бы сохранить, считают специалисты.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

РСВО - монополист, который контролирует радиосети трех городов федерального значения - Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Сейчас через проводное радио транслируются радиоканалы, которые в соответствии с указом президента от 2009 года должны быть бесплатными - это "Маяк", "Радио России" и региональные программы. Самое главное, что эта же сеть используется для оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций. Только такое радио способно работать без электричества, а потому иногда может стать незаменимым. Итак, эти услуги вроде бы должны быть бесплатными. На деле все иначе. Скажем, в Москве тариф за радиоточку с 2013 по 2019 год вырос с 56 до 112 рублей в месяц.

Фото: iStock
Счетная палата нашла пустые траты на развитие госстатистики

"При отсутствии государственного регулирования с 2013 по 2019 год тариф для населения менялся по Москве 9 раз, по Санкт-Петербургу 8 раз, для организаций в Москве - 8 раз и в Санкт-Петербурге - 3 раза", - отмечают в СП. Сейчас радиоточки в трех городах имеют 2,7 миллиона человек. За год набираются миллиарды рублей абонентской платы. Но в прошлом году ФГУП РСВО каким-то образом стало убыточным, выяснила Счетная палата.

Тем временем с 2012 по 2018 год количество радиоточек уменьшилось на 26,8 процента, а снижение числа собственно радиослушателей может быть еще больше. Официально отключают радио, написав заявление, далеко не все абоненты, которые перестали в нем нуждаться, многие просто отрезают провода и замуровывают радиоточку во время ремонта. К новым домам в городах федерального значения проводное радио должны подводить. Но разводку внутри квартир выполняют сами собственники, о проводном радио вспоминают единицы.

В результате сейчас в Москве охвачены проводным вещанием около трети населения, в Санкт-Петербурге - около 60 процентов жителей, а в Севастополе - около 7 процентов.

В СП предложили ввести госрегулирование тарифов на радиовещание. В Россвязи, которой подконтрольно ФГУП РСВО, пообещали учесть замечания СП.

Однако ситуацию по всей стране это не изменит. В 61 регионе услуги проводного вещания оказывает "Ростелеком". Количество абонентов тоже падает. Проводным радио охвачены не более 5,8 процента населения. В других регионах радиосети попросту демонтировали.

Радиоточки в квартирах предложили заменить на точки подключения к интернету

"В деревнях, в сельской местности проводного радиовещания практически нет", - говорит завкафедрой системы сетей массовых коммуникаций Московского технического университета связи и информатики Сергей Мишенков. В какой-то момент возобладало мнение, что сеть невыгодна, и ее стали убирать, забывая, что это еще и средство оповещения, поясняет он.

Но над будущим сетей проводного вещания задумывались еще в 90-е годы. "Мы предлагали объединить проводное радио с системой экстренных вызовов. Представьте, больная бабушка наживает кнопку, и в аппаратную поступает сигнал", - говорит Мишенков. Тогда от этой системы многие бы не отказывались, уверен он.

Экономика Отрасли Связь Госфонды и контрольные органы Счетная палата
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии
Популярные банкоматы не смогли отличить купюры "банка приколов" от настоящих
Рада утвердила Гончарука премьер-министром Украины
Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо американских F-35
Почему Трамп заморозил военную помощь Киеву