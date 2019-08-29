Плата за радиоточки в домах россиян устанавливается вопреки действующему законодательству, пришла к выводу Счетная палата (СП) по итогам проверки ФГУП "Российские сети вещания и оповещения" (РСВО). Поэтому, по мнению контрольного ведомства, люди отказываются от проводного радио. Однако это еще и система оповещения на случай ЧС, которую стоило бы сохранить, считают специалисты.

РСВО - монополист, который контролирует радиосети трех городов федерального значения - Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Сейчас через проводное радио транслируются радиоканалы, которые в соответствии с указом президента от 2009 года должны быть бесплатными - это "Маяк", "Радио России" и региональные программы. Самое главное, что эта же сеть используется для оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций. Только такое радио способно работать без электричества, а потому иногда может стать незаменимым. Итак, эти услуги вроде бы должны быть бесплатными. На деле все иначе. Скажем, в Москве тариф за радиоточку с 2013 по 2019 год вырос с 56 до 112 рублей в месяц.

"При отсутствии государственного регулирования с 2013 по 2019 год тариф для населения менялся по Москве 9 раз, по Санкт-Петербургу 8 раз, для организаций в Москве - 8 раз и в Санкт-Петербурге - 3 раза", - отмечают в СП. Сейчас радиоточки в трех городах имеют 2,7 миллиона человек. За год набираются миллиарды рублей абонентской платы. Но в прошлом году ФГУП РСВО каким-то образом стало убыточным, выяснила Счетная палата.

Тем временем с 2012 по 2018 год количество радиоточек уменьшилось на 26,8 процента, а снижение числа собственно радиослушателей может быть еще больше. Официально отключают радио, написав заявление, далеко не все абоненты, которые перестали в нем нуждаться, многие просто отрезают провода и замуровывают радиоточку во время ремонта. К новым домам в городах федерального значения проводное радио должны подводить. Но разводку внутри квартир выполняют сами собственники, о проводном радио вспоминают единицы.

В результате сейчас в Москве охвачены проводным вещанием около трети населения, в Санкт-Петербурге - около 60 процентов жителей, а в Севастополе - около 7 процентов.

В СП предложили ввести госрегулирование тарифов на радиовещание. В Россвязи, которой подконтрольно ФГУП РСВО, пообещали учесть замечания СП.

Однако ситуацию по всей стране это не изменит. В 61 регионе услуги проводного вещания оказывает "Ростелеком". Количество абонентов тоже падает. Проводным радио охвачены не более 5,8 процента населения. В других регионах радиосети попросту демонтировали.

"В деревнях, в сельской местности проводного радиовещания практически нет", - говорит завкафедрой системы сетей массовых коммуникаций Московского технического университета связи и информатики Сергей Мишенков. В какой-то момент возобладало мнение, что сеть невыгодна, и ее стали убирать, забывая, что это еще и средство оповещения, поясняет он.

Но над будущим сетей проводного вещания задумывались еще в 90-е годы. "Мы предлагали объединить проводное радио с системой экстренных вызовов. Представьте, больная бабушка наживает кнопку, и в аппаратную поступает сигнал", - говорит Мишенков. Тогда от этой системы многие бы не отказывались, уверен он.