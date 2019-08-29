Сегодня начнет работу Космическое командование США

Космическое командование США официально начинает свою работу в четверг, 29 августа. По этому поводу состоится специальная церемония учреждения новой структуры, на которой будет председательствовать вице-президент Майк Пенс.

Командование возглавит генерал Джон Рэймонд, чью кандидатуру в конце июня утвердил сенат. В его подчинение войдут 87 формирований, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление председателя объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Джозефа Данфорда.

По его словам, в ведении космического командования будут находиться силы и средства, отвечающие за оповещение о ракетных угрозах и работе спутников, поддержку операций в космосе, а также управление космическими полетами. Этот шаг поставит США на путь обеспечения конкурентоспособного преимущества "в этой критически важной зоне боевых действий", - подчеркнул Данфорд.

Напомним, в феврале президент США Дональд Трамп подписал директивы, позволяющие Пентагону приступить к организации Космических сил. Распоряжение о создании нового подразделения глава Белого дома отдал в июне 2018 года.