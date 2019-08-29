Сибирские ученые спасают водоемы от токсичных отложений

Биологи Томского государственного университета (ТГУ) разработали уникальную технологию "Аэрощуп" для оценки степени загрязненности и комплексной очистки водоемов от нефти и нефтепродуктов.

На сегодня она не имеет аналогов в российской и мировой практике. В конце июля этого года технология впервые в России получила положительное заключение Государственной экологической экспертизы.

Ежегодно из-за техногенных аварий в окружающую среду, по разным оценкам, попадает от 5 до 100 миллионов тонн нефтепродуктов, значительная часть их оседает на дне водоемов. Специалисты утверждают: если нефть оперативно не была собрана с поверхности воды, то на дне окажется до 60 процентов углеводородного сырья. В донных отложениях нефть отравляет экосистемы озер, поэтому вопрос их очистки является одной из наиболее острых экологических проблем. Существующие методы определения степени загрязненности и очистки донных отложений весьма затратны.

Ученые Биологического института ТГУ пять лет назад взялись за решение этой проблемы, предложив, по оценке специалистов, экологичный и эффективный метод, в основе которого - принцип флотации, когда устройство собирает нефть со дна благодаря молекулярному прилипанию нефтяных углеводородов к границе двух фаз - воздуха и жидкости. В прошлом году новая технология успешно прошла опытно-промышленные испытания. Они проходили на озере, загрязненном нефтью, в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югре.

По информации пресс-службы вуза, применение технологии позволило снизить содержание нефти в донных отложениях в 50 раз (до 2 граммов на килограмм). Это отразилось на показателях биологического разнообразия водоема - началось массовое развитие водных беспозвоночных (личинок насекомых), которые служат индикаторами чистой воды. В Республике Коми в ходе опытного испытания технологии со дна озера Щучье поднято 157 тонн нефти.

Этим летом команда проекта "Аэрощуп" спустила на воду опытный образец самоходной установки для очистки донных отложений водоемов от нефти. "Мы работали недалеко от Томска, на озере Целлофановое. В ходе испытаний проверены основные качества плавсредства (катамарана) и спецоборудования. Опытно-конструкторские разработки показали свою жизнеспособность, выявлены некоторые тонкости, которые позволят создателям провести доработку отдельных узлов и механизмов", - рассказал директор БИ ТГУ, руководитель проекта Данил Воробьев.

"Аэрощуп", по оценке экспертов, имеет большой потенциал, в том числе для международного масштабирования. Пока технология востребована ключевыми компаниями энергетического сектора. Так, с помощью установки будет проведен экологический мониторинг водных биологических ресурсов Обской губы в районе расположения объектов Арктического терминала круглогодичной отгрузки нефти "Газпромнефть-Ямал". Опытно-промышленные испытания технологии очистки донных отложений водоемов включены в дорожную карту взаимодействия компании "Газпром" с промышленным комплексом Томской области.