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29.08.2019 10:12
Рубрика: Происшествия

СК обвинил одного из командиров ВСУ в обстрелах Донбасса

Текст: Наталья Козлова

Следственный комитет вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого командира 24 отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины Валерия Гудзя.

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В действиях командира бригады украинских вооруженных сил Следственный комитет РФ нашел признаки преступления, предусмотренного статьей 356 Уголовного кодекса РФ - "применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации".

Расследованием этого преступления, как и аналогичных преступлений украинских военных, занимается Главное следственное управление СКР.

Что касается Валерия Гудзя, то в СК говорят, что следователями по этому фигуранту уголовного дела "собрана достаточная доказательственная база".

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По версии следствия, в июне-июле 2019 года Гудзь, "действуя совместно с иными лицами, в том числе из состава военнослужащих 24 отдельной механизированной бригады ВСУ", находясь на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц министерства обороны и национальной гвардии Украины, произвели артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения по гражданской инфраструктуре. В результате их преступных действий не менее четырех мирных жителей, не участвующих в вооруженном конфликте, получили ранения различной степени тяжести.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других должностных лиц командующего состава вооруженных сил Украины, причастных к совершению преступлений в отношении мирных жителей юго-востока Украины.

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