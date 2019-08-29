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29.08.2019 09:07
Рубрика: Экономика

СМИ назвали число неработающих россиян предпенсионного возраста

Текст: Ольга Игнатова

Только 40% из 10,1 млн россиян предпенсионного возраста трудоустроены, пишут "Известия".

Фото: Артем Геодакян/ РГ
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера

Данные о численности трудящихся россиян предпенсионного возраста содержатся в письме ПФР в Роструд. Работающих мужчин 1959-1963 годов рождения в России 1,8 млн человек, а работающих женщин 1964-1968 годов рождения - 2,2 млн. Таким образом, работают 4 млн предпенсионеров. Всего же на 1 января этого года, по данным Росстата, в стране проживали 4,3 млн мужчин и 5,8 млн женщин предпенсионного возраста - в общей сложности 10,1 млн человек. Соответственно официально трудоустроены лишь 40% граждан предпенсионного возраста.

В пресс-службе ПФР подтвердили верность данных, представленных в письме в Роструд. Там также обратили внимание, что из статистики фонда выпадают служащие силового блока, включая военных, судей и т.д. Специалисты оценивают уровень безработицы среди предпенсионеров как экстремально высокий. Бизнес не спешит принимать на работу людей, которым скоро выходить на пенсию, хотя это законодательно запрещено.

По информации Пенсионного фонда России, право на большинство предпенсионных льгот возникает за 5 лет до нового пенсионного возраста с учетом переходного периода, то есть начиная с 51 года для женщин и 56 лет для мужчин. С 2019 года и далее правом на льготы пользуются женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года рождения и старше. Речь в этом случае идет о федеральных льготах - повышенном пособии при временной безработице, запрете на увольнение с занимаемой должности, предоставлении ежегодно двух оплачиваемых дней для прохождения диспансеризации.

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