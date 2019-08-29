СМИ: Зеленский предложил оставить Авакова на посту главы МВД Украины

Президент Украины Владимир Зеленский намерен оставить Арсена Авакова на посту министра внутренних дел.

Глава государства накануне провел встречу с фракцией партии "Слуга народа", где поделился своими соображениями. По его словам, он не против новых лиц в кабинете, однако на данный момент не видит человека, который мог бы курировать вопросы правопорядка в стране.

Позже указанную информацию подтвердила депутат Роксолана Пидласа. "По министру МВД предложение голосовать за Авакова от президента. Я считаю, что если это предложение от президента, мы будем его поддерживать", - заявила парламентарий, которую цитирует издание strana.ua.

По некоторым данным, у Арсена Авакова появятся новые заместители, из числа которых через некоторое время в будущем может быть избран новый глава МВД.

Владимир Зеленский также считает, что в своем кресле должна остаться глава финансового ведомства Украины Оксана Маркарова.