Становление государственности Узбекистана в новом качестве в конце ХХ века - это естественное проявление исторических закономерностей в многовековом цивилизационном развитии дружественного нам народа.

Мы всегда будем помнить, что жили в одной стране, всегда будем восхищаться общими свершениями наших предков - подвигами 338 узбеков - Героев Советского Союза, всенародным восстановлением Ташкента после землетрясения 1966 года, и, конечно, нашим общим глубоким культурным слоем. Но не менее важно то, что есть, и особенно то, что будет.

И мы по праву можем гордиться, что сегодня между народами суверенной Республики Узбекистан и суверенной Российской Федерации сохраняются те же добрые чувства, тот же дух взаимного созидания, что и в общем прошлом. Каждая прожитая бок о бок эпоха взаимно обогащала наши народы. Особенно приятно, что именно сотрудничество в гуманитарной сфере играет важную роль в развитии отношений России и Узбекистана. Сегодня мы - преемники этой славной традиции, развиваем ее, закрепляем в скупых, но насыщенных живым содержанием строках межправительственных соглашений.

Так, в прошлом году мы подписали Межправительственную программу сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Она включает в себя интенсивный план различных мероприятий на 2019-2021 годы.

В ее рамках благодаря радушию и организационной эффективности узбекской стороны 1-7 апреля этого года в Ташкенте с большим успехом прошел Международный культурный фестиваль "Цветы России". Его главные герои - дети, которым предстоит перенять тысячелетний опыт взаимодействия наших культур и развивать его в будущем. Состоялись выступления Московского музыкального театра "ДоМиСолька", спектакль "Аленький цветочек" Санкт-Петербургского театра "Кукольный формат", а также выставка детского рисунка "Россия глазами ребенка", различные творческие встречи, мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи, вокалу и круглые столы по изучению русского языка.

Мы поддерживаем традиционный формат межведомственного сотрудничества - обменные Дни культуры. На декабрь этого года запланированы Дни культуры России в Узбекистане (Ташкент и Самарканд) с красочной программой Государственного академического заслуженного ансамбля танца Республики Дагестан "Лезгинка" и выставкой декоративно-прикладного искусства по линии Российского этнографического музея.

Алла Манилова, статс-секретарь - заместитель министра культуры Российской Федерации: Мы гордимся тем, что между народами Республики Узбекистан и Российской Федерации сохраняются те же добрые чувства, тот же дух взаимного созидания, что и в общем прошлом

Причем нынешние Дни - продолжение уже современной доброй традиции. В сентябре 2017 года в честь 25-летия установления дипломатических отношений между нашими странами на сцене Государственного Кремлевского дворца состоялось торжественное открытие Дней культуры Узбекистана в России с участием ведущих инструментальных и танцевальных коллективов, солистов - звезд оперы и эстрады Узбекистана. В рамках Дней с национальной культурой Узбекистана также познакомились жители Казани и Уфы.

В сентябре-октябре 2017 года прошли Дни России в Узбекистане, приуроченные к визиту патриарха Кирилла в республику (Ташкент, Самарканд). В рамках визита состоялся праздничный концерт Кубанского казачьего хора, представлены фотовыставка Русского географического общества "Самая красивая страна" и мультимедийная выставка икон из собрания Государственного Русского музея "Шедевры древнерусской иконописи".

Нынешний год - Год театра в России. Его задача - расширить доступ зрителей к произведениям искусства мирового уровня, сохранять и развивать гуманистическую театральную традицию, повышать роль традиционных художественных направлений и национальных форм в театральном искусстве.

Год театра полон международных и всероссийских событийных, театральных и образовательных мероприятий, а также выставочных проектов. В их числе Международная театральная олимпиада "Театр - дети", Всероссийский театральный марафон и др. В ноябре по линии федеральной программы Минкультуры России "Большие гастроли. Зарубежная программа" состоятся обменные гастроли ведущих театров наших стран: Московского театра "Современник" и Русского драматического театра Узбекистана.

И это тоже плановое поступательное движение в нашем сотрудничестве. В октябре 2018 года в рамках той же федеральной программы зрителям Ташкента и Самарканда были представлены спектакли Государственного театра кукол имени Образцова. Коллектив выступил на сценах Академического русского драматического театра Узбекистана и Самаркандского русского драматического театра имени А.П. Чехова. В свою очередь Академический государственный русский драматический театр Узбекистана принял участие в Международном театральном фестивале стран СНГ и Балтии "Встречи в России" (апрель 2018 года, Санкт-Петербург).

Мы нацелены на самое плодотворное и эффективное сотрудничество в сфере кинематографии. Ожидаем проведения Дней узбекского кино в России и участия наших друзей и коллег в Открытом фестивале кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии "Киношок" (сентябрь 2019 года, Анапа).

Одним из важнейших направлений сотрудничества является привлечение российских педагогов в Узбекистан для подготовки кадров. Так, в мае этого года состоялось торжественное открытие Творческо-образовательного центра Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) при Государственном институте искусств и культуры Узбекистана. Первостепенная задача центра - подготовка творческих, педагогических и управленческих кадров для аудиовизуальной сферы Узбекистана. С началом учебного года центр начнет активную работу и уже планирует принять первых студентов.

В мае-июне в московском Манеже состоялся XXI Международный фестиваль музеев "Интермузей-2019", в котором приняла участие большая делегация из Узбекистана: представители управления по развитию музеев и библиотек Минкультуры Узбекистана, Государственного музея прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана, Государственного музея-заповедника "Ичан-Кала". Это чрезвычайно важно и потому, что тема сохранения и популяризации бесценного культурного наследия объединяет наши страны, и потому, что "Интермузей" является единственным в мире музейным фестивалем такого масштаба.

Набирает обороты сотрудничество в образовательной сфере - еще одна гарантия преемственности сотрудничества, взаимообогащения наших культур. В образовательных учреждениях Минкультуры России в настоящее время проходят обучение 96 граждан Узбекистана. Основные специальности, которые выбирают учащиеся, - это "Театральное искусство", "Режиссура кино и телевидения", "Кинооператорство", "Вокальное искусство/Академическое пение", "Хореографическое искусство", "Народная художественная культура", "Дирижирование", "Музыкальное искусство эстрады" и др.

Кроме того, на регулярной основе нашими странами в сфере образования проводятся различные мастер-классы, школы, практики и т.д. В мае в городе Карши Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского провел лекции и мастер-классы по рисунку для студентов Каршинского государственного университета. В июне-июле в Самарканде и Бухаре прошла летняя практика студентов Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. А на ноябрь запланированы мастер-классы и курсы повышения квалификации для преподавателей узбекских образовательных учреждений на базе Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова.

И, конечно, мы также будем рады встретить делегацию из Узбекистана на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме (14-16 ноября 2019 года) - крупнейшей диалоговой площадке мира.

Мы чрезвычайно заинтересованы в дальнейшем наращивании сотрудничества и поиске новых форм культурного взаимодействия. На этом направлении придаем стратегическое значение дальнейшему углублению прямых "горизонтальных связей" между учреждениями и деятелями культуры России и Узбекистана.