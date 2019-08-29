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Рубрика: Экономика

СП усомнилась в эффективности трат Росстата на развитие госстатистики

Текст: Евгений Гайва
За девять лет реализации проекта по укреплению системы госстатистики Росстат так полностью и не внедрил новые технологии сбора и предоставления статистической информации, созданные информационные ресурсы используются лишь частично, а дизайн сайта службы не обновлен до сих пор, пришла к выводу Счетная палата (СП). При этом сроки выполнения работ затянуты, а расходы федерального бюджета выросли в 3 раза - с 40 до 121 миллиона долларов США.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Отчет о проверке использования средств на развитие системы госстатистики, с которым ознакомилась "РГ", опубликован в очередном Бюллетене Контрольного ведомства.

Работы должны были выполняться в рамках проекта "Развитие системы государственной статистики - 2". Для его реализации первоначально было предусмотрено 40 миллионов долларов США за счет средств федерального бюджета и еще 10 миллионов долларов за счет займа Международного банка реконструкции и развития (МБРР). Стартовал проект в 2008 году и должен был завершиться в 2018. Но его продлили до 2021 года.

Счетная палата указала на низкое исполнение бюджетных расходов

Для разработки современных методик сбора и предоставления информации по контрактам привлекались различные эксперты, в том числе международные. "В ходе выборочной проверки контрактов установлено, что имущество, информационные ресурсы и методики, приобретенные в ходе реализации Проекта в рамках четырех контрактов, Росстатом применяются не в полном объеме (частично)", - говорится в отчете СП.

Предполагалось также обновить дизайн сайта и кольца сайтов, внедрить единую систему управления контентом, создать мобильное приложение для платформ iOS и Android. В частности, на эти цели было предусмотрено 64,6 миллиона рублей.

"На момент проверки дизайн официального Интернет-сайта Росстата и кольца сайтов, размещенных в сети Интернет по адресу: http://gks.ru, не был обновлен", - констатировали в контрольном ведомстве. Не обнаружили аудиторы и мобильное приложение Росстата на площадках App Store и Google Play, разработка которого уже была оплачена. Обновленную единую систему управления контентом сайта также не внедрили.

В Счетной палате оценили эффективность поддержки моногородов

Часть имущества и созданных информационных ресурсов Росстатом используются неэффективно, отмечают в СП. Вызвали сомнение у аудиторов и результаты обучения персонала Росстата. В отчетность включали сотрудников, которые прошли обучение не только в рамках Проекта, но и самостоятельного госзаказа, на который из бюджета отдельно направлялись деньги.

Затянулась реализация Проекта из-за длительного срока проведения конкурсных процедур на заключение ключевого контракта по определению системного интегратора. МБРР и Росстат не могли договориться об условиях технической оценки участников конкурса выбрать исполнителя, отмечают в СП. Кроме того, мероприятия Проекта корректировались, а исполнители не соблюдали договорные обязательств по поставкам оборудования и оказанию услуг.

В результате, эффективность трат средств на "укрепление потенциала статистической системы Российской Федерации" в СП признали не очевидной. "Фактические значения показателей Проекта не дают оснований сделать вывод о достижении цели - укрепление потенциала национальной статистической системы", - заключили в СП.

Экономика Казна Федеральный бюджет Правительство Росстат Госфонды и контрольные органы Счетная палата
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