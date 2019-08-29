"Спартак" проиграл "Браге" и вылетел из Лиги Европы

Московский "Спартак" не смог по сумме двух матчей переиграть португальскую "Брагу" и завершил выступление в еврокубках. В Москве команда Олега Кононова уступила - 1:2.

"Спартаку" после поражения в гостях 0:1 в ответном матче нельзя было пропускать. Накануне игры главный тренер "Спартака" Олег Кононов признал, что португальцы являются фаворитами в этой паре, однако его команда сделает все возможное, чтобы выиграть. Даже несмотря на то, что для игроков московского клуба этот матч стал восьмым за месяц.

Состав "Спартака" не удивил. Он был точно таким же, как и в первой встрече. Да и вариантов для каких-то изменений просто не было - Тиль и Ларссон пока вне заявки в Лиге Европы.

"Спартак" не стал с первых минут бросаться в атаку. Более того, первый голевой момент в матче создали гости, но Максименко в очередной раз в сезоне партнеров выручил. Москвичи на это ответили опасным ударом Понсе и угловым, после подачи с которого Жиго едва не открыл счет в матче.

"Брага" уже в первом тайме сделала две вынужденные замены. Эдуарду и Торменья получили травмы, тем самым заметно осложнив главному тренеру португальцев возможность внести изменения по ходу второго тайма.

На 42-й минуте грянул гром. Рикарду Орта удалось закрутить мяч в дальний угол, и Максименко партнеров выручить не смог. Теперь "Спартаку" для выхода в групповой раунд Лиги Европы нужно было забивать два мяча. А в компенсированное время Орта оформил дубль. После его удара мяч рикошетом от ноги Жиго полетел в противоположный от Максименко угол.

Отыграться после такого удара "Спартак" не смог. Незадолго до финального свистка Зелимхан Бакаев один мяч отыграл.

Тренерский штаб в очередной раз должен заметить полный провал команды в опорной зоне, куда должен быть куплен новый игрок, а также на левом фланге атаки, где продолжает разочаровывать Мирзов. И замены ему не видно - Мельгарехо и Ташаев выглядят не лучше. Но у "Спартака" еще есть время до закрытия трансферного окна. Можно обратить взор на не играющего в "Аяксе" Куинси Промеса, или же поискать достойного кандидата в других чемпионатах.

В пятницу состоится жеребьевка группового раунда. Россия будет представлена двумя клубами - ЦСКА и "Краснодаром".