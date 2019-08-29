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29.08.2019 22:16
Рубрика: Спорт

"Спартак" проиграл "Браге" и вылетел из Лиги Европы

Текст: Максим Домчев
Московский "Спартак" не смог по сумме двух матчей переиграть португальскую "Брагу" и завершил выступление в еврокубках. В Москве команда Олега Кононова уступила - 1:2.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

"Спартаку" после поражения в гостях 0:1 в ответном матче нельзя было пропускать. Накануне игры главный тренер "Спартака" Олег Кононов признал, что португальцы являются фаворитами в этой паре, однако его команда сделает все возможное, чтобы выиграть. Даже несмотря на то, что для игроков московского клуба этот матч стал восьмым за месяц.

Фото: REUTERS/Eric Gaillard
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Состав "Спартака" не удивил. Он был точно таким же, как и в первой встрече. Да и вариантов для каких-то изменений просто не было - Тиль и Ларссон пока вне заявки в Лиге Европы.

"Спартак" не стал с первых минут бросаться в атаку. Более того, первый голевой момент в матче создали гости, но Максименко в очередной раз в сезоне партнеров выручил. Москвичи на это ответили опасным ударом Понсе и угловым, после подачи с которого Жиго едва не открыл счет в матче.

"Брага" уже в первом тайме сделала две вынужденные замены. Эдуарду и Торменья получили травмы, тем самым заметно осложнив главному тренеру португальцев возможность внести изменения по ходу второго тайма.

На 42-й минуте грянул гром. Рикарду Орта удалось закрутить мяч в дальний угол, и Максименко партнеров выручить не смог. Теперь "Спартаку" для выхода в групповой раунд Лиги Европы нужно было забивать два мяча. А в компенсированное время Орта оформил дубль. После его удара мяч рикошетом от ноги Жиго полетел в противоположный от Максименко угол.

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Отыграться после такого удара "Спартак" не смог. Незадолго до финального свистка Зелимхан Бакаев один мяч отыграл.

Тренерский штаб в очередной раз должен заметить полный провал команды в опорной зоне, куда должен быть куплен новый игрок, а также на левом фланге атаки, где продолжает разочаровывать Мирзов. И замены ему не видно - Мельгарехо и Ташаев выглядят не лучше. Но у "Спартака" еще есть время до закрытия трансферного окна. Можно обратить взор на не играющего в "Аяксе" Куинси Промеса, или же поискать достойного кандидата в других чемпионатах.

В пятницу состоится жеребьевка группового раунда. Россия будет представлена двумя клубами - ЦСКА и "Краснодаром".

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