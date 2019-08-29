Россия сейчас занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа в Европу, уступая лишь Катару, зато опережая США.

При этом экспорт СПГ Россией на европейский рынок в прошлом году достиг 4,43 миллиона тонн. Штаты на этом же направлении поставили 2,7 миллиона тонн. Рост российского экспорта стал возможен в том числе и благодаря реализация нескольких стратегических проектов.

В частности, запуск нового завода "Ямал-СПГ" по ежегодному производству сжиженного природного газа в объеме 16,5 миллиона тонн увеличил производственные мощности РФ почти до 27 миллионов тонн в год. В 2018 году прирост производства СПГ в нашей стране составил 70 процентов, обещая развиваться и дальше.

Так, крупнейший российский газовый монополист наращивает деятельность на рынке СПГ для дальнейшей диверсификации маршрутов и расширения географии поставок. В 2018 году реализация крупнотоннажного СПГ из торгового портфеля Группы "Газпром" увеличилась на 16 процентов, превысив 5 миллиардов кубов. Основной объем поставок пришелся на страны АТР, среди которых первое место заняла Индия. В 2018 году предприятия "Газпрома" поставляли СПГ также в Испанию, Китай, Кувейт, Корею, Японию.

В этом году началась реализация масштабного проекта - интегрированного комплекса по переработке этансодержащего газа и производству СПГ в районе Усть-Луги. Его мощность составит 45 миллиардов кубометров природного газа в год. Ежегодно он будет производить 13 миллионов тонн СПГ, около 4 миллионов тонн этана, более 2 миллиона тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ). Около 20 миллиардов кубов газа после переработки будут направляться в газотранспортную систему "Газпрома". Проект реализует новую интегрированную модель монетизации углеводородных запасов, которая позволит существенно улучшить экономику производства, минимизировать ресурсные и ценовые риски.

"Новую модель обеспечения безопасности газоснабжения мы внедрили в Калининградской области. В 2018 году здесь введены в строй морской терминал по приему сжиженного газа и плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский". Таким образом, создан альтернативный канал поставок газа, который в случае необходимости может удовлетворить текущие и перспективные потребности региона. Наши планы расширения производства собственного СПГ на Востоке России открывают новые перспективы для экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Основной объем поставок российского СПГ приходится на страны Азиатско-Тихоокеанского региона

Кроме того, важным направлением работы компании становится увеличение реализации малотоннажного СПГ. В прошлом году этот показатель увеличился на 26 процентов. При этом СПГ как топливо находит применение на производственных объектах "Газпрома". На Ковыктинском месторождении, например, планируется производство малотоннажного СПГ для замещения дизельного топлива при освоении месторождения.

Развитие биржевых и электронных торгов позволило обрести рынку более прозрачный механизм ценообразования. Однако он по-прежнему сохраняет высокую волатильность. С 1 января 2019-го было отменено госрегулирование оптовых цен на сжиженный газ, реализуемый населению. Участникам рынка приходится привыкать к новой парадигме формирования цен, а в условиях современной системы ценообразования также уместно говорить о расстановке новых акцентов в отношении реализации сжиженных углеводородных газов.

Для нашей страны, где, несмотря на огромные запасы газа, до сих пор нет возможности полноценной газификации большого числа территорий, вопросы альтернативой газификации при помощи СУГ и СПГ имеют большое значение. "При этом газификация необходима и с экономической точки зрения - для расширения газопотребления на внутреннем рынке и устойчивого развития одной из основных отраслей экономики, и с социальной. Мы все понимаем, что приход газа в населенный пункт означает новое, более высокое качество жизни его жителей", - подчеркнул председатель Комитета ГД по энергетике Павел Завальный.

По расчетам минэнерго, технологически возможный уровень газификации в нашей стране составляет 82,9 процента, без учета экономической составляющей. Но, как поделился опытом реальной газификации населенных пунктов при помощи СПГ гендиректор "Газпром газораспределение Пермь" Сергей Черезов, здесь наблюдается ряд проблем. По его словам, сегодня проекты альтернативной газификации можно рассматривать только как социальные - при нынешней системе тарифообразования цена на поставляемый газ не покрывает затрат. Есть определенные проблемы и со спросом на газ в зависимости от сезона, поэтому для повышения эффективности проектов важно найти "якорного" заказчика, гарантирующего равномерное потребление, а также стимулировать спрос на СПГ, например, для одновременного использования его как моторного топлива. Есть сложности с созданием инфраструктуры хранения СПГ в непосредственной близости от потребителя.

Впрочем, работа над решением подобных проблем уже идет. Программа развития малотоннажного СПГ, которая принята в Группе "Газпром", позволит сделать проекты типовыми, снизить капитальные затраты и повысить их окупаемость. А возможное появление льгот по налогам и снижение административных барьеров с одновременной программой стимулирования потребления СПГ как ГМТ и вовсе могут сделать газификацию при помощи СПГ экономически эффективной.