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29.08.2019 16:16
Рубрика: В мире

Стал известен новый председатель Верховной рады

Текст: Александр Ленин
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Председателем Верховной рады нового созыва стал глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. Кандидатуру политика поддержали 382 депутата, против высказались 26 парламентариев.

Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу

На должность первого заместителя председателя украинского законодательного органа правящая партия делегирует Руслана Стефанчука, который также представляет партию "Слуга народа", передает телеканал ТСН.

Ранее партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Всеукраинское объединение "Батьківщина", "Европейская солидарность" и "Голос" успели создать свои фракции.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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