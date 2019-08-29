Стал известен новый председатель Верховной рады

Председателем Верховной рады нового созыва стал глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. Кандидатуру политика поддержали 382 депутата, против высказались 26 парламентариев.

На должность первого заместителя председателя украинского законодательного органа правящая партия делегирует Руслана Стефанчука, который также представляет партию "Слуга народа", передает телеканал ТСН.

Ранее партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Всеукраинское объединение "Батьківщина", "Европейская солидарность" и "Голос" успели создать свои фракции.