Стала известна причина сохранения Аваковым должности главы МВД Украины

Президент Украины Владимир Зеленский решил оставить Арсена Авакова на посту министра внутренних дел страны. Депутат нового созыва Верховной Рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая объяснила неоднозначное решение руководителя государства.

Своей версией парламентарий поделилась с одной из своих знакомых через мессенджер. Журналисты смогли сфотографировать экран смартфона депутата в тот момент, когда она набирала сообщение. По мнению Богуцкой, сохранение Авакова на посту министра вызвано подготовкой экс-президентом страны Петром Порошенко государственного переворота.

"Леночка, я напишу позже об этом пост. Представляю себе атаку фб на всю фракцию СН. Хочу только тебе написать, мы оставляем Авакова. Другого пути нет. Порошенко готовит переворот", - написала Богуцкая, на которую ссылается издание strana.ua.

Законодатель отмечает, что Порошенко ждет отставку Авакова, после чего намерен перейти к активным действиям. "Сегодня, скорее всего, снимем неприкосновенность. Но оставим министра МВД. Я расстроена очень, но другого пути пока нет. Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч", - добавила Богуцкая.

По некоторым данным, у Арсена Авакова вскоре появятся новые заместители, из числа которых в будущем может быть избран новый глава МВД.