Индонезия потратит порядка 40 миллиардов долларов для того, чтобы спасти столицу Джакарту от затопления. Об этом объявил министр планирования национального развития Индонезии Бамбанг Броджонегоро в интервью агентству Рейтер.

Сегодня Джакарта, точнее ее северная часть, расположенная у моря, где находится центр города, уходит под воду со скоростью 25 сантиметров в год, что делает индонезийскую столицу самым быстротонущим городом в мире (для сравнения, Венеция опускается со скоростью 5 миллиметров в год). Уже сегодня большая часть центрального района столицы находится ниже уровня моря, и, согласно прогнозам специалистов Бандунгского технологического института, к 2050 году 95 процентов северной Джакарты окажется под водой.

Причиной затопления города стала в первую очередь массированная откачка грунтовых вод жителями, которые лишены других источников пресной воды. Десятимиллионное население столицы (плюс около 30 миллионов жителей в пригородах) быстро опустошает подземные водные горизонты, что приводит к проседанию почвы. К тому же Джакарта расположена на болотистых почвах в дельте реки, разделенной на множество рукавов, что также приводит к наводнениям и дополнительному проседанию почвы под тяжестью современной застройки.

Сорок миллиардов долларов должны пойти, как отметил Броджонегоро, на создание нового водопровода, который положит конец неконтролируемому расходу грунтовых вод, а также на строительство современной канализации. Еще в 2014 году был обнародован голландский проект по созданию преграды из 17 искусственных островов общей длиной 32 километра перед побережьем, где расположена Джакарта.

По замыслу разработчиков, острова уберегут город в случае повышения уровня моря.

Залив Джакарты превратится в гигантскую "ванную", соединенную с Яванским морем лишь каналами. Однако многие специалисты считают, что это приведет к застою воды в заливе, который постепенно превратится в помойку. Причем проект способен отсрочить затопление города лишь на 20-30 лет. Единственным спасением эксперты считают полное прекращение откачки грунтовых вод под мегаполисом.

Джакарта и Венеция - не единственные в мире города, которым грозит затопление. На сантиметр в год опускается Новый Орлеан, на 1,5-3 сантиметра в год - Бангкок, на 5 сантиметров - Манила, на 10 сантиметров ежегодно проседают отдельные районы Пекина.