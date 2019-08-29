Новости

Лукашенко передал в подарок Трампу кортик, а его супруге - белорусский лен 18:54
Верфь "Звезда" поставит 15 танкеров-газовозов 18:52
В Севастополе проверят информацию о драке с участием военного 18:39
Владимир Колокольцев обсудил с министром ОАЭ двустороннее сотрудничество 18:39
"ВЭБ.РФ" выделит 111 млрд руб. на комплекс глубокой переработки углеводородов 18:38
В России разработали технологию разгона вертолетов до 600 км/ч 18:36
В Ленобласти в лесу потерялась шестилетняя девочка 18:14
Видео: носорог превратил автомобиль в груду металлолома 18:14
Рада утвердила Гончарука премьер-министром Украины 18:08
Болтон назвал переговоры с Лукашенко "очень важной встречей" 18:02
Mitsubishi Lancer Evo воскресят, но это будет не седан 17:55
В Шанхае будут арестовывать тех, кто трогает других людей в транспорте 17:53
"А мог бы и треснуть": Пригожин о ругани Киркорова на "Новой волне" 17:49
Роскосмос сообщил о штатной обстановке на МКС после сигнализации 17:46
У сотрудника петербургского детсада нашли туберкулез 17:43
В Петербурге жильцы дома-памятника ввели плату за вход в свою парадную 17:40
Российский турист погиб под колесами автобуса в Болгарии 17:39
В Сочи заложили памятные звезды "Новой волны" 17:29
Челябинские власти опровергли слухи об увольнениях врачей в Трехгорном 17:28
Porsche рассказал, сколько будет стоить новый Macan Turbo в России 17:25
Юрий Лоза прокомментировал скандал с Киркоровым в Сочи 17:15
На химическом заводе "Крымский титан" вновь остановили работу цеха 17:06
Скандал с Киркоровым на "Новой волне" назвали "семейным делом" 17:03
В Мурманске запустили новый рыбоперерабатывающий завод 16:48
Ученые выяснили, как влияет на здоровье интервальное голодание 16:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода в День знаний. Какой будет осень"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода в День знаний. Какой будет осень"
Куда жаловаться на шумных соседей
Куда жаловаться на шумных соседей
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
29.08.2019 17:37
Рубрика: В мире

Спасите Джакарту

Текст: Константин Волков
Индонезия потратит порядка 40 миллиардов долларов для того, чтобы спасти столицу Джакарту от затопления. Об этом объявил министр планирования национального развития Индонезии Бамбанг Броджонегоро в интервью агентству Рейтер.

Сегодня Джакарта, точнее ее северная часть, расположенная у моря, где находится центр города, уходит под воду со скоростью 25 сантиметров в год, что делает индонезийскую столицу самым быстротонущим городом в мире (для сравнения, Венеция опускается со скоростью 5 миллиметров в год). Уже сегодня большая часть центрального района столицы находится ниже уровня моря, и, согласно прогнозам специалистов Бандунгского технологического института, к 2050 году 95 процентов северной Джакарты окажется под водой.

Фото: iStock
Крупнейший грузоперевозчик Франции отказался от Севморпути

Причиной затопления города стала в первую очередь массированная откачка грунтовых вод жителями, которые лишены других источников пресной воды. Десятимиллионное население столицы (плюс около 30 миллионов жителей в пригородах) быстро опустошает подземные водные горизонты, что приводит к проседанию почвы. К тому же Джакарта расположена на болотистых почвах в дельте реки, разделенной на множество рукавов, что также приводит к наводнениям и дополнительному проседанию почвы под тяжестью современной застройки.

Сорок миллиардов долларов должны пойти, как отметил Броджонегоро, на создание нового водопровода, который положит конец неконтролируемому расходу грунтовых вод, а также на строительство современной канализации. Еще в 2014 году был обнародован голландский проект по созданию преграды из 17 искусственных островов общей длиной 32 километра перед побережьем, где расположена Джакарта.

По замыслу разработчиков, острова уберегут город в случае повышения уровня моря.
Фото: iStock
Как животные переживают глобальное потепление

Залив Джакарты превратится в гигантскую "ванную", соединенную с Яванским морем лишь каналами. Однако многие специалисты считают, что это приведет к застою воды в заливе, который постепенно превратится в помойку. Причем проект способен отсрочить затопление города лишь на 20-30 лет. Единственным спасением эксперты считают полное прекращение откачки грунтовых вод под мегаполисом.

Джакарта и Венеция - не единственные в мире города, которым грозит затопление. На сантиметр в год опускается Новый Орлеан, на 1,5-3 сантиметра в год - Бангкок, на 5 сантиметров - Манила, на 10 сантиметров ежегодно проседают отдельные районы Пекина.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия Общество Экология
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии
Популярные банкоматы не смогли отличить купюры "банка приколов" от настоящих
Рада утвердила Гончарука премьер-министром Украины
Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо американских F-35
Почему Трамп заморозил военную помощь Киеву