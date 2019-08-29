Сотрудничество между Узбекистаном и Россией невозможно представить без тесного обмена опытом и двустороннего диалога между столицами двух государств. Сегодня Ташкент и Москва - стратегически важные партнеры, проделавшие значительный путь к укреплению дружеских и экономических отношений.

Одним из факторов, способствующих развитию диалога между двумя столицами, становится стремительный экономический и культурный рост Ташкента. Сейчас столица Узбекистана - это важнейший мегаполис на крупном промышленно-транспортном перекрестке Центральной Азии. Ташкент эффективно использует свое географическое положение, которое дает ему выход на пять крупнейших рынков региона.

Устойчивое развитие города связано в том числе с политикой либерализации рынка и созданием максимально благоприятных условий для работы малого и среднего бизнеса. Это делает его особенно привлекательным для иностранных инвестиций. Город подписал соглашения о создании благоприятных условий для торговли с 46 странами, включая Японию, Китай, Южную Корею, США и страны Евросоюза. Развитая правовая база, наличие льгот и преференций для иностранных инвесторов и работающие малые промышленные зоны на территории города создают действительно благоприятную обстановку для работы зарубежных организаций и международных компаний.

Москва также является одним из самых динамично развивающихся мегаполисов мира. Масштабные проекты реновации, развития городской среды и транспортной инфраструктуры, инноваций, инициативы в сфере оказания госуслуг населению и бизнесу позволяют хокимияту столицы Узбекистана плодотворно сотрудничать и обмениваться важным опытом с российскими коллегами.

Гуманитарное и культурное сотрудничество между двумя странами нашло свое отражение в проведении Дней Москвы и Санкт-Петербурга в столице Узбекистана и Дней Ташкента в городах России. К примеру, в рамках Дней Санкт-Петербурга в Ташкенте было организовано множество культурных событий, выставок, визитов и презентаций, кроме того, подписано несколько соглашений о взаимном сотрудничестве, проведен межрегиональный форум, достигнута договоренность о подготовке к подписанию программы сотрудничества между правительством Москвы и хокимиятом Ташкента. Заключен Меморандум о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарно-культурной сферах. Стороны договорились об обмене опытом поддержки малого и среднего бизнеса, формирования приоритетных инвестпроектов и привлечения иностранных инвестиций, улучшения эффективности администрирования местных налогов и других доходов. Планируется поделиться знаниями и компетенциями в области рекламы и информации, городского хозяйства, информационных технологий, развития городского транспорта и дорожной инфраструктуры.

Джахонгир Артикходжаев, хоким города Ташкента: Столицы договорились об обмене опытом поддержки малого и среднего бизнеса, формирования приоритетных инвестпроектов и привлечения иностранных инвестиций

Туристическая привлекательность Ташкента также увеличилась за последнее время. С января по июль 2019 года Ташкент посетили почти 46 тысяч граждан России, что на 63 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. В столице работают около двухсот гостиниц, многочисленные сувенирные магазины, тематические парки и парки отдыха, памятники архитектуры и археологии, музеи и знаменитый Ташкентский метрополитен, являющийся одной из визитных карточек столицы. Для туристов выпускаются информационно-справочные буклеты, архитектурные памятники оснащаются QR-кодами, позволяющими быстро получить интересующую информацию об объекте, а в 800 точках города организованы зоны бесплатного Wi-Fi.

В сотрудничестве с московскими коллегами разработана "дорожная карта" по увеличению потока российских туристов в Узбекистан, включающая в себя проведение различных культурных мероприятий, координацию работы туристических компаний и меры по повышению квалификации работников туриндустрии.

К 28-летию независимости Республики Узбекистан Ташкент и Москва успели проделать значительную работу по укреплению двусторонних отношений. И укрепление партнерского сотрудничества, более глубокий обмен опытом и широкое освещение совместно проводимых мероприятий - это глобальные цели на будущее, поставленные правительствами двух стран.

Справка

Ташкент - один из древнейших городов Центрально-Азиатского региона. В 2009 году он отметил 2200-летний юбилей. В столице Узбекистана проживают почти 3 миллиона человек, действуют 42 вуза и 1163 объекта здравоохранения. В городе насчитывается 70 тысяч хозяйствующих субъектов, пятая часть которых была создана совсем недавно, в 2018 году. Почти 5 тысяч предприятий работают с участием иностранного капитала.