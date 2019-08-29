Трамп объявил о сокращении военных США в Афганистане до 8,6 тысячи

Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что США планируют вывести более пяти тысяч американских военнослужащих из Афганистана, а затем он определит дальнейшие сокращения контингента, находящегося в этой стране уже 18 лет в самой длинной войне в истории Америки, напоминает The Associated Press.

"Мы сократим количество до 8600 (военнослужащих)", - заявил Трамп, добавив, что американцы будут иметь расширенное присутствие "своей разведки высокого уровня" в Афганистане в будущем.

Комментарий Трампа прозвучал в тот момент, когда американский посланник Залмай Халилзад проводит девятый раунд переговоров с представителями движения "Талибан" (группировка запрещена в РФ - Ред.). Глава Белого дома сказал, что США "приближаются" к заключению сделки, но ее окончательный результат пока неясен. "Кто знает, произойдет ли это", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Кроме того, он не огласил сроки вывода войск. Известно, что генералы в Пентагоне разрабатывают планы вывода до половины из 14 000 американских военнослужащих, которые все еще находятся в Афганистане. Однако талибы настаивают на том, чтобы из этой страны были выведены все военнослужащие и гражданские специалисты Пентагона и НАТО.

Трамп не обошелся без присущих ему жестких заявлений, назвав Афганистан "Гарвардским университетом террора". "Если террористические группировки когда-либо снова нападут на Америку из Афганистана, мы вернемся с силой, которой они никогда не видели", - пригрозил глава Белого дома.

Напомним, что боевики "Аль-Каиды" (группировка запрещена в РФ - "РГ") использовали Афганистан в качестве базы для планирования терактов 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатов. Месяц спустя по решению президента Джорджа Буша-младшего американские войска вторглись в Афганистан, где они остаются до сих пор. При этом более 2400 американских военнослужащих погибли в ходе этого многолетнего конфликта.

Тем временем генерал Джозеф Данфорд, председатель Объединенного комитета начальников штабов, заявил журналистам, что пока рано говорить о полном выводе американских войск из Афганистана. По его словам, любая сделка США с талибами будет основываться на условиях безопасности на местах. Он подчеркнул, ​​что афганские силы пока не могут обезопасить страну без помощи союзников. "По нашему мнению, афганцы нуждаются в поддержке, чтобы справиться с уровнем насилия в стране", - заявил Данфорд.

Власти Афганистана ожидают, что Залмай Халилзад в ближайшее врем проинформирует официальных лиц в Кабуле о ходе переговоров с талибами.

Представитель талибов в свою очередь заявил, что стороны близки к окончательному соглашению. Но даже несмотря на то, что переговоры продолжаются, талибы постоянно нападают на позиции американцев в Афганистане, а филиал ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "Исламское государство") только усилил свои позиции в Афганистане и расширяет свою базу.

По оценке экспертов, даже если Халилзад сможет заключить сделку, афганскому правительству необходимо будет договориться о заключении собственного мирного соглашения с талибами. Часть этих переговоров будет определять роль "Талибана" во власти в Афганистане, которым они правили до вторжения американских войск в октябре 2001 года.

Комментируя заявления главы Белого дома, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп намерен положить конец "бесконечным войнам", обеспечивая при этом защиту Соединенных Штатов. При этом в Вашингтоне хотят получить достаточные уверения и доказательства того, что территория Афганистана никогда больше не будет использоваться в качестве плацдарма для нападений на Соединенные Штаты или их союзников.

Тем временем сенатор Линдси Грэм, ключевой сторонник Трампа, и отставной генерал Джек Кин, бывший заместитель начальника штаба Пентагона, опубликовали совместную статью в The Washington Post, призвав американскую администрацию к осторожности.

"Соединенные Штаты не могут просто так передать вопросы безопасность американского народа талибам", - говорится в статье. По их словам, вывод американских военных не положит конец войне и может только обострить ее, поскольку афганские силы чувствуют себя преданными и брошенными, а афганское правительство серьезно подорвано и ослаблено. "Афганская война должна закончиться на наших условиях, а не условиях талибов", - заключили Гэм и Кин.