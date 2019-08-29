Трамп заморозил военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп распорядился провести ревизию в отношении военной помощи Украине. В оборонный бюджет Вашингтона на 2019 финансовый год заложено около 250 миллионов долларов, которые предполагается предоставить в распоряжение Киева под соответствующие нужды.

Американский лидер намерен убедиться, что внушительные средства идут по назначению и полностью отвечают интересам США, передает издание Politico со ссылкой на свои источники в Белом доме.

Примечательно, что в проведении проверки будут задействованы в том числе глава министерства обороны США Марк Эспер и помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джон Болтон. По некоторым данным, во время инспекции перечисление денежных средств украинскому государству заморозят.

Решение Дональда Трампа пришлось по душе далеко не всем американским парламентариям. Инициатива хозяина Белого дома была по традиции раскритикована в стане демократов.