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29.08.2019 09:46
Рубрика: В мире

Трамп заморозил военную помощь Украине

Текст: Александр Ленин
Президент США Дональд Трамп распорядился провести ревизию в отношении военной помощи Украине. В оборонный бюджет Вашингтона на 2019 финансовый год заложено около 250 миллионов долларов, которые предполагается предоставить в распоряжение Киева под соответствующие нужды.
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Американский лидер намерен убедиться, что внушительные средства идут по назначению и полностью отвечают интересам США, передает издание Politico со ссылкой на свои источники в Белом доме.

Фото: AP Photo/Francois Mori
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Примечательно, что в проведении проверки будут задействованы в том числе глава министерства обороны США Марк Эспер и помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джон Болтон. По некоторым данным, во время инспекции перечисление денежных средств украинскому государству заморозят.

Решение Дональда Трампа пришлось по душе далеко не всем американским парламентариям. Инициатива хозяина Белого дома была по традиции раскритикована в стане демократов.

В мире США В мире экс-СССР Украина Дональд Трамп Политический кризис на Украине
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