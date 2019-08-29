Три ополченца погибли из-за обстрела со стороны силовиков

Трое военнослужащих Донецкой народной республики (ДНР) погибли в результате обстрелов со стороны ВСУ.

"В результате вражеского обстрела трое военнослужащих народной милиции погибли, пятеро получили ранения", - говорится в сообщении управления Народной милиции республики, на которое ссылается ТАСС. По некоторым данным, силовики обстреляли село Григоровка на юге республики в вечернее время.

Бойцы 35-й бригады морской пехоты под командованием Николая Паласа выпустили по населенному пункту 15 мин калибра 120 мм.