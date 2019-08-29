Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу

Киев будет закупать американский сжиженный природный газ через Польшу.

"Польская нефтегазовая компания (PGNiG) приобретает сжиженный природный газ в США, который будет продан компании "Энергетические ресурсы Украины" (ЭРУ) после регазификации", - говорится в сообщении украинской корпорации, которое цитирует издание nv.ua.

Ожидается, что голубое топливо в начале ноября доставят в польский LNG-терминал имени президента Леха Качиньского в Свиноуйсьце. СПГ поступит в польскую систему передачи после регазификации, откуда попадет на Украину через газовый коннектор в Германовице и будет передан компании ЭРУ. Поставки будут осуществляться до конца 2019 года.

Примечательно, что в ЭРУ не стали раскрывать объемы закупленного газа. "Данный объем мы законтрактовали с целью его закачки и хранения в ПХГ для дальнейшей поставки потребителям в зимний период", - отметил директор ООО "ЭРУ Трейдинг" Ярослав Мудрый.