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29.08.2019 21:12
Рубрика: В мире

Ураган "Дориан" может стать одним из самых мощных в истории Америки

Текст: Максим Макарычев
Шторм "Дориан", по прогнозам экспертов, усилится в эти выходные и станет очень опасным ураганом 4 категории в воскресенье, угрожая атлантическому побережью центральной и южной Флориды, сообщает Reuters со ссылкой на Национальный центр по ураганам США. "Дориан" под воздействием теплых атлантических вод разгонит ветры до скорости 209 километров в час за 72 часа, заявили в центре прогнозирования ураганов в Майами.

Категория 4 является второй по силе по шкале Саффира-Симпсона для измерения интенсивности ураганов. Центр прогнозирования описывает штормы категории 4 как способные нанести "катастрофический ущерб инфраструктуре", включая серьезный ущерб даже хорошо построенным и укрепленным домам. "Большинство деревьев может быть сломано или выкорчевано, а линии электропередач способны обрушиться под силой ветра", - говорится в сообщении.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
Трамп: Я не предлагал бороться с ураганами при помощи ядерных бомб

Тем временем Дональд Трамп в четверг заявил о том, что "Дориан" может стать одним из самых мощных стихийных бедствий в истории Америки. "Скорее всего, ураган "Дориан" обрушится на Флориду в воскресенье поздно вечером. Будьте готовы и, пожалуйста, соблюдайте указания властей штата и федеральных властей. Это будет очень сильный ураган, возможно, один из сильнейших в истории!" - написал американский президент в Twitter.

"Дориан" сформировался в Атлантическом океане к востоку от Барбадоса. В пятницу шторм усилится до третьей категории. Он движется в направлении Флориды через Багамские острова со скоростью около 5,8 метров в секунду. "Этот шторм нельзя воспринимать легкомысленно", - сказал Кваси Томпсон, государственный министр Багамских островов.

Губернатор Флориды Рон Де Сантис объявил чрезвычайное положение в штате и попросил жителей запастись запасами как минимум на семь дней, такими как еда и вода.

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