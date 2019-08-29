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29.08.2019 23:07
Рубрика: Общество

Узбекистан станет "образовательным хабом"

Наши страны реализуют "дорожные карты" по расширению сотрудничества в вузовской подготовке
Текст: Ином Маджидов (министр высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан)
Российская газета - Спецвыпуск № 193(7951)
В октябре прошлого года прошел первый узбекско-российский образовательный форум, в котором приняли участие педагоги, научные деятели, ректоры высших учебных заведений и члены правительств двух стран.
Ином Маджидов, министр высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан. Ином Маджидов, министр высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан.
Ином Маджидов, министр высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан.

Заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Азиз Абдухакимов отметил важность совместных усилий в развитии высшего образования и подготовке квалифицированных кадров. Он также рассказал о стремлении превратить Узбекистан в "образовательный хаб" всего Центральноазиатского региона, для чего в республике есть все возможности. Сотрудничество с ведущими российскими вузами должно помочь в реализации этой цели.

Россия, в свою очередь, неоднократно подчеркивала свою заинтересованность в более тесной, взаимовыгодной и многосторонней интеграции с системой высшего образования Узбекистана. Для этого есть все предпосылки, включая общую историю развития систем образования и традиционные дружеские связи педагогов и ученых двух стран, а также политическую волю руководителей государств.

Из года в год растет число студентов из Узбекистана, обучающихся в России: сейчас их около 25 тысяч. Это говорит о востребованности российского высшего образования среди узбекской молодежи. Предполагается дальнейшее расширение сети филиалов институтов и университетов РФ в нашей стране, создание на системной основе совместных факультетов, кафедр, обучение студентов по программам двойных дипломов, а также реализация совместных исследовательских проектов.

Ином Маджидов, министр высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан: Из года в год растет число студентов из Узбекистана, обучающихся в вузах России: сейчас их около 25 тысяч. Это говорит о востребованности российского высшего образования среди узбекской молодежи

Сегодня в девяти вузах Узбекистана запущено 26 совместных с российскими партнерами программ по двойным дипломам, в том числе 23 по бакалавриату и 3 по магистратуре. Начиная с 2019/2020 учебного года их число будет расширено до 30 программ в 15 вузах.

При этом в России высоко оценивают уровень образования, который предоставляют вузы Узбекистана. Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий в ходе узбекско-российского образовательного форума особо отметил математическую школу республики и достижения по ряду фундаментальных и прикладных наук. Он предложил узбекским университетам принять участие в международном рейтинге вузов, разработанном в МГУ, а также наладить сотрудничество математических школ МГУ и Национального университета Узбекистана для развития фундаментальной и прикладной математики, разработки совместных программ в области цифровых технологий и других проектов.

Университеты также могут создать совместные инновационные научно-технологические центры, в которых будут все возможности для творчества молодежи, а также стать базами для отбора талантливых школьников.

Многие из этих инициатив вошли в "дорожные карты", которые утверждены в ноябре прошлого года постановлением президента Республики Узбекистан "О мерах дальнейшего расширения двухстороннего стратегического партнерства и союзнических отношений между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией". 22 января 2019 года состоялся визит делегации Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан в Министерство науки и высшего образования РФ, а в феврале-апреле проведены видеоконференции между ведомствами.

249 профессоров и преподавателей из России было привлечено к работе в вузах Узбекистана в первом полугодии 2019 года

Важными этапами двустороннего сотрудничества в образовательной отрасли стали межрегиональная конференция ректоров вузов России и Узбекистана, прошедшая в апреле этого года в Астрахани, и российско-узбекское совещание по вопросам реализации договоренностей в сфере высшего образования.

По итогам переговоров ректоров вузов Узбекистана и России подписано 15 договоров и соглашений о сотрудничестве по программе двойных дипломов, повышению квалификации педагогов, обмену магистрами, организации совместных программ обучения, научных исследований. Определены и приемлемые для обеих сторон параметры единой организационно-правовой модели открытия филиалов российских вузов в Узбекистане.

В мае с.г. на заседании совместной узбекско-российской комиссии было подписано соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. До последнего времени Российская Федерация заключила подобные соглашения со всеми странами СНГ, кроме Узбекистана. Теперь этот пробел устранен. Соглашение обеспечивает доступ к профессиональной деятельности российским и узбекским гражданам, включая тех, кто проживает на территории двух государств, а также выпускников филиалов российских образовательных организаций, расположенных на территории Узбекистана.

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