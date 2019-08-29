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Рубрика: В мире

Южный форпост страны

Инвестиции в новые производства в Сурхандарьинской области превысили миллиард долларов
Текст: Тура Боболов (хоким Сурхандарьинской области)
Российская газета - Спецвыпуск № 193(7951)
Сурхандарьинская область - самый южный регион Республики Узбекистан. Его особенностью является то, что он граничит сразу с тремя государствами - Таджикистаном, Туркменией и Афганистаном.
Тура Боболов, хоким Сурхандарьинской области. Тура Боболов, хоким Сурхандарьинской области.
Тура Боболов, хоким Сурхандарьинской области.

В области развитая транспортная инфраструктура, включая международные автомагистрали, связывающие страны СНГ, железную дорогу, международный аэропорт, современные логистические центры. А основу экономики составляют сельское хозяйство, промышленность, строительство и торговля. Аграрный сектор является ключевым для Сурхандарьинской области. Основными направлениями в сельхозпроизводстве являются выращивание хлопка-сырца, зерновых культур, плодоовощной продукции, а также производство животноводческой продукции. В горных районах области развиты садоводство и виноградарство. В регионе практически круглый год созревают фрукты и ягоды. В прошлом году по области было собрано около миллиона тонн овощей и более 400 тысяч тонн фруктов. Продукция аграриев (продовольствие и хлопковое волокно) является основным экспортным товаром.

В промышленном секторе лидируют предприятия легкой, пищевой, мукомольной промышленности и строительной индустрии. В области уделяется большое внимание созданию новых производств с привлечением современных технологий для производства экспортно-ориентированной и импортозамещающей продукции. В частности, в настоящее время ведется работа по реализации 671 проекта общей стоимостью более миллиарда долларов. Доля прямых иностранных инвестиций составляет 13 процентов. Новые производства должны создать дополнительно свыше 16 тысяч рабочих мест.

Сурхандарьинская область имеет большой инвестиционный потенциал. Перспективными направлениями для инвестирования являются легкая, электротехническая и фармацевтическая промышленность, переработка сельскохозяйственной продукции, производство строительной и кожевенно-обувной продукции.

Кроме того, в регионе выявлено более 300 месторождений, проявлений и выходов более чем по 40 видам полезных ископаемых. Недра Сурхандарьинской области располагают промышленными запасами угля, нефти, природного газа, фосфоритов, гипса, мрамора, гранита, цветных металлов и т.д.

Тура Боболов, хоким Сурхандарьинской области: Основными направлениями в сельхозпроизводстве являются выращивание хлопка-сырца, зерновых культур, плодоовощной продукции, а также производство животноводческой продукции

В регионе создана свободная экономическая зона "Бойсун-фарм", специализирующаяся на производстве фармацевтических изделий. Резидентам СЭЗ предоставляется ряд льгот. В частности, предприятие освобождается от всех видов налогов на срок от 3 до 10 лет - в зависимости от суммы инвестиций.

В регионе успешно работают иностранные и совместные предприятия. Партнерство налажено с Россией, Германией, Великобританией, Грецией, Южной Кореей, Китаем, Индонезией, Индией и другими странами. С участием российского капитала в Сурхандарьинской области создано 97 компаний в различных сферах производства.

В прошлом году объем прямых инвестиций из РФ составил 11,2 миллиона долларов. В этом году планируется реализовать 16 проектов в сфере услуг, сельском хозяйстве и промышленности на 18 миллионов долларов с участием российских бизнесменов.

В числе наиболее крупных совместных проектов можно отметить планы российской компании "Эко-культура" по реализации в Кызырикском районе Сурхандарьинской области проекта по выращиванию, хранению, переработке и упаковке сельскохозяйственной продукции.

Богатая древняя история Сурхандарьинской области, наличие архитектурно-исторических памятников, архитектурных построек, а также прекрасная природа региона предоставляет отличные перспективы развития здесь туризма. В области насчитывается более 360 памятников культурного, археологического и исторического наследия, достопримечательностей исламского периода, эпохи буддизма и древней античности.

Справка

Сурхандарьинская область расположена на юге Республики Узбекистан. Граничит с Таджикистаном, Туркменистаном и Афганистаном. Территория области составляет 20 тысяч квадратных километров. В состав области входит 13 районов и административный центр - город Термез. Население области составляет более 2,5 миллиона человек.

Инфографика "РГ"
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