Глобальные реформы, проводимые сейчас в Узбекистане и направленные на модернизацию и либерализацию экономики, можно только приветствовать.

Системные действия властей республики, начатые в 2017 году, активно формируют принципиально новую нормативную базу для ускоренного экономического развития, организационные и административные решения нацелены на модернизацию и либерализацию экономики Узбекистана. И о том, что курс выбран правильный, свидетельствуют экономические результаты последних лет. На принципиально новый уровень развития поднялись и межгосударственные отношения Республики Узбекистан и Российской Федерации. Торгово-промышленные палаты двух стран являются ключевыми институтами нашего делового сотрудничества, мы обмениваемся деловой информацией.

Радует, что в республике стараются, чтобы бизнес-партнеры в России знали о достижениях экономики страны, потому что для бизнеса, для развития взаимодействия предпринимателей информация - это основа основ. Так что предприниматели в России в курсе, что экономика Узбекистана быстро идет в гору. В 2018 году рост внутреннего валового продукта (ВВП) в Узбекистане составил 5,1 процента, и это лучший результат среди стран СНГ. Кстати, общий показатель роста глобальной экономики в прошлом году зафиксирован на уровне 3,9 процента, то есть в Узбекистане его опередили, причем значительно. Полагаю, что и прогнозы роста внутреннего ВВП в Узбекистане на 5,2 процента в 2019 году и на 5,5 процента в 2020 году абсолютно оправданны.

У экспертов системы Торгово-промышленной палаты РФ - в нее входят 180 территориальных палат, большая часть которых сотрудничает с Узбекистаном, - есть полное понимание того, какие перспективы для взаимодействия открываются, например, в связи с реализацией узбекских программ дальнейшего развития сельского хозяйства. Программа модернизации существующих и создания новых, уже инновационных производств, наращивания объемов переработки сельхозсырья в продукт с высокой добавленной стоимостью - все это свидетельствует о серьезной аграрной реформе, идущей в стране.

Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ: Сейчас, как никогда прежде, активно развиваются торгово-экономические отношения между предпринимателями России и Узбекистана, которые основаны на общей богатой истории

И сейчас, как никогда прежде, активно развиваются торгово-экономические отношения между предпринимателями России и Узбекистана. Они основаны на общей богатой истории и носят взаимовыгодный характер. Например, по данным за 2018 год, Узбекистан занял первое место по экспортной привлекательности для российского бизнеса. Во многом этому способствует курс на либерализацию экономики Узбекистана, объявленный руководством страны. Изменения в законодательстве республики предусматривают свободное перемещение товаров и услуг, отсутствие применения импортных пошлин во взаимной торговле Узбекистана со странами Таможенного союза, снижение акцизных налогов и т.д.

Российский бизнес знает, естественно, что в Узбекистане устранены ограничения и проблемы, связанные со свободным приобретением и продажей валюты, которые раньше были серьезным препятствием для развития экономики и деятельности предпринимателей. Это правильное решение. Продолжение либерализации валютного рынка, реализация стабильной монетарной политики способствует привлечению иностранных инвестиций в экономику Узбекистана, организации конкурентоспособных производств, повышению экспортного потенциала. Иными словами, все это говорит о благоприятных условиях для развития торгово-экономического сотрудничества наших стран, и это сотрудничество имеет хорошие перспективы.

При этом уверен, что основной потенциал для сотрудничества предпринимателей обеих стран находится в регионах. С хозяйствующими субъектами Республики Узбекистан сегодня сотрудничают предприятия практически всех регионов Российской Федерации. Наиболее активно контакты налаживают компании Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и Башкирии, Краснодарского края, Челябинской, Оренбургской, Новосибирской, Свердловской, Тюменской, Ивановской и Самарской областей.

Активно развиваются межрегиональные связи по линии Российско-Узбекского и Узбекско-Российского деловых советов. Эффективной площадкой для прямых деловых контактов и практического взаимодействия регионов двух стран является проведение ежегодных форумов межрегионального сотрудничества. Бизнес проявляет большой интерес к участию в различных бизнес-миссиях и выставках.

II Международная российско-узбекская промышленная выставка EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN-2019 послужила дальнейшему развитию торгово-экономических связей между Узбекистаном и Россией. Ташкент, 24-26 апреля 2019 года.

Большую роль в развитии двусторонних отношений играет Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией, являющаяся координирующей структурой по определению приоритетов взаимодействия в экономической сфере и иных областях. Создана также совместная комиссия на уровне глав правительств Российской Федерации и Республики Узбекистан, первое заседание которой состоялось в мае этого года. В рамках заседания между Российско-Узбекским и Узбекско-Российским деловыми советами был подписан план мероприятий ("дорожная карта") на 2019-2020 годы.

За последние несколько лет в Узбекистане реализован ряд масштабных мер по созданию широкой системы правовых гарантий и льгот для иностранных инвесторов, разработана целостная система мер по стимулированию деятельности предприятий с иностранными инвестициями. Поэтому российский бизнес, присутствующий в Узбекистане, чувствует себя вполне комфортно. И эксперты отмечают очень большой интерес российского бизнеса к торгово-экономическому сотрудничеству с Республикой Узбекистан.

Россия - один из ключевых деловых партнеров Узбекистана. Продолжает уверенно расти взаимный товарооборот. В прошлом году, по данным российской таможенной статистики, он превысил 4 миллиарда долларов, а за первый квартал нынешнего уже составил более одного миллиарда долларов (рост на 9 процентов по сравнению с тем же периодом 2018 года). Это значительная динамика, особенно при нынешних сложных условиях внешней конъюнктуры. Понятно, что все это создает хорошую деловую атмосферу, позитивный деловой климат для предпринимателей обеих стран.