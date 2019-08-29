Топливно-энергетический комплекс Узбекистана сегодня проходит этап коренного реформирования, чтобы значительно повысить эффективность и производительность. Большую роль в этих процессах играет международное сотрудничество, в том числе с таким надежным и долгосрочным партнером, как Российская Федерация.

В частности, электроэнергетический сектор Узбекистана выполняет задачу создания потенциала для обеспечения энергобезопасности страны с постоянно растущей экономикой. Сегодня генерирующие мощности республики в электроэнергетике составляют более 14,1 гигаватта. Из них 85,8 процента приходится на теплоэлектростанции.

Согласно оценкам специалистов, ежегодный рост потребления электроэнергии в республике составляет около 6-7 процентов, а это означает, что к 2030 году необходимо как минимум удвоить выработку электроэнергии и примерно в два с половиной раза увеличить генерирующую мощность электростанций. Для этого сейчас ведется проработка крупных инвестиционных проектов. При этом учитывается, что в ближайшие 5 лет намечен вывод морально и физически устаревших мощностей на теплоэлектростанциях, в связи с чем необходимо строительство новых энергоблоков, включая АЭС, суммарной мощностью 26,8 гигаватта. Финансовые затраты оцениваются в 35 миллиардов долларов.

21 мая 2019 года в Агентстве "Узатом" состоялась встреча с директором отдела Европы Департамента технического сотрудничества МАГАТЭ г-жой Аной Раффо-Кайадо.

Также до 2030 года предусмотрено создание современных солнечных и ветровых электростанций суммарной мощностью 6,7 гигаватта, их доля в общем объеме генерирующих мощностей вырастет до 21 процента. Важным шагом в данном направлении стало принятие в мае 2019 года законов Республики Узбекистан "Об использовании возобновляемых источников энергии" и "О государственно-частном партнерстве". Теперь у производителей и потребителей ВИЭ есть ряд преференций и льгот. Также министерством энергетики разработана Концепция развития возобновляемых источников энергии в Республике Узбекистан на период 2019-2023 годов.

Чтобы выполнить поставленные задачи, в энергетическом секторе проводятся масштабные реформы, в том числе и в сфере управления. В феврале 2019 года постановлением Президента Узбекистана создано министерство энергетики республики, ставшее единым органом государственного регулирования всех вопросов, связанных с топливно-энергетической отраслью республики. Кроме того, в этом году для того, чтобы перейти на современные методы организации производства, транспортировки, распределения и сбыта электроэнергии, было также реорганизовано акционерное общество "Узбекэнерго".

Журабек Мирзамахмудов, первый заместитель министра энергетики Республики Узбекистан - генеральный директор агентства "Узатом": Электроэнергетический сектор Узбекистана выполняет задачу создания потенциала для обеспечения энергобезопасности страны с постоянно растущей экономикой. Сегодня генерирующие мощности республики в электроэнергетике составляют более 14,1 гигаватта

Начат важнейший процесс масштабной реструктуризации нефтегазовой системы. Предполагается сокращение излишних промежуточных звеньев в системе управления. 9 июля этого года принято постановление Президента Узбекистана, которым утверждены "дорожные карты" по реализации концепции развития нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан до 2030 года. Концепция предполагает увеличение объемов добычи углеводородного сырья, модернизацию газотранспортной системы, совершенствование учета и контроля добычи первичных ресурсов.

Принято историческое решение о строительстве первой в Узбекистане атомной электростанции, которая будет состоять из двух современных реакторов мощностью по 1200 МВт. В этой связи в июле 2018 года создано Агентство по развитию атомной энергетики Узбекистана. В ходе поэтапной реализации проекта, к настоящему времени выбрана площадка для строительства АЭС, готовится нормативная база по проектированию и эксплуатации станции. Прогнозируется, что через десять лет, то есть после введения в строй, АЭС сможет покрывать около 15 процентов потребностей страны в электроэнергии.

Министерство энергетики Республики Узбекистан с первых дней своей работы активно использует лучший мировой опыт в сфере развития электроэнергетики, а также расширяет международное сотрудничество. Так, при содействии Всемирного банка и Азиатского банка развития, разработана Концепция топливно-энергетического обеспечения страны на 2020-2030 годы, предусматривающая, в том числе, долгосрочные целевые параметры развития ВИЭ. Совместно с международным консультантом АБР - MottMacDonald (Великобритания) разработан генеральный план (MasterPlan) долгосрочного развития электроэнергетического сектора Узбекистана.

Делегация Узбекистана приняла участие в XI Международном форуме "Атомэкспо-2019" в российском Сочи в 15-16 апреля 2019 года.

Необходимо отдельно выделить сотрудничество в энергетической сфере с Российской Федерацией. Целый ряд инвестиционных соглашений и торговых контрактов подписан в ходе государственного визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Республику Узбекистан 18-19 октября 2018 года. Также важно отметить сотрудничество в нефтегазовой сфере, в рамках которого российскими компаниями "Газпром" и "ЛУКОЙЛ" совместно с "Узбекнефтефтегазом" реализуются крупные инвестпроекты.

У партнерства Республики Узбекистан и Российской Федерации имеются еще большие возможности в направлении модернизации и развития топливно-энергетического комплекса. Важную задачу подготовки кадров для энергетической отрасли решают филиалы российских вузов, работающие на территории Узбекистана.