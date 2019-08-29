В ДНР рассказали о гибели ополченца в бою с диверсантами

В ночь на четверг произошло боестолкновение ополченцев с диверсионной группой украинских силовиков, информировали в Народной милиции ДНР. По данным военных, бой был неравным. В результате один ополченец погиб, еще один получил тяжелые ранения, а трое бойцов пропали без вести.

Позднее разведка ДНР установила, что пропавшие ополченцы попали в плен к националистам из батальона "Азов", их допрашивают с применением физической силы. В Народной милиции обратились в международные организации с просьбой "немедленно остановить нарушение требований международных конвенций по обращению с пленными".

Между тем, согласно решению Минской контактной группы, в ночь на 21 июля на Донбассе начался бессрочный режим тишины. В этой связи был введен запрет на любое ведение огня. Однако, судя по всему, украинская сторона не собирается его выполнять.