Новости

В Карелии перевернулся школьный автобус с учителями 12:40
Индия внесла аванс за зенитные системы С-400 "Триумф" 12:38
Предпринимателям из Тулуна начнут выдавать займы 12:37
На Ямале теплоход с пассажирами сел на мель 12:35
Скандал с Киркоровым прокомментировал гендиректор "Новой волны" 12:34
Помощник президента США по нацбезопасности проведет переговоры в Минске 12:27
Генпрокурор Украины Луценко написал заявление об отставке 12:24
В Париже умерла певица и актриса Нэнси Холлоуэй 12:20
В Екатеринбурге мать троих детей умерла после удаления зуба 12:08
Счетная палата обеспокоена ростом платы за проводное радио 12:01
СК начал проверку по факту жесткой посадки АН-2 по Курском 11:57
В ЕКА заявили о готовности отправлять астронавтов на МКС на "Союзах" 11:45
Медведчук рассказал о переговорах по обмену между Украиной и Россией 11:43
Винус Уильямс заказала кофе на корт во время матча 11:43
Актер Александр Числов умер на 55-м году жизни 11:34
Олега Сенцова этапировали в Москву 11:32
На Крымском мосту в сентябре начнется монтаж поездной автоматики 11:26
Филипп Киркоров устроил скандал на "Новой волне" в Сочи 11:23
Звезда биатлона Дарья Домрачева готовится к переезду семьи в Монако 11:16
Появилось первое фото третьего авианосца Китая 11:14
Озера в Красном Селе получат "интеллектуальную поддержку" 11:05
Депутаты Верховной рады девятого созыва принесли присягу 11:05
Погибшую в Турции девочку из Петербурга привезут домой в пятницу 11:00
Фестиваль "Золотая маска" впервые добрался до Комсомольска-на-Амуре 10:54
В крымской пещере "Таврида" нашли кости доисторической змеи 10:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода в День знаний. Какой будет осень"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода в День знаний. Какой будет осень"
29 августа Вероника Скворцова и Лео Бокерия расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
29 августа Вероника Скворцова и Лео Бокерия расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
29.08.2019 11:45
Рубрика: Общество

В ЕКА заявили о готовности отправлять астронавтов на МКС на "Союзах"

Текст: Наталия Ячменникова

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил подготовить двустороннее соглашение с ЕКА по вопросу отправки европейских астронавтов на МКС на российских кораблях.

"Европейское космическое агентство готово отправлять своих астронавтов на МКС на российских пилотируемых кораблях. Поручение о разработке соответствующего прямого двустороннего соглашения Роскосмоса с ЕКА дано", - написал Рогозин в четверг на своей странице в Twitter.

В свою очередь глава агентства Ян Вернер сообщил, что ЕКА готово в будущем отправлять своих астронавтов на МКС на российских кораблях "Союз", но для этого необходимы соответствующие договоренности с Роскосмосом - сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости.
Чем робот "Федор" займется на борту МКС

Ранее глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что агентство может временно прекратить полеты европейских астронавтов к МКС на "Союзах". По его словам, в соответствии с графиком полетов, согласованным странами - партнерами по МКС, последним европейским астронавтом, полетевшим на станцию на российском "Союзе", был итальянец Лука Пармитано.

С чем это связано? Причины: контрактные отношения Европейского космического агентства с НАСА по работе на МКС, а также ожидаемое появление американских пилотируемых кораблей. Пока российские "Союзы" с момента закрытия программы "Шаттл" - единственное средство доставки людей на орбиту. Однако американцы ведут разработку новых пилотируемых кораблей, в том числе, частными компаниями - Boeing и SpaceX.

ЕКА не оплачивает полеты своих астронавтов на МКС. Агентство поставляет оборудование американским коллегам, а они предоставляют возможность запуска европейских астронавтов на станцию. Эта схема действовала со времен программы "Шаттл". "Когда она была закрыта, американцы остались нам должны несколько запусков европейских астронавтов. После этого мы продолжили сотрудничество на следующей основе: мы поставляем оборудование американцам, а они платят Роскосмосу за места европейских астронавтов", - сказал глава ЕКА.

Для запуска европейских астронавтов на российских "Союзах" необходима прямая договоренность, в частности с Роскосмосом. Пока такой договоренности нет, - заявил глава ЕКА Ян Вернер. А также добавил, что "это будет рассматриваться в будущем".

Общество Космос Правительство "Роскосмос"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо американских F-35
Медведчук рассказал о переговорах по обмену между Украиной и Россией
Британцы поддержали петицию против приостановки работы парламента
Поисковики будут удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов
СК обвинил одного из командиров ВСУ в обстрелах Донбасса