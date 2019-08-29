В ЕКА заявили о готовности отправлять астронавтов на МКС на "Союзах"

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил подготовить двустороннее соглашение с ЕКА по вопросу отправки европейских астронавтов на МКС на российских кораблях.

"Европейское космическое агентство готово отправлять своих астронавтов на МКС на российских пилотируемых кораблях. Поручение о разработке соответствующего прямого двустороннего соглашения Роскосмоса с ЕКА дано", - написал Рогозин в четверг на своей странице в Twitter.

В свою очередь глава агентства Ян Вернер сообщил, что ЕКА готово в будущем отправлять своих астронавтов на МКС на российских кораблях "Союз", но для этого необходимы соответствующие договоренности с Роскосмосом - сообщает ТАСС.

Ранее глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что агентство может временно прекратить полеты европейских астронавтов к МКС на "Союзах". По его словам, в соответствии с графиком полетов, согласованным странами - партнерами по МКС, последним европейским астронавтом, полетевшим на станцию на российском "Союзе", был итальянец Лука Пармитано.

С чем это связано? Причины: контрактные отношения Европейского космического агентства с НАСА по работе на МКС, а также ожидаемое появление американских пилотируемых кораблей. Пока российские "Союзы" с момента закрытия программы "Шаттл" - единственное средство доставки людей на орбиту. Однако американцы ведут разработку новых пилотируемых кораблей, в том числе, частными компаниями - Boeing и SpaceX.

ЕКА не оплачивает полеты своих астронавтов на МКС. Агентство поставляет оборудование американским коллегам, а они предоставляют возможность запуска европейских астронавтов на станцию. Эта схема действовала со времен программы "Шаттл". "Когда она была закрыта, американцы остались нам должны несколько запусков европейских астронавтов. После этого мы продолжили сотрудничество на следующей основе: мы поставляем оборудование американцам, а они платят Роскосмосу за места европейских астронавтов", - сказал глава ЕКА.

Для запуска европейских астронавтов на российских "Союзах" необходима прямая договоренность, в частности с Роскосмосом. Пока такой договоренности нет, - заявил глава ЕКА Ян Вернер. А также добавил, что "это будет рассматриваться в будущем".