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29.08.2019 05:22
Рубрика: В мире

В Германии носорог атаковал машину сотрудника природного парка

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В немецком природном парке Серенгети рассвирепевший носорог атаковал автомобиль смотрительницы в тот момент, когда женщина попыталась осторожно направить животное в стойло.

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Носорог по кличке Кузини с такой силой ударил автомобиль, что транспортное средство перевернулось несколько раз. Затем животное продолжило атаковать машину, пишет ТАСС, ссылаясь на газету Bild, на сайте которой опубликовано видео инцидента.

На помощь прибыли сотрудники парка. Когда носорог немного успокоился, женщина смогла выбраться из искореженной машины и пересесть в автомобиль коллег. Пострадавшая отделалась сотрясением мозга и ссадинами.

Носорогу Кузини уже 30 лет. В парке Серенгети он живет около полутора лет, однако по словам сотрудников, никак не может привыкнуть к этому месту. Его выпускают из вольера только в те часы, когда на территории нет посетителей. Администрация природного парка не исключает, что теперь Кузини будет передан в зоопарк.

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