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29.08.2019 02:08
Рубрика: В мире

Дефиле в стиле "этно"

Киргизстанцам показали "Моду кочевников"
Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)
Главное условие показов - вся коллекция должна состоять из одежды в этническом стиле. Фото: Минкультуры КР Главное условие показов - вся коллекция должна состоять из одежды в этническом стиле. Фото: Минкультуры КР
Главное условие показов - вся коллекция должна состоять из одежды в этническом стиле. Фото: Минкультуры КР
Впервые в республике - в Бишкеке, а затем на Иссык-Куле - прошел фестиваль "Мода кочевников". Участие в нем приняли кутюрье, уже заслужившие репутацию в мировой индустрии моды. Модели одежды представили дизайнеры из 12 стран ближнего и дальнего зарубежья, а также киргизстанские мастера.

Сначала свои коллекции продемонстрировали молодые авторы, а на следующий день - их более опытные коллеги. Зрители встречали все работы аплодисментами, но большая часть оваций досталась местным дизайнерам.

- Важно, чтобы бренд "Сделано в Киргизии" привлекал внимание ведущих домов моды и тем самым помогал развивать с ними сотрудничество, - пояснила организатор фестиваля Назира Бегим. - Не зря говорят, что новое - это хорошо забытое старое. Я уверена, что в поисках новых решений известных кутюрье заинтересуют элементы национальных стилей одежды. Уже не один сезон тренд на многослойность не сдает своих позиций, что неудивительно, ведь современному человеку хочется быть свободным в самовыражении - это касается и выбора стиля одежды. Сочетая и комбинируя разные по фасону, фактуре, материалу и стилю вещи, можно не только создать интересный образ, подчеркнуть свой неповторимый стиль, но и быть готовым к любому повороту событий - стоит лишь снять все ненужное.

Фото: Айгерим Моношбекова
В Киргизии состоялся заплыв через Иссык-Куль

Главное условие показов - вся коллекция должна состоять из одежды в этническом стиле, а основной целью проведения фестиваля, по словам Назиры Бегим, является продвижение идей киргизстанских дизайнеров.

- Мы приехали в Бишкек, чтобы соединить культуры Киргизии и Южной Кореи, и представили здесь необычную коллекцию одежды из рисовой бумаги, - рассказал один из участников, директор музея брендовой одежды из Южной Кореи Ли Мен Ги. - Над ее созданием работали около 30 известных дизайнеров нашей страны. Хочу добавить, что у нас действует свыше 40 крупных мануфактур, которые специализируются именно на выпуске рисовой бумаги. Понимаю, что многие воспримут мои слова скептически, но, уверяю вас, ткань из нее очень крепкая, ее можно стирать не только на руках, но и в машинке.

В фестивале приняли участие и гости из Туркмении, где даже создан союз дизайнеров. Участница этого сообщества модельер Лейли Хаидова представила одежду из бархата и шелка. Вся коллекция выполнена в винтажном стиле, который подойдет для женщин любого возраста.

- Слово "винтаж" обозначает вещи, вернувшиеся из прошлого, - пояснила она. - На сегодня это модное направление, дающее вторую жизнь всему старому и эксклюзивному. Винтажной принято называть лишь ту одежду, которой не менее 30 и не более 60 лет. Если одежде меньше трех десятков лет, то она считается современной, а если больше шестидесяти - относится уже к ретростилю.

Завершились модные показы грандиозным концертом, который прошел на берегу Иссык-Куля. Звезды киргизской эстрады выступали в нарядах от местных кутюрье.

Остается добавить, что фестиваль планируют проводить ежегодно в разных регионах Киргизии. В следующем году он будет проходить в Нарынской области.

Кстати

В мае 2019 года Бишкек посетил известный российский кутюрье Вячеслав Зайцев. Он привез в Киргизию свою новую коллекцию моделей одежды. Театрализованное представление с успехом прошло в столице. Знаменитый дизайнер тогда не исключил возможности использования в своих моделях киргизских национальных элементов одежды.

В мире экс-СССР Киргизия
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