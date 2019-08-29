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29.08.2019 18:49
Рубрика: Культура

Имя придумают москвичи

В концертном парке "Зарядье" началась настройка уникального органа
Текст: Ирина Огилько
Музыкальный инструмент, который называют королем среди инструментов, прибыл в июле в столичный концертный зал "Зарядье" в семи огромных фурах из Страсбурга. Сейчас он полностью установлен, и началась самая ответственная часть - его настройка, или интонировка. Представили новинку журналистам руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, генеральный директор Московского концертного зала "Зарядье" Ольга Жукова и генеральный директор фирмы Muhleisen, построившей орган, Патрик Арманд.

По словам генерального директора концертного зала "Зарядье" Ольги Жуковой, выбор пал на страсбургских мастеров из-за 70-летнего опыта, и потом предложенный проект органа должен сочетаться с акустикой зала, над которыми трудились известнейшие мировые мастера.

В результате получился один из крупнейших органов в Европе. Как отметил Патрик Арманд, у мастеров его компании, а это 16 человек инженеров-конструкторов и монтировщиков, на изготовление и сборку органа ушло два года, еще полгода займет настройка - интонировка. Заниматься ею будет французская команда под руководством самого Арманда. Изначально планировалось, что руководить работами он будет вдвоем с известным настройщиком Даниэлем Керном, но, к сожалению, тот недавно погиб в аварии.

Фото: SF/Monika Rittershaus
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"Наша задача - инструмент настроить так, чтобы он звучал, как планировалось при Керне. Это для меня большая ответственность,- сказал Арманд. - И потом, каждый наш инструмент, а мы делаем органы для Германии, Японии, Франции и других стран, это как ребенок. Хочется, чтобы у него была прекрасная судьба и имя, ведь у каждого органа есть свое имя".

Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский отметил, что название могут придумать сами москвичи, как придумали его для парка и концертного зала. "Может быть, с помощью "Активного гражданина" проведем опрос и назовем инструмент так, как выберет большинство жителей",- сказал Кибовский.

Орган установлен в "Большом зале" Зарядья, и даже фасад его впечатляет. Так, насчитать здесь можно 135 труб. Как оказалось, за фасадом спрятана не только ниша для органиста, но и основная часть инструмента, причем она занимает большую трехэтажную комнату с лесенками. Внутри этой комнаты на разных этажах размещены еще более 5,7 тысячи деревянных и металлических труб. Среди них есть совсем маленькие, округлые, квадратные. Размер самой большой составляет 7 метров в длину и 300 мм в диаметре, а самой маленькой - 5 см в длину и 3 мм в диаметре.

Сейчас мастера совместно с будущими органистами чистят и настраивают трубы. К слову, некоторые размещены в небольших, почти игрушечных нишах, другие тянутся между этажами, некоторые части соединены деревянными механизмами, молоточками, струнами и электрическими проводами. Механическая часть музыкального инструмента дополнена электроникой, и благодаря этому, в частности, можно соединить инструмент с мобильной консолью, которую поставить не сложно в любом месте сцены. И у мобильной, и у механической консоли четыре мануала - клавиатуры, 85 регистров.

Фото: SF/Ruth Walz
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По техническим параметрам орган при своей средневековой изящности оснащен самыми современными техническими средствами, например, у него есть интерфейс USB, MIDI-секвенсоры, есть возможности редактирования и многое другое.

Звук у инструмента будет во французской интонировке. Играть на нем можно будет не только французскую, немецкую или русскую классику, но и современную музыку, джаз и многое другое. Прослужить инструмент должен 100-200 лет, а в ближайшие 10 лет (по гарантийному обязательству) за ним будет присматривать фирма-изготовитель. За это время у органа появится свой неповторимый звук.

Дебют "короля инструментов" в сопровождении симфонического оркестра намечен на 29 февраля. Трансляцию действа с оперными певцами, балетом и драматическими артистами проведет сайт концертного зала "Зарядье".

Культура Музыка
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