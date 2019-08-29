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29.08.2019 13:05
Рубрика: Власть

В Кремле назвали освобождение Вышинского конкретным делом со стороны Киева

Текст: Кира Латухина
В Кремле внимательно следят за перезагрузкой власти на Украине, но считают, что судить надо по конкретным делам, например, освобождению журналиста Кирилла Вышинского. В Москве ждут других подобных поступков и напоминают Киеву, что нужно выполнять минские договоренности - это способствует нормализации отношений.

На вопрос о том, наблюдаются ли изменения отношений России и Украины в связи с появлением в Раде новых депутатов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам: "Мы, безусловно, с большим вниманием наблюдаем за перезагрузкой власти на Украине". "Но хочу напомнить заявление президента Путина, что, конечно, судить можно будет по конкретным делам и конкретным словам. Вот этого нужно дождаться", - добавил он.

Фото: РИА Новости
Вышинский рассказал о первом желании после освобождения из-под стражи

"Есть конкретные дела, например, решение об освобождении Вышинского: это мы приветствуем, давайте ждать других", - заметил Песков.

На просьбу огласить список пожеланий конкретных дел, которые Москва хотела бы видеть от Киева, представитель Кремля пояснил: "Это нормализация двусторонних отношений и все, что для этого надо сделать. Прежде всего, известный зафиксированный на бумаге набор действий, необходимых для выполнения Минских договоренностей".

Вопрос о том, есть ли пожелания, не прописанные в минских договоренностях, вроде освобождения Вышинского, Песков оставил сейчас без комментариев.

Власть Работа власти Внешняя политика Отношения России и Украины
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