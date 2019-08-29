В Польше запретили купаться в Висле из-за попадания сточных вод

В связи с аварией на варшавском очистном сооружении "Чайка", тонны нечистот со скоростью три кубометра в секунду устремились в главную польскую реку Вислу. Об этом сообщил министр окружающей среды Польши Хенрык Ковальчик.

Санитарные службы запретили купаться, а также пить воду из Вислы. Соответствующее предупреждение было распространено в среду. Главная санитарная инспекция призвала "избегать плавания и водных видов спорта на реке Висла от Варшавы до Гданьска, а также не пить сырую воду из реки", - цитирует сообщение РИА Новости.

Специалисты предполагают, что на устранение аварии может понадобиться несколько недель. В Варшаве создан кризисный штаб. Мэрия столицы утверждает, что водопроводная вода не загрязнена.