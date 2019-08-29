Новости

Королева одобрила приостановку работы британского правительства 03:02
Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо американских F-35 03:02
США обвинили КНР в подрыве стабильности Индо-Тихоокеанского региона 02:36
В Польше запретили купаться в Висле из-за попадания сточных вод 02:17
Facebook ужесточил публикацию рекламы перед выборами в США 02:02
Сенатор Джиллибранд вышла из гонки за пост президента США 01:53
Власти Италии не приняли судно с мигрантами на борту 01:38
Губернатор Флориды объявил режим ЧП из-за приближения урагана "Дориан" 01:24
Сегодня начнет работу Космическое командование США 00:55
Американская гонщица погибла при попытке разогнаться до 996 км/ч 00:24
В США назвали условие для возвращения Турции в программу F-35 28.08.2019
В Госдуме ответили на призыв президента Грузии к России 28.08.2019
Путин перевел полпредство президента в ДФО на остров Русский 28.08.2019
Путин наградил иркутян за смелость при спасении людей 28.08.2019
Суд арестовал полицейских из Анапы, принудивших к сексу юную спортсменку 28.08.2019
Тарасов выиграл дело у "Локомотива" 28.08.2019
В интернет просочился тизер нового фильма Кристофера Нолана "Довод" 28.08.2019
"Драйверская" Lada Granta будет представлена в восьми цветах 28.08.2019
МИД: Россия вскоре переведет остающиеся взносы в Совет Европы 28.08.2019
Вышел трейлер продолжения "Молодого папы" - с Малковичем и Лоу 28.08.2019
СК возбудил дело после гибели ребенка под колесами Range Rover в Москве 28.08.2019
Вышел финальный русский трейлер "Джокера" с Хоакином Фениксом 28.08.2019
Гондурас откроет посольство в Иерусалиме 28.08.2019
Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму 28.08.2019
Посольство РФ в США напомнило сенатору Ли о документах для получения визы 28.08.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
29.08.2019 02:17
Рубрика: В мире

В Польше запретили купаться в Висле из-за попадания сточных вод

В связи с аварией на варшавском очистном сооружении "Чайка", тонны нечистот со скоростью три кубометра в секунду устремились в главную польскую реку Вислу. Об этом сообщил министр окружающей среды Польши Хенрык Ковальчик.

В Башкирии из загрязненной отходами реки собрали 520 кг мертвой рыбы

Санитарные службы запретили купаться, а также пить воду из Вислы. Соответствующее предупреждение было распространено в среду. Главная санитарная инспекция призвала "избегать плавания и водных видов спорта на реке Висла от Варшавы до Гданьска, а также не пить сырую воду из реки", - цитирует сообщение РИА Новости.

Специалисты предполагают, что на устранение аварии может понадобиться несколько недель. В Варшаве создан кризисный штаб. Мэрия столицы утверждает, что водопроводная вода не загрязнена.

В мире Европа Польша
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
В Кремле приветствовали решение об освобождении Вышинского
Российские дипломаты помогут семье погибшей в Турции девочки
МИД назвал новые антироссийские санкции по делу Скрипалей нелегитимными
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019