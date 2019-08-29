В Приморье компания-резидент технопарка "Русский" представила медицинский экзоскелет. Он предназначен для людей, которые из-за травмы или болезни потеряли возможность ходить. Это первое подобное устройство, полностью созданное и собранное на Дальнем Востоке.

Приморский экзоскелет весит 28 килограммов. И разработчики планируют "скинуть" с него еще 5-6 кг - за счет легких современных сплавов. Фото: Анна Бондаренко

Как говорит генеральный директор компании Вадим Таможний, на разработку модели потребовалось два года, а на саму сборку - всего несколько дней.

По оценкам экспертов, экзоскелет для частных лиц будет обходиться примерно в 700 тысяч рублей, а усовершенствованный вариант для клиник - 1,8 миллиона. Приморский экзоскелет весит 28 килограммов. И разработчики планируют "скинуть" с него еще 5-6 кг - за счет использования в конструкции легких современных сплавов. Экзоскелет рассчитан на довольно высокий рост и большой вес. При соответствующей подстройке им смогут пользоваться люди до 1,9 метра ростом и весом до 120 килограммов. В большинстве существующих моделей эти параметры ограничиваются 1,7 метра и 80 килограммами. Ходить приморская модель может до пяти часов, а заряжается от обычной розетки.

- У экзоскелетов, которые уже выпускаются в США, Израиле и России, нет значительных различий между собой. Но, например, отечественные изделия управляются кнопками, расположенными на локтевом костыле. У нас так управлялся прототип. Нынешняя модель управляется джойстиком, которые будет висеть на руке. Если костыль упадет, человек сможет остановить экзоскелет, - поясняет Вадим Таможний.

Экзоскелетом смогут пользоваться люди до 1,9 метра ростом и весом до 120 кг

На создание модели, строительство лаборатории, склада, покупку запчастей, которые собирали со всего мира, ушло около четырех миллионов рублей. Воспользовалась компания и помощью Инвестиционного агентства Приморского края.

- Благодаря нашей поддержке разработчик смог получить кредит в размере одного миллиона рублей. Специалисты агентства продолжают сопровождать инициативу, помогая решать административные вопросы и продвигая разработку среди инвесторов и партнеров, - рассказал директор Дмитрий Ямщиков.

Сейчас модель отправляется на технические и клинические испытания. Производство экзоскелета может начаться во второй половине 2020 года.

- Наш следующий проект - это костюм, управляющийся сигналами из мозга или с поверхности кожи, - говорят приморские специалисты.