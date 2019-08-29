Первого сентября в двух немецких федеральных землях - Саксонии и Бранденбурге - состоятся выборы в местные парламенты. Опросы показывают, что в обоих регионах, когда-то относившихся к ГДР, высоки рейтинги правой партии "Альтернатива для Германии", которая имеет реальные шансы получить большинство мест в ландтагах.

В той же Саксонии "Альтернатива" идет вровень (примерно по 25 процентов) с христианскими демократами, которые бессменно входят в правительство земли в течение почти тридцати лет. Избирательная кампания, к которой приковано пристальное внимание страны, сопровождалась скандалами. Так, еще в июле земельный избирком попытался максимально урезать список "АдГ": из 61 заявленного кандидата до выборов допустили только 18 человек. В конце концов, партии удалось частично оспорить решение в Саксонском конституционном суде в Лейпциге. Он признал неправомерным массовое отстранение кандидатов "Альтернативы", в итоге 30 из них все-таки смогут участвовать в борьбе. "РГ" дозвонилась в саксонское отделение "Альтернативы" и выяснила подробности у Карстена Хюттера, действующего депутата, который вновь баллотируется в ландтаг от избирательного округа 37 в городе Майсен.

Лично вас не отстраняли?

Карстен Хюттер: У меня в этом смысле проблем не было, но многие мои однопартийцы столкнулись с серьезными трудностями.

На каком основании избирательная комиссия Саксонии не допустила их до выборов?

Карстен Хюттер: Нас критикуют за то, что список кандидатов был согласован якобы не в рамках одного партийного съезда, а в ходе двух отдельных мероприятий, разнесенных во времени. Однако это не соответствует действительности.

То есть вы настаиваете, что с вашей стороны не было никаких нарушений?

Карстен Хюттер: Земельное правление направило постановление избиркома о массовом отстранении кандидатов на экспертизу. Юристы и адвокаты придерживаются мнения, что с нашей стороны не было допущено никаких ошибок, которые оправдывали бы такие драконовские меры. Они имеют исключительно политическую подоплеку, а это подрывает саму основу демократических ценностей. В такой стране, как Германия, ничего подобного происходить не должно. Мы считаем, что против "Альтернативы" и ее идей развернута целенаправленная кампания. Правительство ХДС и социал-демократов страшно боится, что партия серьезно упрочит свое влияние, и делает все, чтобы этого не допустить. Пока тянулось разбирательство с нашим списком, в Саксонии началось голосование по почте. Избирателям, которые хотели бы проголосовать за "Альтернативу", внушали, что в этом нет никакого смысла.

Как вы оцениваете недавнее решение саксонского конституционного суда, который утвердил только половину списка?

Карстен Хюттер: С одной стороны, это решение стало первым позитивным сигналом о том, что правота на нашей стороне. Но все-таки 30 членам "Альтернативы" отказали в праве выставить свои кандидатуры. Нас это не устраивает. Так что мы надеемся убедить конституционный суд в том, что, возможно, понадобятся повторные выборы из-за продолжающейся политической дискриминации. Вы знаете, что по всей Саксонии массово срывают наши агитационные плакаты? Дошло до того, что в одном только городе Радебойль за ночь неизвестные уничтожили 200 наших баннеров, представляете!

Полиция отреагировала на инцидент?

Карстен Хюттер: Полиция по-прежнему расследует его. Мы в том числе подали жалобу в ОБСЕ на нарушения избирательного процесса, призвали наблюдателей от этой организации. Однако мне ничего не известно о том, чтобы они как-то отреагировали на наши призывы.