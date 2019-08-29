В Шанхае будут арестовывать тех, кто трогает других людей в транспорте

В Шанхае будут арестовывать тех, кто трогает за разные части тела других пассажиров, пользуясь давкой в общественном транспорте. Об этом заявила полиция китайского мегаполиса, сообщает местное издание Kankan News.

В ходе опроса, проведенного в 2015 году, более половины из 1899 респондентов, как женщины, так и мужчины, заявили, что становились жертвами подобных домогательств в транспорте. В Китае для таких действий даже существует специальный термин - "распускать соленые свиные лапки". В 2017 году группа феминисток даже подготовила постеры с протестами против домогательств, но тогда власти не разрешили им расклеить эти предупреждения.

В китайской сети микроблогов Weibo нынешняя инициатива шанхайских властей получила широкую поддержку. Многие пользователи призвали другие города в стране ввести подобные правила.