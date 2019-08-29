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Рубрика: В мире

Инновации и импортозамещение

За последние годы в Узбекистане налажен выпуск десятков новых видов строительных материалов
Текст: Ботир Зарипов (председатель правления компании "Узстройматериалы")
Российская газета - Спецвыпуск № 193(7951)
Сегодня во всех регионах Узбекистана идет масштабное строительство. Работа кипит днем и ночью. Возводятся и реконструируются современные жилые массивы, промышленные предприятия и объекты социальной сферы, многие здания имеют сложную конструкцию и архитектурную конфигурацию.
Ботир Зарипов, председатель правления компании "Узстройматериалы". Ботир Зарипов, председатель правления компании "Узстройматериалы".
Ботир Зарипов, председатель правления компании "Узстройматериалы".

К примеру, в столичном Ташкенте ускоренными темпами сооружается не имеющий аналогов в Центрально-Азиатском регионе центр "Ташкент-Сити", строятся новые станции метрополитена, мосты и дорожные развязки. Безусловно, для воплощения этих амбициозных проектов нужны высококачественные строительные материалы.

Компания "Узстройматериалы" и работающие на ее предприятиях люди своим упорным трудом вносят достойный вклад в развитие отрасли производства строительных материалов и помогают обеспечивать достойную жизнь и благосостояние граждан Узбекистана.

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан компания была преобразована в акционерное общество. Перед нами были поставлены новые задачи. Приоритетными можно считать углубленную переработку местного сырья, увеличение объемов и расширение ассортимента производства конкурентоспособной, экспортно ориентированной строительной продукции, а также удовлетворение внутреннего спроса на новые виды качественных строительных материалов. Кроме того, необходимо наращивать привлечение инвестиций, прежде всего иностранных, для модернизации, технического и технологического переоснащения отрасли. Стоит задача и увеличить число совместных предприятий с ведущими профильными зарубежными компаниями.

Ботир Зарипов, председатель правления компании "Узстройматериалы": Необходимо наращивать привлечение инвестиций, прежде всего иностранных, для модернизации и переоснащения отрасли. Стоит задача увеличить число совместных предприятий с ведущими профильными зарубежными компаниями.

Предстояло также решить и множество управленческих задач. На сегодня нам, например, уже удалось наладить сотрудничество с органами госуправления и местными властями, коммерческими банками при осуществлении инвестпроектов. Была реанимирована работа научно-изыскательского института, подведомственного компании. Сейчас он разрабатывает проектную документацию, проводит изыскательские работы, занимается внедрением новых технологий в сфере производства строительных материалов и изделий. Также мы смогли рыночными методами, в том числе с помощью биржевой торговли, сдержать рост на ключевую продукцию отрасли, например на цемент. Ранее организовать торги через биржу постановил Президент Республики Узбекистан.

Большие успехи отмечаются в производственной сфере. На сегодняшний день в стране функционируют 10 552 предприятия - производителя строительных материалов, тогда как до 2017 года их было менее 8 тысяч. Если раньше производилось 120 видов строительных материалов, то на сегодня их число превысило 180 наименований.

Нами освоен выпуск более 15 новых видов импортозамещающих строительных материалов. Теперь в Узбекистане выпускают и керамическую плитку, и сантехкерамику, и керамогранит, и сэндвич-панели, и мягкие кровельные материалы, и жидкие обои, и теплоизоляционные материалы, которые раньше импортировались. Некоторые виды продукции вообще стали новинками стройиндустрии, что также является высоким достижением нашей отрасли.

Например, стеклокомпозитная и стеклопластиковая арматура и сетка для армирования, базальтовое непрерывное волокно и базальтово-композитная арматура. Кроме того, мы можем гордиться завершением строительства в Сурхандарьинской области по инициативе "Алмалыкского горно-металлургического комбината" Шерабадского цементного завода мощностью 1,5 миллиона тонн цемента в год. Инвестиции в проект составили 212,8 миллиона долларов.

В нескольких областях республики запускаются производства ДСП из камыша и стеблей хлопчатника. Строятся предприятия по производству из местного сырья газобетонных блоков. В частности, будет налажено производство газобетонных блоков в Бухарской, Джизакской, Самаркандской, Хорезмской и Ташкентской областях с общей годовой мощностью 1 млн куб. метров.

"Узстройматериалы" непосредственно участвуют в подготовке и реализации проектов региональных программ развития производства строительных материалов. Так, в 2017 году при участии компании было реализовано 2150 проектов, создано более 25,8 тысячи новых рабочих мест. В 2018 году запущено 664 проекта на 13,5 тысячи новых рабочих мест. Компания также оказывает практическую помощь инициаторам региональных проектов в привлечении инвестиций.

В рамках визита на высшем уровне руководства Республики Узбекистан в Российскую Федерацию, КНР, Республику Корея, Турцию, Индию и Францию достигнуты договоренности и заключены меморандумы с ведущими иностранными компаниями для реализации 43 проектов с общей стоимостью 2,3 миллиарда доллара. Из них 12 проектов уже реализованы в 2018 году, 14 проектов намечено осуществить в 2019-м, 17 проектов запланированы на период после 2020 года.

10,5 тысячи предприятий - производителей стройматериалов работают сегодня в Узбекистане

Растет и объем экспорта стройматериалов. Если в 2016 году он составил 12,9 миллиона долларов, то за 9 месяцев прошлого года цифра увеличилась до 40 миллионов. Большим спросом наши стройматериалы пользуются на рынках России, Украины, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана. С недавнего времени к числу стран, которые импортируют продукцию узбекских предприятий, присоединились Таджикистан и Афганистан. Необходимо отметить, что "Узстройматериалы" не останавливаются на достигнутых результатах и продолжают принимать необходимые меры по повышению экспортного потенциала, увеличению ассортимента поставляемой за рубеж продукции и расширению географии торговли.

В мире экс-СССР Узбекистан
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