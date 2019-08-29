Население Узбекистана сегодня составляет более 33 миллионов человек. По инициативе Президента Шавката Мирзиёева в стране последовательно продолжается работа по реформированию системы здравоохранения. Эти реформы нацелены на сохранение здоровья населения, воспитание физически и духовно здорового поколения.

Сегодня во всех регионах Узбекистана, даже в самых отдаленных аулах, построены новые лечебные учреждения либо реконструированы имеющиеся лечебницы, которые приобрели современный облик, располагают всеми удобствами. В них созданы возможности для точной диагностики заболеваний и использования современных методов лечения и профилактики заболеваний.

За последние три года принято более 160 нормативно-правовых документов. В результате во всех звеньях системы здравоохранения происходят важные изменения. Начиная с первичной медицинской помощи и заканчивая специализированными центрами, везде внедряются новые технологии, широко применяются достижения мировой науки и медицины. Эти изменения основаны прежде всего на указе Президента Республики Узбекистан "О комплексных мерах по коренному совершенствованию системы здравоохранения Республики Узбекистан" от 7 декабря 2018 года.

Указом были утверждены Концепция развития системы здравоохранения Республики Узбекистан на 2019-2025 годы и Программа мер по реализации Концепции развития системы здравоохранения Республики Узбекистан в 2019-2021 годах. Во многих странах реформирование здравоохранения длилось многие годы: во Франции - 60 лет, в Республике Корея - 40 лет, Турция реформировала свою систему здравоохранения 10 лет. А в Узбекистане поставлена цель - реформировать здравоохранение в течение 7 лет, к 2025 году.

Алишер Шадманов, министр здравоохранения Республики Узбекистан: Сегодня во всех регионах Узбекистана, даже в самых отдаленных аулах, построены новые лечебные учреждения либо реконструированы имеющиеся, которые приобрели современный облик

При разработке Концепции развития системы здравоохранения были учтены рекомендации экспертов ВОЗ. В ней охвачены практически все направления: совершенствование законодательства и системы финансирования здравоохранения, развитие частного сектора, повышение качества и доступности медицинской помощи, поэтапное внедрение обязательного медицинского страхования, формирование эффективной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации медицинских кадров, а также развития медицинской науки, широкое внедрение "электронного здравоохранения" и т.д.

Современные стандарты внедряются в работу учреждений первичного медико-санитарного звена, ведь именно туда обращается больше всего людей. На этом уровне организовано более двух тысяч социальных аптек, которых раньше вообще не существовало, и 793 сельские семейные поликлиники, где круглые сутки дежурят медики. В них налажена работа врачей-терапевтов, хирургов, педиатров, стоматологов и гинекологов.

В Узбекистане внедрена система рейтинговой оценки труда медицинских работников. Врачам разрешено работать на двух ставках и получать пенсии в полном размере. Идет поэтапный переход к системе "Электронная поликлиника", в которой используется электронная запись на прием к врачу и формируется база данных о пациентах.

Первостепенной задачей врачей становится профилактика заболеваний. Для этого в Узбекистане оптимизируется сеть первичных медико-санитарных учреждений, их деятельность фокусируется на раннем выявлении заболеваний. Принимаются усилия по развитию патронажной службы. Для выявления самых распространенных заболеваний поэтапно внедряются массовые скрининговые обследования населения.

В центре внимания находится охрана здоровья матери и ребенка. Постановлением Президента Шавката Мирзиёева "О Государственной программе раннего выявления врожденных и наследственных заболеваний у детей на 2018-2022 годы" определены задачи по ранней диагностике генетических синдромов у детей, проведению массовых скрининговых обследований младенцев на наследственные болезни. Программа обеспечивает полный охват всех регионов страны, включая самые отдаленные. Особое внимание уделяется повышению качества медицинской помощи беременным, укреплению здоровья матерей, развитию современной инфраструктуры оказания специализированных медуслуг девочкам и девушкам-подросткам. С этой целью в каждом регионе, районе и городе открыты центры здоровья девочек, на базе многопрофильных центральных поликлиник - женские консультации. А позвонив по телефону доверия минздрава (1003), можно связаться с сетью "Быстрая связь", действующей круглые сутки.

Совершенствуется и деятельность специализированных медицинских центров, качественная помощь врачей "узких" специальностей становится доступной в регионах. Сегодня в стране действуют 16 республиканских специализированных научно-практических медицинских центров. В областных центрах организованы их филиалы, в районах действуют специализированные отделения. Филиалы открываются именно в тех частях страны, где есть наибольшая потребность во врачах определенной специальности, проведении научных исследований.

В больницах внедряются операции, для проведения которых пациентам еще недавно приходилось ехать за границу. Так, в Республиканском специализированном центре хирургии проводятся операции по трансплантации почки. Здесь же с участием выдающегося ученого-трансплантолога России, академика Сергея Готье, двум пациентам пересажены части печени. В Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи операции по пересадкам почки начали делать с 2018 года. Всего за последние годы в специализированных медицинских центрах страны внедрены сотни новых методов лечения, операций стало больше на 50 процентов, в том числе высокотехнологичных - на 52 процента.

382 лекарственных средства, зарегистрированных в Республике Узбекистан, являются лекарственным растительным сырьем

В стране создана уникальная единая система экстренной медицинской помощи (СЭМП) с региональными филиалами и отделениями. В Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи ежегодно выполняется более 200 тысяч экстренных высокотехнологичных оперативных вмешательств. В диагностику и лечение внедрен ряд инновационных методик и организационных разработок. В частности, во всех регионах страны созданы отделения "травм детского возраста", что позволило снизить летальность от них с 19 до 12 процентов и инвалидизацию - с 30 до 22 процентов.

Впервые в Узбекистане внедрены операции по протезированию крупных суставов при переломе бедренной кости в остром периоде. Также впервые в Центральной Азии внедрены новые методики диагностики и уникальных операций при неотложной сосудистой патологии головного мозга.

Еще одно достижение - внедрение новых методик оперативных вмешательств при неотложных хирургических заболеваниях грудной аорты, в том числе по протезированию восходящей аорты при ее аневризме и протезированию клапанов. Ежегодно проводится более 300 высокотехнологичных операций на коронарных сосудах, 98 процентов из которых - на работающем сердце. Впервые в нашей стране начали широко применять операции на экстракраниальных сосудах, в том числе гибридные и симультанные. Широко используются современные эндоваскулярные вмешательства при остром коронарном синдроме и инфаркте миокарда, коронарные стенты устанавливаются безвозмездно по всей системе. Особое внимание уделяется совершенствованию лекарственного обеспечения и развитию фармацевтической отрасли. Из 164 действующих предприятий 92 производят лекарственные средства, 61 - изделия медицинского назначения, еще 11 предприятий производят как лекарственные средства, так и изделия медицинского назначения. Более 2500 отечественных лекарств и 199 наименований изделий медицинского назначения разрешены к использованию в медицинской практике. Около 100 видов продукции 27 фармкомпаний экспортируются на мировой фармрынок, включая США, Францию, Германию, другие страны Европы и СНГ.

Большое внимание уделяется производству препаратов из лекарственных растений, выращиваемых в Узбекистане. У нас произрастают 577 лекарственных растений, из них 100 видов используются в медицинской практике. Около 382 лекарственных средств, зарегистрированных в Республике Узбекистан, являются лекарственным растительным сырьем. Узбекистан экспортирует лекарственные травы и продукты их переработки в ряд стран. В частности, в 2018 году было экспортировано 6375 тонн сырья и 5794 тонны переработанных готовых продуктов или полуфабрикатов.

Агентство по развитию фармацевтической отрасли работает над составлением Государственной фармакопеи Узбекистана. Сегодня нашей стране присвоен статус наблюдателя в Европейской фармакопее и создана рабочая группа по созданию Государственной фармакопеи Узбекистана.

Особое внимание уделяется также развитию частной медицины. Постановлением Президента Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему развитию частного сектора здравоохранения" от 1 апреля 2017 года ему предоставлен ряд льгот. Согласно документу, виды медицинской помощи, которые могут оказывать частные учреждения, увеличились с 50 до 126. Благодаря этим мерам в 2018 году количество частных медицинских организаций увеличилось на 889, общее их количество превышает сегодня 4670.

4670 частных медицинских организаций зарегистрировано в Республике Узбекистан в 2018 году

Совершенствуется правовая основа совместной работы государственного и частного сектора, активной деятельности инвесторов на территории Узбекистана. Теперь инвесторы имеют возможность вносить инвестиции в любые государственные медицинские учреждения. Отбор частного партнера осуществляется на основе тендера или проведения прямых переговоров. Срок действия соглашения будет определяться обеими сторонами.

Кроме этого, любые юридические лица, привозящие из-за рубежа медицинское оборудование и технику, получат таможенные льготы. Для них также открывается льготная кредитная линия на сумму до 200 миллионов долларов. Инвесторам будет предоставлена возможность входить в государственные медицинские учреждения и совместно организовывать их деятельность.

Весной 2019 года в Узбекистане была делегация Министерства здравоохранения Российской Федерации во главе с министром Вероникой Скворцовой. Этот визит стал логическим продолжением и результатом плодотворного сотрудничества наших стран. Двухдневная программа включала в себя знакомство с реформами в медицине Узбекистана и обсуждение перспективных планов, проектов в области здравоохранения и медицинского образования.

Мы с Вероникой Скворцовой обсудили сотрудничество по развитию медицины и образования, новые проекты в этом направлении. Ряд документов, подписанных министерствами двух стран в рамках государственного визита Президента Шавката Мирзиёева в Российскую Федерацию, четко обозначил направления дальнейшего сотрудничества в области здравоохранения, науки и образования. С тех пор хорошие показатели сотрудничества были достигнуты в области переподготовки кадров. За последние годы стажировку в России прошли более 600 наших специалистов, 300 специалистов из Российской Федерации побывали в Узбекистане для проведения мастер-классов, показательных лекций и операций.

Активно сотрудничают специализированные медицинские центры и вузы. Так, заключены договоры по организации совместных международных факультетов, образовательных программ по бакалавриату и клинической ординатуре. С 2020/2021 учебного года планируется открытие в нашей стране филиала Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова и многопрофильной клиники.

Также будет создан совместный международный факультет Санкт-Петербургским государственным педиатрическим медицинским университетом и Ташкентским педиатрическим медицинским институтом по направлениям "Педиатрическое дело" и "Лечебное дело". С сентября 2019 года планируется открытие совместного факультета Российским университетом дружбы народов и Ташкентским государственным стоматологическим институтом по направлению "Дерматовенерология" - для обучения клинических ординаторов. А также Оренбургским государственным медицинским университетом и Ташкентским государственным стоматологическим институтом будет создан совместный факультет по направлениям "Лечебное дело" и "Клиническая психология".

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет и Нукусский филиал ТашПМИ планируют создать международный факультет по шести направлениям клинической ординатуры: "Акушерство и гинекология", "Детская хирургия", "Травматология", "Педиатрия", "Стоматология" и "Онкология".

Сегодня в нашей стране делается все возможное, чтобы специалисты всех звеньев медицины повышали свой профессиональный уровень и делали все необходимое для укрепления здоровья населения.