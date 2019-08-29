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Рубрика: Экономика

Удивительный Узбекистан: древности, плов и горные лыжи

Количество россиян, посещающих братскую страну, значительно растет с каждым годом
Текст: Абдулазиз Аккулов (временно исполняющий обязанности председателя Госкомитета Республики Узбекистан по развитию туризма)
Российская газета - Спецвыпуск № 193(7951)
Узбекистан обладает огромным туристическим потенциалом и богатейшим культурно-историческим наследием. Территория страны удивительным образом сочетает в себе высокогорные долины и жаркие пустыни, исторические комплексы, усыпанные памятниками древней архитектуры, и современные мегаполисы.

Путешествие по Узбекистану сулит туристам не только познавательный экскурс по истории народов Центральной Азии, знакомство с достопримечательностями, включенными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но и увлекательное путешествие по древнему Великому Шелковому пути, национальным паркам и восхождение на самую высокую точку страны.Сегодня в Узбекистане стремительно развиваются популярные виды туризма - гастрономический, экстремальный, паломнический, этнический, деловой, сельский, винный и другие. Здесь все больше создаются новые маршруты и центры по обслуживанию туристов.

К примеру, в декабре 2019 года в стране откроется новый горнолыжный курорт "Амирсой", отвечающий современным требованиям и международным стандартам безопасности и сервиса. Многочисленные трассы разного уровня сложности подойдут для любителей и профессионалов. А летний отдых для всей семьи можно организовать на берегу Чарвакского водохранилища либо посетить Нефритовые озера Урунгач в Бостанлыкском районе.

В 2018 году для свободного посещения туристами были открыты некоторые территории - такие, как пещера Амира Темура, радиоастрономический комплекс "Суффа", водопад Сувтушар, живописные высокогорные кишлаки Куль и Гилан, ледник Северцева. Кроме этого, гости могут разнообразить отдых полетами на воздушном шаре. Полеты осуществляют профессиональные пилоты из Федерации аэронавтики Узбекистана. 

Гастротуры и фестиваль танца

Поклонники активного отдыха могут посетить бессточное озеро Айдаркуль, расположенное в бескрайней пустыне Кызылкум, в 50 км от города Нурата. В нескольких километрах от озера расположен один из самых больших в стране юртовых лагерей "Айдар", проживание в котором погрузит туриста в натуральную пустынную реальность и позволит насладиться первозданной природой вдали от цивилизации.

В Узбекистане все большую популярность набирают этнические туры, которые организуются в отдаленные кишлаки и аулы. Пожить бок о бок с носителями уникальной культуры, познакомиться со старинными обычаями и традициями, побывать на торжествах местных жителей, попробовать знаменитые блюда узбекской кухни и даже научиться их готовить - все это возможно во время поездки по Узбекистану. 

К слову о национальных блюдах: в конце 2018 года узбекская кухня заняла первое место в номинации "Гастрономический туризм" по версии журнала National Geographic, а Узбекистан признан одним из привлекательных и интригующих направлений многими зарубежными изданиями, в том числе The New York Times, The Guardian, Lovely Planet и др.

Абдулазиз Аккулов, временно исполняющий обязанности председателя Госкомитета Республики Узбекистан по развитию туризма: Одним из основных партнеров Узбекистана в сфере туризма является Россия. Для развития этой отрасли правительства двух стран в апреле 2017 года заключили Соглашение о сотрудничестве в области туризма

Другим ярким впечатлением для туриста станет знакомство с прикладным творчеством узбекских ремесленников: изящная лаковая миниатюра, филигранные ювелирные украшения, замысловатая национальная вышивка, самобытная керамика, натуральный шелк - все это лишь небольшая часть того, что производят своими руками народные умельцы страны и предлагают в качестве сувениров в память о поездке в Узбекистан.

С 2018 года на сайте Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма публикуется Календарь культурно-развлекательных мероприятий, который поможет гостям посетить интересные места и ярмарки Узбекистана. В течение года можно попасть на красочные фестивали урожая "Ковун сайли", отпраздновать с жителями Навруз, стать зрителями завораживающего "Ракс сехри" (фестиваль танца) в Хорезме или отправиться на грандиозный музыкальный фестиваль в Самарканде "Шарк тароналари" (мелодии Востока).

Российских туристов все больше

В июле 2019 года в историческом городе Самарканде состоялось очередное заседание Совета по туризму государств - участников Содружества Независимых Государств, на "полях" которого прошла Первая туристическая ярмарка СНГ. Целью проведения мероприятия явилось налаживание прямого диалога между бизнес-сообществами и властями стран - участников СНГ в сфере туризма, обмен опытом, улучшение условий вывода производимых в СНГ туристических услуг на внешние рынки, определение совместных инвестиционных проектов, поддержание духа "сотрудничества и добрососедства". Отмечается, что ярмарку планируют проводить на ежегодной основе, меняя ротацию по странам СНГ.

Одним из основных партнеров Узбекистана в сфере туризма является Россия. Для развития этой отрасли правительства двух стран в апреле 2017 года заключили Соглашение о сотрудничестве в области туризма, в рамках которого разработан План мероприятий, предусматривающий проведение рекламных кампаний в средствах массовой информации, организацию различных совместных мероприятий по развитию туризма, проведение взаимных ознакомительных поездок для представителей туристических предприятий и журналистов, взаимное содействие в подготовке кадров и организации стажировок для работников туристской индустрии и т.д.

Так, в марте 2019 года узбекская делегация приняла участие в работе международной туристической выставки MITT в Москве, в рамках которой между узбекскими и российскими туркомпаниями проведено порядка 200 двусторонних встреч и достигнуты соглашения по отправке более 2000 туристов из Российской Федерации в Республику Узбекистан.

Также 14 марта этого года в посольстве Республики Узбекистан в Москве состоялась церемония назначения народного артиста России, известного актера, режиссера и общественного деятеля Юрия Стоянова послом туристического бренда Узбекистана в РФ. Кроме этого проделана работа по налаживанию сотрудничества с крупными профсоюзами и туристическими компаниями РФ для отправки туристов в Узбекистан в период отпусков. Предполагается открытие специальных туристских поездов между странами, расширение программ посещения малой родины ("зиёрат-туризма"), развитие узбекско-российского инвестиционного сотрудничества в области туризма и т.д.

Усилия двух стран дают ощутимый результат. Так, в прошлом году количество российских туристов, посетивших Узбекистан, выросло на треть, а за первый квартал этого года - почти в полтора раза. Если такая динамика сохранится, то число гостей из России может по итогам текущего года значительно превысить четыреста тысяч человек. И, с учетом имеющегося потенциала, это далеко не предел.

Справка

В Узбекистане насчитываются 7,4 тысячи объектов культурного наследия. 209 из них в составе четырех городов-музеев - "Ичан Кала в городе Хиве", "Исторический центр города Бухары", "Исторический центр города Шахрисабз" и "Самарканд - перекресток культур" - включены в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В стране есть 11 национальных природных парков и государственных заповедников, 12 заказников, 106 музеев, 37 театров, 187 парков культуры и отдыха.

Кстати

371 тысяча россиян посетила Узбекистан в 2018 году. Это на 33,5 процента больше итогов предыдущего года. Экспорт туристических услуг достиг 240 миллионов долларов. В январе-марте этого года страну посетили 82,7 тысячи гостей из России, рост по сравнению с тем же периодом прошлого года - 45 процентов. При этом экспорт туристических услуг составил 52,6 миллиона долларов.

Экономика Туризм
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