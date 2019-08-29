Находясь в центре Великого Шелкового пути, соединявшего Восток с Западом в течение многих веков, Узбекистан является точкой соприкосновения наций, религий и культур.

Связи с Самаркандом короли Франции, Англии, Испании и правители десятков соседних государств установили еще в эпоху правления Амира Тимура и Тимуридов, что свидетельствует о его значительной роли в политической и культурной жизни, торговых связях в те далекие времена.

Сегодня в нашей стране созданы все условия для многостороннего сотрудничества со всеми государствами мира. Ярким примером могут служить связи между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией. Двустороннее сотрудничество наших стран в сфере культуры и искусства основывается на различных международных и внутригосударственных документах. В частности, на программе сотрудничества между правительством Республики Узбекистан и правительством Российской Федерации в культурно-гуманитарной сфере на 2016-2018 годы.

Государственный визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Российскую Федерацию, который состоялся в апреле 2017 года, дал огромный импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений. В 2017-2018 годах были успешно реализованы десятки совместных проектов в сфере культуры и искусства. Так, весной 2017 года в Москве впервые были представлены шедевры из уникальной коллекции Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого, которая по оценкам российских и зарубежных специалистов является одним из лучших художественных собраний Центральноазиатского региона. Выставка включала в себя 233 экспоната, в том числе 196 уникальных произведений живописи и графики, 13 предметов археологии и 24 предмета народно-прикладного искусства.

Зритель впервые увидел листы с супрематистскими композициями Л. Поповой, П. Соколова, Г. Ечеистова, колористически изысканные пейзажи и натюрморты М. Соколова, одну из монументальных композиций А. Волкова "Караван", работы представителей "бригады Волкова" - Н. Карахана, У. Тансыкбаева, которые стремились создать особый художественный язык для передачи пафоса созидательных перемен в Средней Азии.

Бахтиёр Сайфуллаев, министр культуры Республики Узбекистан: Государственный визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Россию в апреле 2017 года дал огромный импульс развитию двусторонних отношений, были успешно реализованы десятки совместных проектов в сфере культуры и искусства

В экспозиции были также представлены значительные произведения художников русского авангарда И. Кудряшова, А. Рыбникова; представителей московской школы живописи А. Куприна, К. Истомина, А. Осмёркина, К. Рождественского, Р. Фалька. Большой интерес вызвали работы художников, проявивших себя в 1920-1930-х годах: Б. Голополосова, Е. Ермиловой-Платовой, Л. Жегина, С. Никритина, К. Редько; самобытных художников, работавших в Средней Азии: Н. Григорьева, сестер Кашиных, Е. Коровай, А. Николаева (Усто Мумина) и других. Также на выставке был представлен символ музея - картина В. Лысенко "Бык".

11-14 сентября 2017 года прошли Дни Узбекистана в России, в которых участвовала делегация мастеров искусств республики в составе 155 человек. Узбекские певцы, танцоры, актеры выступили в Государственном Кремлевском дворце. В нынешнем году в России будут проведены Дни узбекского кино, а в Узбекистане состоятся Дни российской культуры.

В истории сотрудничества наших стран открыт новый этап, отражающий взаимный интерес двух братских народов. Проведенные выставки достижений в различных сферах экономики и дни культуры двух стран в Москве и Ташкенте стали проявлением нашей солидарности. Они создали благоприятные предпосылки для дальнейшего развития двусторонних отношений. Наши народы, невзирая на многие сложности и повороты истории, всегда стремились продолжать добрые традиции дружбы и братства и сохранили до наших дней лучшие из них. Россияне и узбекистанцы доказали свою преданность главным ценностям - взаимопониманию и взаимной поддержке.