К 2030 году Узбекистан намерен удвоить выработку электроэнергии. Одним из ключевых проектов для этого является сооружение первой в стране атомной электростанции совместно с российской госкорпорацией "Росатом".

Соответствующее межправительственное соглашение между Россией и Узбекистаном было подписано в сентябре 2018 года, а уже в октябре президенты двух стран - Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев - дали старт его реализации. О том, что дает Узбекистану решение о вступлении в "атомный клуб" и на каком этапе сейчас находится проект, рассказал генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

Алексей Евгеньевич, как продвигается "атомный проект" в Узбекистане?

Алексей Лихачев: Реализация совместного проекта по строительству АЭС идет стремительно благодаря профессионализму наших узбекских коллег и нашему эффективному партнерству. Безусловно, особенно быстрое продвижение возможно благодаря тому, что проект находится на особом контроле у руководства страны.

На сегодняшний день уже проделана большая работа - создано Агентство по развитию атомной энергетики "Узатом", которое совсем недавно отметило свою первую годовщину, приняты соответствующие государственные программные документы. Сейчас в Узбекистане идет активная работа по созданию законодательной базы для обеспечения безопасного использования атомной энергии в соответствии с лучшими мировыми практиками. Начался второй этап изыскательских работ на приоритетной площадке близ озера Тузкон в Джизакской области.

Алексей Лихачев, генеральный директор "Росатома": АЭС в Узбекистане будет оборудована реакторами типа ВВЭР-1200 - это эволюционная технология, в которой используются самые совершенные системы безопасности, имеется 4 уровня защиты

Однако это будут еще не окончательные данные, полный цикл изысканий планируется завершить к 2020 году. Далее планируется получение лицензии на размещение станции на выбранной площадке, после чего начнется этап проектирования самой станции и только потом - непосредственно строительство. В инженерных изысканиях задействованы не только узбекские и российские специалисты, но и международные эксперты, и весь процесс реализуется согласно международным требованиям и стандартам. Главная задача - чтобы площадка соответствовала всем нормам МАГАТЭ ради первостепенного приоритета - обеспечения безопасности.

В Узбекистане планируется построить самую современную станцию, так называемого поколения 3+. В чем преимущество этой технологии?

Алексей Лихачев: АЭС в Узбекистане будет оборудована реакторами типа ВВЭР-1200 - это эволюционная технология, в которой используются самые совершенные системы безопасности, имеется 4 уровня защиты, применяются активные и пассивные системы безопасности. Все эти технологии поколения 3+ способны обеспечить безопасность станции даже в самых экстремальных условиях и при этом не наносят вреда окружающей среде. На сегодняшний день это самые безопасные современные технологии в мире, что, в частности, подтверждает Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ.

Важный аспект нашей зарубежной деятельности заключается в том, что госкорпорация "Росатом" всегда руководствуется принципом сначала строить у себя в стране и только затем предлагать технологию внешним рынкам. Проект ВВЭР-1200 имеет референции, то есть успешно работает в России - на Ленинградской и Нововоронежской атомных станциях. Именно поэтому сегодня мы единственные, кто не просто запустил станцию последнего поколения, но и пустил их производство на поток. Сегодня российские технологии выбрали такие страны, как Финляндия, Венгрия, Турция, Индия, Бангладеш, Китай и другие. На разной стадии реализации находятся 36 энергоблоков в 12 странах. В тех же Финляндии и Венгрии особое внимание уделяют экологическим вопросам и сокращению уровня выбросов СО2. Их выбор проекта ВВЭР-1200 поколения 3+ еще раз подтверждает, что развитые страны хорошо понимают: атомная энергетика - "зеленая" энергетика.

10 рабочих мест в смежных отраслях создает одно рабочее место на действующей АЭС

Что, с точки зрения экологии, на практике дает развитие атомной энергетики?

Алексей Лихачев: Приведу простой пример. В настоящее время все леса планеты поглощают около 2,5 миллиарда тонн углекислого газа в год. Если бы все действующие АЭС мира были сегодня заменены на газовые или угольные, они выбрасывали бы 2 миллиарда тонн углекислого газа в год. Получается, атомные станции - это практически вторые легкие планеты. Это полностью укладывается в современные тренды по формированию низкоуглеродного энергетического баланса, где АЭС - источник базовой нагрузки со стабильной, предсказуемой и, что немаловажно, привлекательной ценой на электричество.

Реализация такого масштабного проекта, как строительство АЭС, невозможна без развития местного кадрового потенциала. Как готовят специалистов в Узбекистане?

Алексей Лихачев: Узбекистан уделяет большое внимание подготовке кадров, и в этом мы активно сотрудничаем. Уже 3 сентября в Ташкенте откроется филиал нашего университета НИЯУ МИФИ, который признан одним из лучших в мире. Тысячи молодых людей смогут получить хорошее образование. Это позволит им потом найти работу в высокотехнологичной сфере, каковой является атомная энергетика, либо в смежных инженерных областях.

29 июня 2019 года на выбраной для строительства атомной электростанции территории возле озера Тузкон Джизакской области начался второй этап инженерно-изыскательских работ.

По нашим подсчетам, одно рабочее место на действующей АЭС, в среднем, создает до 10 рабочих мест в инфраструктуре: строители, эксплуатационный персонал, ученые, обслуживающий персонал и т.д. Это хорошая работа, которая дает уверенность в будущем.

Конечно, реализация столь масштабных проектов невозможна без поддержки людей, и наша общая цель - рассказать людям о преимуществах мирного атома и развеять мифы, которые есть вокруг атомных технологий. Так, в Ташкенте в мае этого года мы с нашими узбекскими коллегами открыли информационный центр по атомным технологиям, двери которого открыты для всех желающих. Надеемся, что благодаря этому центру мирный атом станет еще ближе и понятнее жителям Узбекистана. Учитывая успешное развитие этой страны и рост потребностей населения в стабильной энергии, можно уверенно сказать, что Республика Узбекистан делает правильный выбор, развивая атомные технологии.

На ваш взгляд, какое значение реализация проекта строительства АЭС будет иметь для экономики Узбекистана?

Алексей Лихачев: Принятое Узбекистаном решение о строительстве АЭС, безусловно, является судьбоносным. По всему миру все больше

государств выбирают для себя атомную энергетику для будущего страны. Делая шаг к членству в "ядерном клубе", Узбекистан идет в ногу с общемировыми тенденциями в энергетической сфере. Эта инициатива в долгосрочной перспективе будет иметь ключевое значение для развития экономики страны, будет способствовать повышению качества жизни населения.

15 мая в Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия Информационного центра по атомным технологиям (ИЦАТ) - совместного проекта агентства "Узатом" и госкорпорации "Росатом". Фото: kremlin.ru

Учитывая международный опыт сооружения российских АЭС, подсчитано, что один доллар, инвестированный в АЭС по проекту "Росатома", включающего 2 реактора ВВЭР-1200 и локализацию на уровне 20-30 процентов, может принести 1,9 доллара местным поставщикам, 4,3 доллара в ВВП страны и 1,4 доллара в бюджет в виде налоговых поступлений.

Безусловно, атомная генерация является важным фактором обеспечения энергобезопасности государства на десятилетия вперед. По сути, сегодня атомная энергетика - это единственный доступный, надежный и экологичный источник энергии, способный обеспечивать стабильную базовую генерацию.

Именно поэтому мы очень рады сотрудничать с Узбекистаном в таком важном для страны проекте и готовы всецело помогать в его эффективной реализации. Для нас эта задача является приоритетной, и мы уверены в том, что вместе справимся с ней. Строительство АЭС - долгосрочный проект, который объединяет Россию и Узбекистан на ближайшее столетие.

Справка

Водо-водяной энергетический реактор электрической мощностью 1200 МВт (ВВЭР-1200) - энергоблок, относящийся к самому современному поколению 3+. Реакторы оснащаются активными и пассивными системами безопасности, делающими АЭС максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям. В частности, на энергоблоке используется "ловушка расплава" - устройство, служащее для локализации расплава активной зоны ядерного реактора. Кроме того, мощность реакторной установки на 20 процентов больше, чем у блоков предыдущего поколения, а проектный срок службы основного оборудования увеличен в два раза - до 60 лет.