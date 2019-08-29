В поселке Шуртан Кашкадарьинской области завершается строительство завода Oltin yo’l GTL. Этот промышленный гигант, который будет производить жидкое синтетическое топливо из природного газа, готов почти на 80 процентов.

Это уникальное предприятие не только для Узбекистана, но и для всего мира. Есть всего несколько подобных предприятий - в ЮАР, Малайзии и Катаре.

Теперь в их числе будет и Узбекистан. В будущем новый завод сможет выпускать около 1,5 миллиона тонн дизеля и авиакеросина, отвечающих современным экологическим стандартам, а также нафты и сжиженного газа.

Проект Oltin Yo’l GTL общей стоимостью 3,6 миллиарда долларов на сегодняшний день является одним из самых капиталоемких инвестиционных проектов, реализуемых в Узбекистане. Запуск этого мегапроекта позволит увеличить производственные мощности еще одного крупного газоперерабатывающего предприятия - компании "Шуртанский газохимический комплекс". Поскольку именно это предприятие станет поставщиком сырья для завода Oltin Yo’l GTL.

Конечно, Кашкадарья живет не только ожиданием ввода в строй промышленного гиганта. Область за последние годы сделала огромный рывок в своем развитии. Итоги последних лет говорят сами за себя. На сегодняшний день в регионе функционирует более 24 тысяч 470 предприятий, 152 крупных совместных предприятия. Построены и обновлены десятки социальных объектов. Созданы тысячи новых рабочих мест.

Так, в Кашкадарьинской области запущен хлопково-текстильный кластер, благодаря которому регион, занимающий одно из лидирующих мест в выращивании хлопка, сможет самостоятельно перерабатывать и выпускать готовую текстильную продукцию. Можно выделить проект совместного предприятия LT Textil International с уставным фондом в 100 миллионов долларов. Уже сегодня эта фабрика мощностью 22 тысячи тонн пряжи в год является одной из крупнейших в Центральной Азии.

Зафар Рузиев, хоким Кашкадарьинской области: В области запущен хлопково-текстильный кластер, благодаря которому регион - один из лидеров в выращивании хлопка - сможет выпускать готовую текстильную продукцию

Большой размах за последние два года в Кашкадарьинской области обрело и строительство теплиц, которые сооружаются с использованием инновационных технологий, позволяющих экономить воду и энергоресурсы. Ярким тому примером может послужить тепличный комплекс, построенный вдоль автомобильной трассы Карши-Мубарек. Перед организацией этого комплекса предприниматель позаботился о поливной системе, благодаря чему в степной зоне овощи чувствуют себя превосходно. В частности, он построил специальный водоем для сбора талой и дождевой воды, которая, пройдя специальную очистку, подается в теплицы с помощью насосов. Начинания этого предприятия подтолкнули многих сограждан к организации теплиц. Только в Мубарекском районе под тепличные хозяйства сегодня отведено 300 гектаров земли.

Больших успехов кашкадарьинцы ожидают и от животноводства. Поскольку помимо стандартного разведения мелкого и крупного рогатого скота в регионе появились фермы со страусами, верблюдами, кроликами, индюками. Уверенно жители нашего южного региона взялись и за разведение племенной породы лошадей карабаир.

Земельные ресурсы, богатый урожай сельскохозяйственных угодий, трудолюбивый народ - все это сегодня привлекает внимание иностранных инвесторов к Кашкадарьинской области, желающих организовать свой бизнес именно в нашем южном регионе.

Совместные производственные предприятия играют важную роль для экономики, помогают укрепить международные связи. К примеру, в Кашкадарьинской области уже десять лет успешно функционирует узбекско-российское совместное предприятие "Автотракторрадиатор", специализирующееся на производстве медно-латунных охлаждающих радиаторов для автобусов, автомобилей, сельскохозяйственной, горнотранспортной и другой техники.

С зарубежными партнерами в текущем году планируется реализовать 19 крупных совместных инвестиционных проектов на общую сумму 62,5 миллиона долларов. Кроме того, представители районных и городских хокимиятов работают над реализацией 95 независимых инвестиционных проектов на общую сумму 285,6 миллиона долларов. Из них 240 миллионов - иностранные вложения более 20 стран.

Чтобы понять, насколько быстро растет число новых совместных предприятий, можно привести такой пример. В прошлом году за шесть месяцев на территории области прописку получили 62 совместных предприятия, а в этом году до 1 июля уже насчитывается более 150 совместных и иностранных предприятий с участием 30 стран.

В частности, совместно с Российской Федерацией в прошлом году открыли 10 предприятий, а в этом году их число достигло 24. И это во многом благодаря дружеским отношениям двух стран. Например, в октябре прошлого года в рамках официального визита Президента РФ Владимира Путина в нашу страну в Ташкенте прошел I Межрегиональный форум сотрудничества Узбекистана и России. Тогда бизнесмены обеих стран подписали немало взаимовыгодных договоров. В частности, по итогам форума было решено реализовать на территории Кашкадарьинской области 4 инвестиционных проекта на общую сумму 8,5 миллиона долларов.

Также в рамках форума российские бизнесмены посетили Кашкадарьинскую область, благодаря чему некоторые из них сегодня работают над планом организации предприятия на территории нашего южного региона. К примеру, компания "Кайлас" намерена производить в городе Карши битум. Проектная стоимость предприятия составляет 15 миллионов долларов, из которых 13,1 миллиона - иностранные вложения. Компания "Русуз" планирует реализовать проект в Нишанском районе по производству посуды. Общая стоимость проекта - 8 миллионов долларов, которые полностью финансируются иностранными инвесторами. И таких примеров сегодня насчитывается немало.

Приглашаем к сотрудничеству и другие иностранные компании. Ведь новые предприятия откроют для обеих стран новые возможности и, главное, еще более укрепят дружеские отношения.

Подробности

Завод Oltin yo’l GTL будет перерабатывать около 3,5 миллиона тонн природного газа и производить более 1,5 миллиона тонн жидкого синтетического топлива. Проектная мощность составляет 311 тысяч тонн авиакеросина, 743 тысячи тонн дизельного топлива пятого класса, 431 тысячу тонн нафты и 53 тысячи тонн сжиженного газа.